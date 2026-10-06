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하비에르 테바스 (Javier Tebas)Getty Images
Yosua Arya
Traduzido por

'Isso é um ultraje!' - Javier Tebas faz ataque contundente à Real Madrid TV por alegações 'falsas' sobre o caso Negreira

Real Madrid
Barcelona
La Liga

O presidente de La Liga, Javier Tebas, lançou um duro ataque contra a Real Madrid TV por causa da cobertura contínua do Caso Negreira. O chefe da liga acusou o canal oficial do clube de propagar uma narrativa falsa ao sugerir que o escândalo de arbitragem ainda impacta o futebol espanhol hoje.

  • Tebas mira o Madrid

    Tebas enviou um recado firme ao Madrid sobre sua reação contínua ao caso Negreira. O presidente de La Liga defendeu com veemência sua organização, ao mesmo tempo em que condenou fortemente as ações recentes da Real Madrid TV.

    O canal oficial do clube tem exibido de forma consistente conteúdos que questionam a integridade da arbitragem espanhola. Tebas acredita que essas transmissões estão promovendo uma agenda perigosa e imprecisa, que prejudica toda a liga. Apesar da rivalidade acirrada entre os maiores clubes da Espanha, o chefe da liga insistiu que espalhar desinformação não ajuda ninguém.

  • Propagando uma narrativa falsa

    Tebas segue irredutível ao afirmar que as acusações originais envolvendo o ex-chefe de arbitragem Jose Maria Enriquez Negreira são extremamente graves e precisam ser investigadas a fundo. No entanto, rejeitou com fúria a ideia de que a corrupção ainda esteja acontecendo ativamente em 2026.

    "Continuo com exatamente a mesma opinião sobre o caso Negreira: o que aconteceu foi extremamente grave e precisa ser investigado até o fim", declarou Tebas.

    "Uma coisa é investigar fatos que terminaram há anos, e outra bem diferente é construir, em 2026, a narrativa de que Negreira ainda está influenciando a arbitragem espanhola hoje. Isso é um absurdo. E repetir isso na Real Madrid TV não torna a afirmação verdadeira."



  • Confiando no processo judicial

    O caso Negreira está atualmente nas mãos do sistema judicial espanhol. Tebas ressaltou que esses tribunais devem ter permissão para determinar se os pagamentos feitos pelo Barcelona influenciaram promoções e rebaixamentos de árbitros. Ele questionou o que os críticos esperam que a LaLiga faça enquanto a investigação criminal está em andamento.

    "Deixem os juízes investigarem, deixem que todas as provas sejam analisadas e deixem que o caso seja levado até a sua conclusão", acrescentou. "Mas, nesse meio-tempo, o que algumas pessoas querem? Querem que o FC Barcelona e sua atual diretoria sejam removidos totalmente da LALIGA? Querem que a LALIGA usurpe os tribunais, dê o seu próprio veredito e aplique uma punição antes mesmo de existir uma decisão judicial?"

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  • Florentino Perez Joan LaportaAFP

    À espera do veredito final

    A investigação legal sobre o escândalo Negreira continuará a se desenrolar nos tribunais espanhóis nos próximos meses. Até que esse processo legal seja totalmente concluído, a Liga não tomará medidas unilaterais contra o Barcelona.

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