"Isso é uma porcaria!": Estrela do Real Madrid é duramente criticada por causa de uma jogada na derrota para o Bayern de Munique

Keane é conhecido por criticar Alexander-Arnold e já havia criticado o jogador de 27 anos quando este ainda vestia a camisa do Liverpool. No ano passado, quando a transferência de Alexander-Arnold para Madrid já se desenhava, Keane havia questionado, no podcast Stick to Football, a adequação do inglês ao time do Real: “Se Trent Alexander-Arnold for para o Real Madrid, boa sorte — como se no Real não soubessem defender”, questionou ele, já naquela época, as qualidades defensivas de Alexander-Arnold.

Após um total de 21 anos no LFC, Alexander-Arnold foi transferido para Madri no verão passado por dez milhões de euros. Também devido a problemas recorrentes com lesões, o jogador nascido em Liverpool ainda não conseguiu convencer de forma consistente na Espanha; até o momento, ele registrou cinco assistências em 23 partidas pelo Real.

O lado positivo: três dessas cinco assistências foram feitas por Alexander-Arnold nos três jogos mais recentes; também contra o Bayern, ele brilhou como criador de jogadas e deu a assistência para o gol de Kylian Mbappé (74º minuto), que fechou o placar em 1 a 2. “Antes do jogo, conversamos sobre como precisávamos correr por trás da defesa deles, com trajetórias por trás dos laterais, e eu vi uma oportunidade ali”, explicou Alexander-Arnold sobre sua assistência à CBS. “Vi o Kylian correndo, joguei a bola com muita força e ele finalizou muito bem.”

Alexander-Arnold teve que engolir um revés amargo recentemente, quando não foi convocado pelo técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, para os amistosos contra o Uruguai (1 a 1) e o Japão (0 a 1) no final de março. Tuchel explicou que não foi uma decisão contra Alexander-Arnold, mas explicitamente a favor de outros jogadores. “Não se trata do que o Trent não pode nos oferecer”, disse o técnico alemão. “Sei muito bem do que o Trent é capaz e quais são seus pontos fortes.”

Tuchel não convoca Alexander-Arnold desde junho do ano passado; na época, o astro do Real Madrid disputou também a última de suas 34 partidas pela seleção até o momento. Na reta final da temporada, Alexander-Arnold fará de tudo para convencer Tuchel a levá-lo para a Copa do Mundo no verão.