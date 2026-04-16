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Adhe Makayasa

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"Isso está me matando!" - Ian Wright lamenta as dificuldades do Arsenal, enquanto Roy Keane rebate a reclamação da lenda dos Gunners

Arsenal
I. Wright
R. Keane
Premier League

A lenda do Arsenal, Ian Wright, confessou que a recente queda de rendimento do clube está “matando-o”, enquanto o líder da Premier League luta para manter sua vantagem sobre o Manchester City. Durante um debate acalorado no podcast The Overlap, as preocupações de Wright foram recebidas com a típica indiferença de Roy Keane, que exortou os Gunners a aceitarem a pressão.

  • Desespero no Emirates

    O clima em torno da campanha do Arsenal pelo título mudou de otimismo para ansiedade após a surpreendente derrota por 2 a 1 em casa para o Bournemouth. Embora a equipe de Mikel Arteta tenha conseguido garantir uma vaga nas semifinais da Liga dos Campeões após um empate sem gols contra o Sporting CP, seu ímpeto no campeonato nacional diminuiu significativamente. Essa recente queda de rendimento permitiu que o City diminuísse a diferença, o que significa que a equipe de Pep Guardiola, em grande fase, poderia empatar em pontos se vencer os próximos jogos que ainda tem a disputar.

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  • Nottingham Forest v Manchester City - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    A confissão emocionante de Wright

    Ao participar do programa The Overlap ao lado de Gary Neville, Paul Scholes e Keane, Wright admitiu que estava tendo dificuldade para lidar com o nervosismo evidente da equipe. Ele expressou profunda frustração ao ver o trabalho árduo da temporada correndo o risco de ir por água abaixo devido a erros individuais e a uma aparente falta de convicção em campo.

    Desabafando sobre a situação atual do time, Wright disse: “Assistir aos jogos dói. É uma dor que me atormenta. Está me matando não conseguir sentir isso. Eu me dediquei tanto, investi tanto no técnico, no time, nos jogadores, em tudo. E eles chegaram a um ponto novamente e você vê tudo desmoronando, vê os jogadores cometendo erros.”

  • England v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Keane exige resistência mental

    Keane não demonstrou muita compaixão pela situação de Wright, ressaltando que o Arsenal ainda mantém uma vantagem de seis pontos e deve esperar um caminho difícil até o título. O ex-capitão do Manchester United contestou a ideia de que a disputa pelo título já acabou, insistindo que o nervosismo é uma parte natural do processo para qualquer time que esteja em busca de um título.

    Rebatendo a visão pessimista do ex-atacante, Keane respondeu: “Ainda não está perdido. Eles estão no topo da tabela. Estão nervosos, parecem ansiosos, mas precisam superar isso. Você achava que seria moleza? Eles estão nervosos há seis meses?”

  • Haaland Eze Manchester City ArsenalGetty Images

    Um confronto decisivo para a temporada

    Os Gunners enfrentam uma difícil viagem ao Etihad Stadium neste fim de semana para um confronto direto que provavelmente decidirá o destino do troféu da Premier League. As opções táticas de Arteta continuam severamente limitadas por uma crescente onda de lesões, com Noni Madueke juntando-se a Bukayo Saka, Martin Odegaard e Jurrien Timber na lista de lesionados. Enfrentando um time do City que perdeu apenas uma vez em 19 partidas do campeonato, o Arsenal precisa superar seus obstáculos psicológicos para evitar um colapso total.

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