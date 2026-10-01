O reforço de verão do Liverpool, Munoz, expressou sua admiração pela enorme velocidade e força da Premier League após sua chegada de € 40 milhões vinda do Osasuna. O ponta se tornou a primeira contratação em Anfield sob o comando do técnico Andoni Iraola, assinando um contrato de seis anos depois de o Liverpool superar a concorrência do Newcastle para garantir sua contratação.

Falando em uma coletiva de imprensa enquanto estava a serviço da seleção antes do confronto da Espanha contra a Tchéquia pela Liga das Nações no sábado, Munoz detalhou os ajustes que precisou fazer desde que trocou La Liga por Merseyside. "Eu definitivamente noto diferenças entre LaLiga e a Premier League", disse Munoz aos repórteres na quinta-feira. "LaLiga é muito mais tática. Os jogos da Premier League são mais físicos. A intensidade nos treinos lá é muito alta, você percebe essa diferença. Isso está me ajudando a evoluir."