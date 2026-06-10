"Isso foi confirmado por representantes do Real Madrid": novos detalhes sobre o suposto interesse no craque Michael Olise, do Bayern de Munique, são revelados

"Posso afirmar com absoluta certeza que Florentino Pérez tinha a intenção de tentar contratar Michael Olise. Isso também foi confirmado por representantes do Real Madrid", explicou Romano em seu canal no YouTube.

No fim das contas, foi apenas a recusa categórica do Bayern de Munique — entre outros, o presidente do FCB, Herbert Hainer, imediatamente pôs um ponto final nas investidas — que impediu o recém-reeleito presidente dos Blancos de intensificar ainda mais seus esforços por Olise e preparar uma oferta por escrito.

O francês ainda tem contrato com o clube da Säbener Straße até 2029 e é considerado intransferível devido ao seu excelente desempenho nas duas últimas temporadas. Somente na última temporada, ele contribuiu com 53 participações em gols (22 gols, 31 assistências) em 52 partidas oficiais, tendo assim grande participação na conquista da dobradinha.

“O FC Bayern fechou completamente as portas, tanto a portas fechadas quanto publicamente, e não quis iniciar nenhuma negociação”, continuou Romano. Por isso, os merengues acabaram procurando alternativas e se interessaram pelo atacante Julian Alvarez, do rival local Atlético de Madrid.