"Isso estraga minha festa!" - Adam Wharton fica arrasado ao ver as comemorações do Crystal Palace adiadas, com o craque do meio-campo ansioso para "dar uma bebida" após o sucesso na Liga Conferência

Expressando seus sentimentos contraditórios em relação às tarefas administrativas pós-jogo, Wharton refletiu sobre a partida e seus planos imediatos. Ao falar após o apito final, Wharton disse: “Perdi as comemorações da FA Cup no ano passado, então com certeza vou compensar isso desta vez. Não consigo descrever essa sensação com palavras, mas dá para ver o que isso significa para os torcedores. É incrível, inacreditável.

Sabíamos que seria difícil superar a defesa deles, pois é um time muito bem treinado. Eles trabalham duro e são muito intensos; são um dos times mais intensos da La Liga. O jogo começou cauteloso, mas fomos entrando no ritmo, encontramos alguns espaços e os exploramos. Na verdade, deveríamos ter marcado outro gol e facilitado um pouco as coisas para nós e para nossos torcedores, mas cumprimos nossa missão, foi uma ótima atuação.”

Quando questionado sobre como os Eagles pretendem comemorar seu histórico sucesso continental, o meio-campista respondeu: “Vai ser uma grande festa, como eu disse, perdi a FA Cup no ano passado, então tenho duas comemorações para recuperar. Infelizmente, estou em período de doping, o que estraga um pouco a minha festa, mas espero poder passar por isso rapidamente e poder beber cerveja e álcool.”