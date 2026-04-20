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"Isso está ficando ridículo!" – Cristiano Ronaldo é declarado "acabado" após falha chocante pelo Al-Nassr provocar indignação dos torcedores
Ronaldo erra feio em uma cabeçada fácil
Ronaldo abriu o placar com um belo chute de dentro da área aos 11 minutos, mas desperdiçou uma chance de ouro de marcar seu segundo gol na partida no segundo tempo. O ex-atacante do Manchester United e do Real Madrid se livrou do marcador e entrou na pequena área para receber um cruzamento perigoso de Marcelo Brozovic, mas acertou a cabeçada de forma desastrosa, mandando a bola bem por cima do travessão com o gol à sua mercê. Ronaldo construiu sua carreira aproveitando impiedosamente oportunidades desse tipo e colocou a cabeça entre as mãos, incrédulo, após o erro, enquanto alguns torcedores recorreram às redes sociais para expressar sua raiva.
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"Diminuição da capacidade de orientação" foi apontada
O usuário @Juventi14479858 começou dizendo: “Ainda não consigo acreditar como ele perdeu essa”, e @loaf_lift observou que “A queda na sua habilidade de cabeceio tem sido muito grave”.
Ronaldo foi então alvo de críticas ferrenhas de @Thanggou7, que escreveu: “Ele está acabado. Até meu avô conseguiria marcar isso facilmente. Ele não consegue mais fazer a única coisa em que é bom.”
Outro torcedor, com o nome de usuário @21352366O, disse: “Faz tanto tempo desde a última vez que ele marcou de cabeça que está ficando ridículo.”
Em uma resposta um pouco mais moderada ao erro, @Abhixhek0428 afirmou: “Aquela era uma chance tão clara. Ele não imaginou que estaria tão perto do gol.”
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Disputa pela Chuteira de Ouro com Toney
Há alguma verdade nas afirmações dos torcedores, já que apenas três dos 26 gols de Ronaldo em todas as competições pelo Al-Nassr nesta temporada foram de cabeça. No entanto, o instinto do pentacampeão da Bola de Ouro diante do gol tem sido, em geral, muito apurado, e ele ainda está na disputa pela terceira Chuteira de Ouro consecutiva da Liga Profissional da Arábia Saudita, com 24 gols na competição, apenas três a menos que o atual líder, Ivan Toney, que disputou mais duas partidas pelo Al-Ahli.
Primeira coroa saudita à vista
Ronaldo está prestes a conquistar seu primeiro título importante desde que se juntou ao Al-Nassr em dezembro de 2022, com a equipe de Jorge Jesus atualmente com oito pontos de vantagem na liderança da Liga Profissional da Arábia Saudita, embora tenha disputado uma partida a mais do que o Al-Hilal, segundo colocado. O Al-Nassr tem pela frente a partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões da AFC contra o Al-Ahli SC, da Liga dos Estrelas do Catar, na próxima quarta-feira, antes de voltar a se concentrar nas competições nacionais contra o Al-Ahli de Toney, em 29 de abril.