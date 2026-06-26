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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jochen Tittmar

Traduzido por

"Isso já está insuportável": parece que há uma revolta dos jogadores contra o técnico de uma seleção participante da Copa do Mundo

Copa do Mundo
Uruguai x Espanha
Uruguai
M. Bielsa

Antes do jogo decisivo da fase de grupos da Copa do Mundo entre o Uruguai e a Espanha, a situação corre o risco de se agravar completamente.

Segundo a emissora de rádio colombiana El EspectadorDeportes, eclodiu uma forte disputa interna entre o técnico da seleção nacional, Marcelo Bielsa, e o time, que culminou em uma rebelião declarada dos principais jogadores.

  • De acordo com a reportagem, o que desencadeou as tensões no quartel-general da Copa do Mundo foi uma profunda insatisfação dentro do elenco em relação à forma como o ex-campeão conduz os treinos. Um grupo de quatro jogadores-líderes, liderado pelo capitão Federico Valverde, teria, portanto, procurado conversar diretamente com Bielsa.

    Os jogadores atribuíram a falta de energia e os problemas generalizados de lesões durante o torneio até o momento à alta intensidade dos treinos. Quando, em seguida, a equipe também questionou abertamente a orientação tática para a iminente final contra a Espanha, favorita do grupo, a situação se agravou durante uma reunião de crise convocada para o efeito.

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    Ronald Araujo reclama: “Isso já é insuportável”

    No discurso, que durou cerca de 45 minutos, Bielsa supostamente não tolerou nenhuma contestação e insistiu na aplicação de sua filosofia. Essa postura, no entanto, encontrou resistência por parte dos jogadores da seleção. 

    Segundo relatos, vários jogadores se recusaram a seguir suas orientações, levantaram-se no meio do discurso de Bielsa e saíram da sala antes do fim. O zagueiro central Ronald Araujo, do FC Barcelona, expressou seu descontentamento em voz alta. “Espero que a gente passe para a próxima fase, mas isso já está insuportável”, teria reclamado o jogador de 27 anos.

  • O Uruguai está sob grande pressão

    No Uruguai, essa revelação provocou uma onda de indignação e debates acalorados. Muitos torcedores dos Celestes saíram em defesa do técnico nas redes sociais e acusaram a emissora de fazer propaganda tendenciosa. 

    Bielsa sempre foi considerado distante e impopular em relação à imprensa local, razão pela qual grande parte dos torcedores suspeita de uma manobra deliberada para criar confusão. 

    Independentemente da veracidade desses bastidores, a situação esportiva continua precária: o Uruguai mostrou-se frágil nos dois primeiros jogos e está sob grande pressão no confronto contra a Espanha para evitar a iminente eliminação na fase de grupos, mesmo em um grupo supostamente fácil.

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