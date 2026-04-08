"Estou farto. Em todos os jogos importantes é sempre a mesma coisa", reclamou o ex-capitão e "aspirador de meio-campo" do Manchester United na noite de terça-feira, enquanto atuava como comentarista da CBS, referindo-se a Alexander-Arnold. O que mais incomoda o irlandês é que se fala constantemente das enormes qualidades ofensivas do ex-jogador do Liverpool, cujo desempenho defensivo, porém, deixa sempre muito a desejar.
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"Isso é uma porcaria!": Estrela do Real Madrid é duramente criticada por causa de uma jogada na derrota para o Bayern de Munique
"Nesse nível, na Liga dos Campeões, não se pode simplesmente desligar assim", comentou Keane sobre a falha de Alexander-Arnold no gol de abertura do Bayern, marcado por Luis Díaz aos 41 minutos. O colombiano havia passado pelas costas do zagueiro do Real na jogada e, em seguida, aproveitou um belo passe de Serge Gnabry para mandar a bola para o fundo da rede com frieza e sem pressão.
“Isso é um erro infantil. Deixar o Luis Diaz passar por você como se você nem estivesse lá? Isso é uma porcaria! Por favor”, resmungou Keane. Alexander-Arnold “ainda joga na defesa como se nunca tivesse atuado como lateral-direito na vida. Jogos importantes exigem grandes defensores, e, no momento, ele está longe de ser um”, disse o jogador de 54 anos, que disputou um total de 479 partidas oficiais pelo Manchester United entre 1993 e 2005.
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Trent Alexander-Arnold deu a assistência para o gol do Real Madrid contra o Bayern de Munique
Keane é conhecido por criticar Alexander-Arnold e já havia criticado o jogador de 27 anos quando este ainda vestia a camisa do Liverpool. No ano passado, quando a transferência de Alexander-Arnold para Madrid já se desenhava, Keane havia questionado, no podcast Stick to Football, a adequação do inglês ao time do Real: “Se Trent Alexander-Arnold for para o Real Madrid, boa sorte — como se no Real não soubessem defender”, questionou ele, já naquela época, as qualidades defensivas de Alexander-Arnold.
Após um total de 21 anos no LFC, Alexander-Arnold foi transferido para Madri no verão passado por dez milhões de euros. Também devido a problemas recorrentes com lesões, o jogador nascido em Liverpool ainda não conseguiu convencer de forma consistente na Espanha; até o momento, ele registrou cinco assistências em 23 partidas pelo Real.
O lado positivo: três dessas cinco assistências foram feitas por Alexander-Arnold nos três jogos mais recentes; também contra o Bayern, ele brilhou como criador de jogadas e deu a assistência para o gol de Kylian Mbappé (74º minuto), que fechou o placar em 1 a 2. “Antes do jogo, conversamos sobre como precisávamos correr por trás da defesa deles, com trajetórias por trás dos laterais, e eu vi uma oportunidade ali”, explicou Alexander-Arnold sobre sua assistência à CBS. “Vi o Kylian correndo, joguei a bola com muita força e ele finalizou muito bem.”
Alexander-Arnold teve que engolir um revés amargo recentemente, quando não foi convocado pelo técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, para os amistosos contra o Uruguai (1 a 1) e o Japão (0 a 1) no final de março. Tuchel explicou que não foi uma decisão contra Alexander-Arnold, mas explicitamente a favor de outros jogadores. “Não se trata do que o Trent não pode nos oferecer”, disse o técnico alemão. “Sei muito bem do que o Trent é capaz e quais são seus pontos fortes.”
Tuchel não convoca Alexander-Arnold desde junho do ano passado; na época, o astro do Real Madrid disputou também a última de suas 34 partidas pela seleção até o momento. Na reta final da temporada, Alexander-Arnold fará de tudo para convencer Tuchel a levá-lo para a Copa do Mundo no verão.
O Real Madrid espera dar a volta por cima na partida de volta contra o Bayern de Munique
Enquanto isso, o Real pressionou contra o Bayern na fase final em busca do empate, mas acabou sofrendo uma derrota por uma diferença mínima. Assim, Alexander-Arnold e companhia terão pela frente uma tarefa hercúlea na partida de volta, na próxima quarta-feira, em Munique, para ainda conseguirem chegar às semifinais da Liga dos Campeões.
“Vai ser uma tarefa gigantesca vencer na Allianz Arena, mas em um clube como este, superamos a nós mesmos em momentos como esse”, afirmou Alexander-Arnold, mantendo-se otimista. Antes de o foco se voltar para o segundo confronto com o Bayern, o Real enfrenta o FC Girona na liga nacional nesta sexta-feira. Uma vitória é absolutamente obrigatória para não deixar a diferença para o líder FC Barcelona (atualmente sete pontos) aumentar ainda mais e, assim, possivelmente perder de vez a chance de conquistar o título espanhol.
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Trent Alexander-Arnold: seus números pelo Real Madrid
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