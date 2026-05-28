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"Isso estraga minha festa!" - Adam Wharton fica arrasado ao ver as comemorações do Crystal Palace adiadas, com o craque do meio-campo ansioso para "dar uma bebida" após o sucesso na Liga Conferência
Meio-campista enfrenta atraso nos exames
Wharton foi obrigado a interromper temporariamente as comemorações pós-jogo em Leipzig após ter sido selecionado para um teste antidoping aleatório da UEFA. O Palace conquistou seu primeiro título europeu ao derrotar o Rayo Vallecano, da La Liga, por 1 a 0 na Red Bull Arena, graças a um gol decisivo de Jean-Philippe Mateta no segundo tempo. Tendo perdido a conquista da FA Cup na temporada anterior devido a uma lesão, o jovem meia estava ansioso para se juntar ao time antes de ser chamado pelos árbitros.
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Wharton lamenta a festa estragada
Expressando seus sentimentos contraditórios em relação às tarefas administrativas pós-jogo, Wharton refletiu sobre a partida e seus planos imediatos. Ao falar após o apito final, Wharton disse: “Perdi as comemorações da FA Cup no ano passado, então com certeza vou compensar isso desta vez. Não consigo descrever essa sensação com palavras, mas dá para ver o que isso significa para os torcedores. É incrível, inacreditável.
Sabíamos que seria difícil superar a defesa deles, pois é um time muito bem treinado. Eles trabalham duro e são muito intensos; são um dos times mais intensos da La Liga. O jogo começou cauteloso, mas fomos entrando no ritmo, encontramos alguns espaços e os exploramos. Na verdade, deveríamos ter marcado outro gol e facilitado um pouco as coisas para nós e para nossos torcedores, mas cumprimos nossa missão, foi uma ótima atuação.”
Quando questionado sobre como os Eagles pretendem comemorar seu histórico sucesso continental, o meio-campista respondeu: “Vai ser uma grande festa, como eu disse, perdi a FA Cup no ano passado, então tenho duas comemorações para recuperar. Infelizmente, estou em período de doping, o que estraga um pouco a minha festa, mas espero poder passar por isso rapidamente e poder beber cerveja e álcool.”
Meia elogia técnico que está de saída
A conquista continental serviu como uma despedida perfeita para o técnico Oliver Glasner, que encerrou seu histórico mandato com o terceiro título. Wharton, que recentemente passou pela decepção de não ter sido convocado para a seleção inglesa na Copa do Mundo, foi fundamental no gol da vitória, quando seu chute inicial ricocheteou na direção de Mateta.
Em homenagem ao técnico que está de saída, Wharton acrescentou: “A diferença que ele fez é incrível. Três troféus, os três primeiros troféus da história do clube e agora o primeiro troféu europeu. Ele deve ser um dos melhores técnicos que o Crystal Palace já teve. Ele fez uma diferença enorme.”
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O Eagles enfrenta uma transição na direção
Após uma exaustiva temporada de 60 jogos em todas as competições, o Palace entra agora em um período de grande transição estrutural sem Glasner no comando. Esta vitória histórica em competição continental garante ao time do sul de Londres uma vaga na fase de grupos da Liga Europa na próxima temporada, ofuscando completamente uma temporada nacional turbulenta, na qual terminou em 15º lugar na Premier League. A diretoria deve agir rapidamente na janela de transferências de verão para garantir um sucessor no comando capaz de aproveitar este impulso na elite europeia.