Getty Images
Traduzido por
'Isso é um ultraje!' - Javier Tebas faz ataque contundente à Real Madrid TV por alegações 'falsas' sobre o caso Negreira
Tebas mira o Madrid
Tebas enviou um recado firme ao Madrid sobre sua reação contínua ao caso Negreira. O presidente de La Liga defendeu com veemência sua organização, ao mesmo tempo em que condenou fortemente as ações recentes da Real Madrid TV.
O canal oficial do clube tem exibido de forma consistente conteúdos que questionam a integridade da arbitragem espanhola. Tebas acredita que essas transmissões estão promovendo uma agenda perigosa e imprecisa, que prejudica toda a liga. Apesar da rivalidade acirrada entre os maiores clubes da Espanha, o chefe da liga insistiu que espalhar desinformação não ajuda ninguém.
Propagando uma narrativa falsa
Tebas segue irredutível ao afirmar que as acusações originais envolvendo o ex-chefe de arbitragem Jose Maria Enriquez Negreira são extremamente graves e precisam ser investigadas a fundo. No entanto, rejeitou com fúria a ideia de que a corrupção ainda esteja acontecendo ativamente em 2026.
"Continuo com exatamente a mesma opinião sobre o caso Negreira: o que aconteceu foi extremamente grave e precisa ser investigado até o fim", declarou Tebas.
"Uma coisa é investigar fatos que terminaram há anos, e outra bem diferente é construir, em 2026, a narrativa de que Negreira ainda está influenciando a arbitragem espanhola hoje. Isso é um absurdo. E repetir isso na Real Madrid TV não torna a afirmação verdadeira."
Confiando no processo judicial
O caso Negreira está atualmente nas mãos do sistema judicial espanhol. Tebas ressaltou que esses tribunais devem ter permissão para determinar se os pagamentos feitos pelo Barcelona influenciaram promoções e rebaixamentos de árbitros. Ele questionou o que os críticos esperam que a LaLiga faça enquanto a investigação criminal está em andamento.
"Deixem os juízes investigarem, deixem que todas as provas sejam analisadas e deixem que o caso seja levado até a sua conclusão", acrescentou. "Mas, nesse meio-tempo, o que algumas pessoas querem? Querem que o FC Barcelona e sua atual diretoria sejam removidos totalmente da LALIGA? Querem que a LALIGA usurpe os tribunais, dê o seu próprio veredito e aplique uma punição antes mesmo de existir uma decisão judicial?"
- AFP
À espera do veredito final
A investigação legal sobre o escândalo Negreira continuará a se desenrolar nos tribunais espanhóis nos próximos meses. Até que esse processo legal seja totalmente concluído, a Liga não tomará medidas unilaterais contra o Barcelona.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.