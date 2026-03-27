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Yosua Arya

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"Isso estraga tudo!" – Didier Deschamps critica as "pausas para refresco" após a vitória da França sobre o Brasil, em um alerta grave antes da Copa do Mundo na América do Norte

França
D. Deschamps
Brasil x França
Brasil
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Copa do Mundo

O técnico da França, Didier Deschamps, fez uma severa advertência à FIFA sobre o uso de intervalos obrigatórios para hidratação, após a vitória disputada de sua equipe sobre o Brasil nos Estados Unidos. Apesar do resultado positivo em campo, em Massachusetts, o técnico campeão da Copa do Mundo ficou frustrado com as constantes interrupções no ritmo e no andamento da partida.

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    A França provou por que continua sendo a equipe a ser batida no cenário internacional, garantindo uma vitória suada por 2 a 1 sobre o Brasil no Gillette Stadium. Apesar de ficar com apenas 10 jogadores em campo no segundo tempo, após a expulsão de Dayot Upamecano, a seleção europeia demonstrou notável disciplina tática para resistir à investida brasileira no final da partida.

    A precisão de Kylian Mbappé proporcionou a abertura do placar com um finalização precisa sobre Ederson, antes de Hugo Ekitike ampliar a vantagem. Embora Gleison Bremer tenha descontado para a Seleção, a equipe de Carlo Ancelotti parecia sem ideias, não conseguindo capitalizar sua vantagem numérica, já que Vinícius Jr. e Raphinha foram neutralizados pela resoluta defesa francesa.

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    Deschamps critica as pausas que quebram o ritmo

    Embora o resultado tenha sido positivo, Deschamps ficou furioso com o teste das pausas obrigatórias para hidratação durante a partida. O francês argumentou que a suspensão das pausas para hidratação, que ocorrem aos 22 minutos de cada tempo, altera fundamentalmente a integridade competitiva do futebol de alto nível, ao dar uma ajuda às equipes que estão sob pressão.

    “É bom para vocês, emissoras, ter o intervalo comercial, mas esses três minutos mudam o jogo... Não importa a equipe, se ela estiver em boa fase, três minutos estragam tudo”, disse Deschamps.

    “Isso pode ajudar se você não estiver jogando bem, mas se estiver perto de quebrar o ânimo do adversário.”

    Ele acrescentou: “Jogamos quatro períodos, embora haja sempre um intervalo.”

  • Elogios aos seus jogadores

    Deschamps, no entanto, mostrou-se satisfeito com o desempenho de sua equipe, apesar de ter jogado com dez jogadores, destacando que a compreensão tática de seus jogadores permitiu que a equipe mantivesse um desempenho sólido e garantisse a vitória.

    “É um bom resultado porque se trata do Brasil”, explicou ele. “Há onze anos, sofremos uma derrota pesada (3 a 1); havia uma diferença significativa entre eles e nós naquela época. Não diria que a diferença se inverteu, mas o que conseguimos fazer no primeiro tempo e depois, quando ficamos com 10 jogadores: o controle técnico, a compreensão técnica entre os meio-campistas e os quatro atacantes – essas são coisas interessantes.

    Houve muitas mudanças de posição sem que isso prejudicasse o desempenho geral da equipe. Desde que houvesse um bom entendimento técnico entre os jogadores contra uma seleção brasileira cautelosa, que tentava nos prejudicar nas transições da defesa para o ataque e nos contra-ataques, sim, estou satisfeito.”

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    E agora?

    Os Bleus vão então se preparar para enfrentar a Colômbia no domingo. Deschamps buscará manter o ímpeto positivo da equipe rumo à próxima Copa do Mundo, onde estão no Grupo I ao lado do Senegal, da Noruega e do vencedor da repescagem.

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