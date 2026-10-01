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'Isso está me ajudando a evoluir!' - Victor Munoz exalta a intensidade da Premier League após impacto inicial no Liverpool
Adaptando-se à fisicalidade do futebol inglês
O reforço de verão do Liverpool, Munoz, expressou sua admiração pela enorme velocidade e força da Premier League após sua chegada de € 40 milhões vinda do Osasuna. O ponta se tornou a primeira contratação em Anfield sob o comando do técnico Andoni Iraola, assinando um contrato de seis anos depois de o Liverpool superar a concorrência do Newcastle para garantir sua contratação.
Falando em uma coletiva de imprensa enquanto estava a serviço da seleção antes do confronto da Espanha contra a Tchéquia pela Liga das Nações no sábado, Munoz detalhou os ajustes que precisou fazer desde que trocou La Liga por Merseyside. "Eu definitivamente noto diferenças entre LaLiga e a Premier League", disse Munoz aos repórteres na quinta-feira. "LaLiga é muito mais tática. Os jogos da Premier League são mais físicos. A intensidade nos treinos lá é muito alta, você percebe essa diferença. Isso está me ajudando a evoluir."
- AFP
Superando contratempos por lesão
O ex-promessa das categorias de base do Real Madrid viveu uma ascensão meteórica. Embora tenha sido incluído no elenco da Espanha campeão da Copa do Mundo durante o verão, uma lesão cruelmente o impediu de entrar em campo durante o torneio. Agora totalmente recuperado, o ponta reconquistou seu lugar na seleção para a atual Data Fifa, retornando como reserva no segundo tempo contra a Croácia, na terça-feira.
O atacante já fez cinco aparições na Premier League, marcando uma vez enquanto se adapta ao sistema ofensivo de Iraola. Ao refletir sobre a trajetória turbulenta de sua carreira, Munoz acrescentou: "Tudo está acontecendo tão rápido que não tenho tempo para processar tudo completamente. Minha família e eu tentamos aproveitar cada momento... Estou em um bom momento agora."
Competindo com as melhores do mundo na concentração da Espanha
Munoz está de volta à seleção espanhola para a campanha na Liga das Nações e entrou no segundo tempo do confronto de terça-feira com a Croácia. O jogador do Liverpool enfrenta forte concorrência por uma vaga entre os titulares, especialmente de Lamine Yamal, sensação do Barcelona e candidato à Bola de Ouro, que dominou as manchetes com dois gols e uma assistência na recente vitória da Espanha por 4 a 1 sobre a Croácia, em Sevilha.
Em vez de se intimidar com a perspectiva de disputar minutos, Munoz vê a concorrência interna como parte vital de seu aprendizado no mais alto nível. "Eu tento aprender muito com ele", disse Munoz sobre Yamal. "Ele é um bom amigo meu, e passamos muito tempo juntos. Ter essa competição, vê-lo treinar, é um privilégio para mim."
- AFP
Próximo jogo da Espanha e posição na Liga das Nações
Depois do confronto com a Tchéquia, a Espanha viajará para enfrentar a Croácia na terça-feira, em seu último jogo desta Data FifaO ponta do Liverpool Víctor Muñoz fala sobre sua transferência de € 40 milhões do Osasuna e as exigências físicas de jogar sob o comando de Andoni Iraola na Premier League. A Espanha lidera atualmente o Grupo 3 com uma campanha perfeita de seis pontos em dois jogos, três pontos à frente de Inglaterra e Croácia, enquanto a Tchéquia segue na lanterna da classificação sem somar nenhum ponto.
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