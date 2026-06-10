Segundo informações do especialista em transferências Fabrizio Romano, a oferta prometida por Pérez estava, de fato, destinada ao atacante do clube alemão mais titulado.
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"Isso foi confirmado por representantes do Real Madrid": novos detalhes sobre o suposto interesse no craque Michael Olise, do Bayern de Munique, são revelados
"Posso afirmar com absoluta certeza que Florentino Pérez tinha a intenção de tentar contratar Michael Olise. Isso também foi confirmado por representantes do Real Madrid", explicou Romano em seu canal no YouTube.
No fim das contas, foi apenas a recusa categórica do Bayern de Munique — entre outros, o presidente do FCB, Herbert Hainer, imediatamente pôs um ponto final nas investidas — que impediu o recém-reeleito presidente dos Blancos de intensificar ainda mais seus esforços por Olise e preparar uma oferta por escrito.
O francês ainda tem contrato com o clube da Säbener Straße até 2029 e é considerado intransferível devido ao seu excelente desempenho nas duas últimas temporadas. Somente na última temporada, ele contribuiu com 53 participações em gols (22 gols, 31 assistências) em 52 partidas oficiais, tendo assim grande participação na conquista da dobradinha.
“O FC Bayern fechou completamente as portas, tanto a portas fechadas quanto publicamente, e não quis iniciar nenhuma negociação”, continuou Romano. Por isso, os merengues acabaram procurando alternativas e se interessaram pelo atacante Julian Alvarez, do rival local Atlético de Madrid.
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O Real Madrid também leva uma recusa do Atlético por causa de Julián Álvarez
Na terça-feira passada, o Real anunciou oficialmente ter feito uma oferta de 150 milhões de euros pelo argentino, mas os Colchoneros a rejeitaram, invocando a cláusula de rescisão do jogador de 26 anos.
O valor de rescisão estipulado no contrato de Álvarez é de 500 milhões de euros, sendo que uma transferência dessa magnitude é ilusória para o Real. Na Espanha, os jogadores devem ter em seus contratos um valor de rescisão fixo, que geralmente é astronômico, para dissuadir os interessados.
Não se pode afirmar que não haverá uma segunda oferta melhorada do Real por Alvarez após a primeira recusa. Alvarez também é considerado um candidato a transferência pelo FC Barcelona, embora o argentino pareça preferir os catalães em comparação direta com o Real.