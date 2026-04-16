"Isso está me matando!" - Ian Wright lamenta as dificuldades do Arsenal, enquanto Roy Keane rebate a reclamação da lenda dos Gunners

Ao participar do programa The Overlap ao lado de Gary Neville, Paul Scholes e Keane, Wright admitiu que estava tendo dificuldade para lidar com o nervosismo evidente da equipe. Ele expressou profunda frustração ao ver o trabalho árduo da temporada correndo o risco de ir por água abaixo devido a erros individuais e a uma aparente falta de convicção em campo.

Desabafando sobre a situação atual do time, Wright disse: “Assistir aos jogos dói. É uma dor que me atormenta. Está me matando não conseguir sentir isso. Eu me dediquei tanto, investi tanto no técnico, no time, nos jogadores, em tudo. E eles chegaram a um ponto novamente e você vê tudo desmoronando, vê os jogadores cometendo erros.”