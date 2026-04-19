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“Isso é uma falta” – Bruno Fernandes se diverte com a indireta de Luke Shaw a Alejandro Garnacho, enquanto a lenda do Man Utd, Wayne Rooney, “curtir” a foto escolhida na postagem comemorativa
Estrelas do Red Devils não poupam críticas
A tensão em torno do retorno de Garnacho para enfrentar seu antigo clube atingiu o auge após o apito final em Stamford Bridge. O experiente zagueiro Luke Shaw publicou nas redes sociais uma foto em que aparece dominando fisicamente o ponta argentino durante a partida, com a legenda “vitória importante”.
O capitão do United, Bruno Fernandes, aclamado como a principal força criativa do futebol inglês nesta temporada, não se conteve na seção de comentários. O jogador da seleção portuguesa compartilhou um GIF com a frase “Isso é falta”, enquanto o ex-jogador do United Alex Telles se juntou à discussão com emojis de fogo. Até mesmo a lenda do clube, Wayne Rooney, foi visto curtindo a postagem, que mostrava Garnacho sendo empurrado ao chão, enquanto o vestiário dos Red Devils demonstrava uma frente unida contra seu ex-colega.
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Garnacho admite ter se comportado "mal"
A animosidade remonta à saída polêmica de Garnacho no verão passado, que se seguiu a um desentendimento público com o ex-técnico Ruben Amorim. Em declarações antes da partida, o argentino admitiu ter cometido erros durante seus últimos meses em Old Trafford. “Talvez sim, porque eu amava aquele clube. Eles me deram confiança desde o início, vindo da Espanha, para me trazer para a base, depois me levaram para o time principal, então foram uns quatro ou cinco anos, e um carinho incrível de todos, dos torcedores, do estádio, tudo era realmente muito bom”, disse Garnacho à Premier League Productions na semana passada.
“É que às vezes você precisa mudar para o bem da sua vida ou para dar os próximos passos. Só tenho boas lembranças do Man United. Lembro que nos últimos seis meses eu simplesmente não estava jogando como antes no Manchester United. Comecei a ficar no banco, o que não é algo ruim, eu tinha apenas 20 anos, mas na minha cabeça era como se eu tivesse que jogar todas as partidas. Na minha cabeça, talvez a culpa também seja minha, comecei a fazer algumas coisas erradas. Mas sim, foi apenas esse momento da vida e, às vezes, você precisa tomar decisões, e estou muito orgulhoso de estar aqui e ainda na Premier League, em um clube como este”, acrescentou.
Carrick ignora as críticas em prol do resultado
Enquanto a tempestade nas redes sociais se intensificava, o técnico interino Michael Carrick manteve o foco no resultado que deixa o United confortavelmente na terceira posição e à beira da classificação para a Liga dos Campeões. A equipe de Carrick conseguiu se defender com sucesso dos 21 chutes do Chelsea para garantir o placar sem gols, com o gol de Matheus Cunha fazendo a diferença.
Refletindo sobre o desempenho defensivo, Carrick disse: “Achamos que foi merecido. Os contratempos que tivemos nos últimos dias, a dupla de zagueiros que montamos – seria um desafio, mas achei que a defesa foi imensa em circunstâncias difíceis. A atitude foi de primeira para mim esta noite.”
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Futuro incerto para o técnico interino
Apesar da vitória ter colocado o United 10 pontos à frente do Chelsea, Carrick continua em modo de espera em relação ao seu papel. O ex-meio-campista transformou completamente a sorte da equipe e reafirmou seu compromisso com o projeto de Old Trafford após o apito final no oeste de Londres. “Adoro estar aqui. Entendo a situação, está um pouco fora do meu controle”, disse Carrick quando questionado sobre seu futuro no clube. Por enquanto, o foco continua sendo garantir a classificação para as competições europeias e manter os altos padrões estabelecidos durante este período interino. Com o elenco claramente aproveitando o momento atual e sua capacidade de silenciar ex-jogadores, o clima em Carrington raramente esteve tão animado, à medida que a temporada chega ao seu clímax.