No entanto, antes do grande confronto da Liga dos Campeões na noite de quarta-feira, o clube alemão mais titulado já havia se hospedado lá, razão pela qual os parisienses precisam considerar uma alternativa de hospedagem. O “Infinity”, a apenas 15 minutos de carro (cerca de 20 quilômetros) da Allianz Arena, em Munique, é a hospedagem perfeita para uma viagem rápida até o estádio.

O FC Bayern já se hospedou no 'Infinity' várias vezes no passado; tradicionalmente, é o hotel onde o FCB se hospeda antes dos jogos em casa. Já na coletiva de imprensa antes da partida contra o Heidenheim, o técnico Vincent Kompany e o diretor esportivo Christoph Freund deixaram claro que não queriam abrir mão do ambiente familiar. “Esta é a nossa cidade! Estamos no Infinity”, declarou Kompany. E Freund acrescentou: “Não abrimos mão do nosso hotel de sempre! Este é o nosso jogo em casa e a nossa cidade!”