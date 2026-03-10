Isso foi realmente sensato? Por que o FC Bayern pode enfrentar suspensões mais longas para Joshua Kimmich e Michael Olise

O que aconteceu? Aos 77 minutos, com o placar em 6 a 0 para o campeão alemão, Olise demorou muito tempo para cobrar um escanteio. Mais do que evidente, pelo mesmo motivo que Kimmich, que provocou um cartão amarelo aos 83 minutos por cobrar uma falta muito lentamente.

“Na verdade, foi desnecessário. Eu estava procurando um companheiro para passar a bola. Não se quer jogar sob pressão. O adversário deixou o Tom (Bischof) um pouco livre. Tive a sensação de que eles só o deixaram livre para depois pressionar”, disse Kimmich sobre a situação em questão à Prime Video. “Acho que se o jogador adversário não tivesse vindo em minha direção, talvez ele não tivesse dado o cartão amarelo. Eu queria passar a bola, mas já era tarde demais – foi irritante.”

Ambos os jogadores tinham dois cartões amarelos e agora serão suspensos na partida de volta, sem importância esportiva, na próxima semana. O que à primeira vista parece bastante inteligente, no entanto, tem um histórico que pode trazer maiores problemas para a dupla.