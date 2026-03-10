O FC Bayern de Munique perdeu dois jogadores para a partida de volta em poucos minutos durante a goleada contra o Atalanta Bergamo. Joshua Kimmich e Michael Olise receberam, aparentemente de propósito, o terceiro cartão amarelo na competição atual. Será que a dupla agora corre o risco de ficar suspensa por mais de um jogo?
Isso foi realmente sensato? Por que o FC Bayern pode enfrentar suspensões mais longas para Joshua Kimmich e Michael Olise
O que aconteceu? Aos 77 minutos, com o placar em 6 a 0 para o campeão alemão, Olise demorou muito tempo para cobrar um escanteio. Mais do que evidente, pelo mesmo motivo que Kimmich, que provocou um cartão amarelo aos 83 minutos por cobrar uma falta muito lentamente.
“Na verdade, foi desnecessário. Eu estava procurando um companheiro para passar a bola. Não se quer jogar sob pressão. O adversário deixou o Tom (Bischof) um pouco livre. Tive a sensação de que eles só o deixaram livre para depois pressionar”, disse Kimmich sobre a situação em questão à Prime Video. “Acho que se o jogador adversário não tivesse vindo em minha direção, talvez ele não tivesse dado o cartão amarelo. Eu queria passar a bola, mas já era tarde demais – foi irritante.”
Ambos os jogadores tinham dois cartões amarelos e agora serão suspensos na partida de volta, sem importância esportiva, na próxima semana. O que à primeira vista parece bastante inteligente, no entanto, tem um histórico que pode trazer maiores problemas para a dupla.
A UEFA suspendeu Sergio Ramos adicionalmente
Em fevereiro de 2019, o então zagueiro do Real Madrid, Sergio Ramos, teve um desfecho inesperado na partida da Liga dos Campeões contra o Ajax Amsterdam. O espanhol ficou afastado da equipe por mais tempo do que o inicialmente previsto, depois que a UEFA impôs uma suspensão adicional contra ele.
O motivo foi uma cena na partida de ida das oitavas de final, que o Real venceu por 2 a 1 em Amsterdã. Pouco antes do apito final, Ramos cometeu uma falta no atacante do Ajax Kasper Dolberg e recebeu seu terceiro cartão amarelo na competição. Com isso, ficou automaticamente claro que ele estaria suspenso na partida de volta.
No entanto, o espanhol deu a entender que a advertência pode ter sido proposital, para que ele pudesse disputar a próxima fase sem cartões. “Com o resultado em mente, eu mentiria se dissesse que não forcei a situação. É algo que pensei”, disse Ramos, segundo o Marca.
A irritação posterior não ajudou Ramos
A UEFA considerou esse ato uma violação das regras. De acordo com o artigo 15 do regulamento disciplinar, um jogador será punido adicionalmente se receber um cartão amarelo ou vermelho “de forma claramente intencional”.
A comissão de ética e disciplina responsável decidiu, portanto, por uma suspensão de dois jogos. Além da pausa já prevista para o jogo de volta, Ramos também teve que ficar de fora da partida seguinte da Liga dos Campeões.
Mesmo uma tentativa posterior do zagueiro de relativizar suas declarações não alterou a decisão. Um dia após o confronto em Amsterdã, Ramos declarou no site do clube que estava “irritado” por perder a partida de volta devido à suspensão por cartão amarelo. A UEFA manteve sua posição, assim como em dezembro de 2017, quando tomou medidas semelhantes contra seu companheiro de equipe Dani Carvajal em um caso semelhante.