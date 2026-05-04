Antes da partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões contra o FC Bayern de Munique, o PSG parece ter que procurar um novo hotel para a equipe. Conforme noticiam os jornais *Bild* e *L’Equipe*, o clube francês havia planejado inicialmente se hospedar no hotel quatro estrelas “Infinity”, no subúrbio de Unterschleißheim, em Munique.
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Isso estava fora de questão para Vincent Kompany e o Bayern de Munique: problemas para o PSG antes do grande confronto na Liga dos Campeões
No entanto, antes do grande confronto da Liga dos Campeões na noite de quarta-feira, o clube alemão mais titulado já havia se hospedado lá, razão pela qual os parisienses precisam considerar uma alternativa de hospedagem. O “Infinity”, a apenas 15 minutos de carro (cerca de 20 quilômetros) da Allianz Arena, em Munique, é a hospedagem perfeita para uma viagem rápida até o estádio.
O FC Bayern já se hospedou no 'Infinity' várias vezes no passado; tradicionalmente, é o hotel onde o FCB se hospeda antes dos jogos em casa. Já na coletiva de imprensa antes da partida contra o Heidenheim, o técnico Vincent Kompany e o diretor esportivo Christoph Freund deixaram claro que não queriam abrir mão do ambiente familiar. “Esta é a nossa cidade! Estamos no Infinity”, declarou Kompany. E Freund acrescentou: “Não abrimos mão do nosso hotel de sempre! Este é o nosso jogo em casa e a nossa cidade!”
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O PSG passou a noite no 'Infinity' após conquistar a Liga dos Campeões
No entanto, o PSG também tem boas experiências com o hotel. No ano passado, quando a final da Liga dos Campeões foi disputada em Munique, a UEFA designou esse local como alojamento para os franceses. No fim, a equipe de Luis Enrique venceu a final contra o Inter de Milão por um placar expressivo de 5 a 0 (2 a 0).
Segundo informações do Bild, o Paris Saint-Germain se hospedará agora no hotel de design “Andaz”, na Schwabinger Tor, que, por estar próximo à rodovia A9, também possui boa conexão com a Arena de Munique. Após o pouso no aeroporto, os parisienses devem seguir diretamente para a hospedagem cinco estrelas na terça-feira, antes da coletiva de imprensa e do treino final no estádio.
O Hilton am Tucherpark, frequentemente reservado por grandes clubes – o PSG ainda se hospedou lá em março de 2023 –, está passando por reformas e, por isso, não está disponível para visitantes.
FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB
Data Jogo Competição Quarta-feira, 6 de maio FC Bayern - Paris Saint-Germain Liga dos Campeões Sábado, 9 de maio VfL Wolfsburg x FC Bayern Bundesliga Sábado, 16 de maio FC Bayern - 1. FC Köln Bundesliga Sábado, 23 de maio FC Bayern - VfB Stuttgart Copa da Alemanha