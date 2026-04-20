"Isso está ficando ridículo!" – Cristiano Ronaldo é declarado "acabado" após falha chocante pelo Al-Nassr provocar indignação dos torcedores

O usuário @Juventi14479858 começou dizendo: “Ainda não consigo acreditar como ele perdeu essa”, e @loaf_lift observou que “A queda na sua habilidade de cabeceio tem sido muito grave”.

Ronaldo foi então alvo de críticas ferrenhas de @Thanggou7, que escreveu: “Ele está acabado. Até meu avô conseguiria marcar isso facilmente. Ele não consegue mais fazer a única coisa em que é bom.”

Outro torcedor, com o nome de usuário @21352366O, disse: “Faz tanto tempo desde a última vez que ele marcou de cabeça que está ficando ridículo.”

Em uma resposta um pouco mais moderada ao erro, @Abhixhek0428 afirmou: “Aquela era uma chance tão clara. Ele não imaginou que estaria tão perto do gol.”



