Segundo a emissora de rádio colombiana El EspectadorDeportes, eclodiu uma forte disputa interna entre o técnico da seleção nacional, Marcelo Bielsa, e o time, que culminou em uma rebelião declarada dos principais jogadores.
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"Isso já está insuportável": parece que há uma revolta dos jogadores contra o técnico de uma seleção participante da Copa do Mundo
De acordo com a reportagem, o que desencadeou as tensões no quartel-general da Copa do Mundo foi uma profunda insatisfação dentro do elenco em relação à forma como o ex-campeão conduz os treinos. Um grupo de quatro jogadores-líderes, liderado pelo capitão Federico Valverde, teria, portanto, procurado conversar diretamente com Bielsa.
Os jogadores atribuíram a falta de energia e os problemas generalizados de lesões durante o torneio até o momento à alta intensidade dos treinos. Quando, em seguida, a equipe também questionou abertamente a orientação tática para a iminente final contra a Espanha, favorita do grupo, a situação se agravou durante uma reunião de crise convocada para o efeito.
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Ronald Araujo reclama: “Isso já é insuportável”
No discurso, que durou cerca de 45 minutos, Bielsa supostamente não tolerou nenhuma contestação e insistiu na aplicação de sua filosofia. Essa postura, no entanto, encontrou resistência por parte dos jogadores da seleção.
Segundo relatos, vários jogadores se recusaram a seguir suas orientações, levantaram-se no meio do discurso de Bielsa e saíram da sala antes do fim. O zagueiro central Ronald Araujo, do FC Barcelona, expressou seu descontentamento em voz alta. “Espero que a gente passe para a próxima fase, mas isso já está insuportável”, teria reclamado o jogador de 27 anos.
O Uruguai está sob grande pressão
No Uruguai, essa revelação provocou uma onda de indignação e debates acalorados. Muitos torcedores dos Celestes saíram em defesa do técnico nas redes sociais e acusaram a emissora de fazer propaganda tendenciosa.
Bielsa sempre foi considerado distante e impopular em relação à imprensa local, razão pela qual grande parte dos torcedores suspeita de uma manobra deliberada para criar confusão.
Independentemente da veracidade desses bastidores, a situação esportiva continua precária: o Uruguai mostrou-se frágil nos dois primeiros jogos e está sob grande pressão no confronto contra a Espanha para evitar a iminente eliminação na fase de grupos, mesmo em um grupo supostamente fácil.