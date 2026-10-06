Tebas segue irredutível ao afirmar que as acusações originais envolvendo o ex-chefe de arbitragem Jose Maria Enriquez Negreira são extremamente graves e precisam ser investigadas a fundo. No entanto, rejeitou com fúria a ideia de que a corrupção ainda esteja acontecendo ativamente em 2026.

"Continuo com exatamente a mesma opinião sobre o caso Negreira: o que aconteceu foi extremamente grave e precisa ser investigado até o fim", declarou Tebas.

"Uma coisa é investigar fatos que terminaram há anos, e outra bem diferente é construir, em 2026, a narrativa de que Negreira ainda está influenciando a arbitragem espanhola hoje. Isso é um absurdo. E repetir isso na Real Madrid TV não torna a afirmação verdadeira."







