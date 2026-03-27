"Isso estraga tudo!" – Didier Deschamps critica as "pausas para refresco" após a vitória da França sobre o Brasil, em um alerta grave antes da Copa do Mundo na América do Norte

Embora o resultado tenha sido positivo, Deschamps ficou furioso com o teste das pausas obrigatórias para hidratação durante a partida. O francês argumentou que a suspensão das pausas para hidratação, que ocorrem aos 22 minutos de cada tempo, altera fundamentalmente a integridade competitiva do futebol de alto nível, ao dar uma ajuda às equipes que estão sob pressão.

“É bom para vocês, emissoras, ter o intervalo comercial, mas esses três minutos mudam o jogo... Não importa a equipe, se ela estiver em boa fase, três minutos estragam tudo”, disse Deschamps.

“Isso pode ajudar se você não estiver jogando bem, mas se estiver perto de quebrar o ânimo do adversário.”

Ele acrescentou: “Jogamos quatro períodos, embora haja sempre um intervalo.”