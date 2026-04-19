“Isso é uma falta” – Bruno Fernandes se diverte com a indireta de Luke Shaw a Alejandro Garnacho, enquanto a lenda do Man Utd, Wayne Rooney, “curtir” a foto escolhida na postagem comemorativa

A animosidade remonta à saída polêmica de Garnacho no verão passado, que se seguiu a um desentendimento público com o ex-técnico Ruben Amorim. Em declarações antes da partida, o argentino admitiu ter cometido erros durante seus últimos meses em Old Trafford. “Talvez sim, porque eu amava aquele clube. Eles me deram confiança desde o início, vindo da Espanha, para me trazer para a base, depois me levaram para o time principal, então foram uns quatro ou cinco anos, e um carinho incrível de todos, dos torcedores, do estádio, tudo era realmente muito bom”, disse Garnacho à Premier League Productions na semana passada.

“É que às vezes você precisa mudar para o bem da sua vida ou para dar os próximos passos. Só tenho boas lembranças do Man United. Lembro que nos últimos seis meses eu simplesmente não estava jogando como antes no Manchester United. Comecei a ficar no banco, o que não é algo ruim, eu tinha apenas 20 anos, mas na minha cabeça era como se eu tivesse que jogar todas as partidas. Na minha cabeça, talvez a culpa também seja minha, comecei a fazer algumas coisas erradas. Mas sim, foi apenas esse momento da vida e, às vezes, você precisa tomar decisões, e estou muito orgulhoso de estar aqui e ainda na Premier League, em um clube como este”, acrescentou.