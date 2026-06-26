De acordo com a reportagem, o que desencadeou as tensões no quartel-general da Copa do Mundo foi uma profunda insatisfação dentro do elenco em relação à forma como o ex-campeão conduz os treinos. Um grupo de quatro jogadores-líderes, liderado pelo capitão Federico Valverde, teria, portanto, procurado conversar diretamente com Bielsa.

Os jogadores atribuíram a falta de energia e os problemas generalizados de lesões durante o torneio até o momento à alta intensidade dos treinos. Quando, em seguida, a equipe também questionou abertamente a orientação tática para a iminente final contra a Espanha, favorita do grupo, a situação se agravou durante uma reunião de crise convocada para o efeito.