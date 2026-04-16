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"Isso está me matando!" - Ian Wright lamenta as dificuldades do Arsenal, enquanto Roy Keane rebate a reclamação da lenda dos Gunners
Desespero no Emirates
O clima em torno da campanha do Arsenal pelo título mudou de otimismo para ansiedade após a surpreendente derrota por 2 a 1 em casa para o Bournemouth. Embora a equipe de Mikel Arteta tenha conseguido garantir uma vaga nas semifinais da Liga dos Campeões após um empate sem gols contra o Sporting CP, seu ímpeto no campeonato nacional diminuiu significativamente. Essa recente queda de rendimento permitiu que o City diminuísse a diferença, o que significa que a equipe de Pep Guardiola, em grande fase, poderia empatar em pontos se vencer os próximos jogos que ainda tem a disputar.
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A confissão emocionante de Wright
Ao participar do programa The Overlap ao lado de Gary Neville, Paul Scholes e Keane, Wright admitiu que estava tendo dificuldade para lidar com o nervosismo evidente da equipe. Ele expressou profunda frustração ao ver o trabalho árduo da temporada correndo o risco de ir por água abaixo devido a erros individuais e a uma aparente falta de convicção em campo.
Desabafando sobre a situação atual do time, Wright disse: “Assistir aos jogos dói. É uma dor que me atormenta. Está me matando não conseguir sentir isso. Eu me dediquei tanto, investi tanto no técnico, no time, nos jogadores, em tudo. E eles chegaram a um ponto novamente e você vê tudo desmoronando, vê os jogadores cometendo erros.”
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Keane exige resistência mental
Keane não demonstrou muita compaixão pela situação de Wright, ressaltando que o Arsenal ainda mantém uma vantagem de seis pontos e deve esperar um caminho difícil até o título. O ex-capitão do Manchester United contestou a ideia de que a disputa pelo título já acabou, insistindo que o nervosismo é uma parte natural do processo para qualquer time que esteja em busca de um título.
Rebatendo a visão pessimista do ex-atacante, Keane respondeu: “Ainda não está perdido. Eles estão no topo da tabela. Estão nervosos, parecem ansiosos, mas precisam superar isso. Você achava que seria moleza? Eles estão nervosos há seis meses?”
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Um confronto decisivo para a temporada
Os Gunners enfrentam uma difícil viagem ao Etihad Stadium neste fim de semana para um confronto direto que provavelmente decidirá o destino do troféu da Premier League. As opções táticas de Arteta continuam severamente limitadas por uma crescente onda de lesões, com Noni Madueke juntando-se a Bukayo Saka, Martin Odegaard e Jurrien Timber na lista de lesionados. Enfrentando um time do City que perdeu apenas uma vez em 19 partidas do campeonato, o Arsenal precisa superar seus obstáculos psicológicos para evitar um colapso total.