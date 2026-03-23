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"Isso é um escândalo" – O Real Madrid lança nova crítica aos árbitros da La Liga após o cartão vermelho recebido por Federico Valverde contra o Atlético
Valverde é expulso na vitória por 3 a 2 no clássico de Madrid
Depois de ficar atrás no placar com um gol de Ademola Lookman aos 33 minutos, o Real Madrid protagonizou uma recuperação impressionante e passou à frente por 3 a 1, graças a dois gols de Vinícius Júnior e outro de Valverde. No entanto, Nahuel Molina descontou para o Atlético antes de Valverde ser expulso por dar uma cotovelada em Baena.
A decisão do árbitro José Luis Munuera Montero foi analisada e confirmada pelo árbitro assistente de vídeo, e o relatório da partida elaborado pelo árbitro posteriormente afirmou que Valverde “chutou um adversário, sem estar a uma distância que permitisse o golpe, usando força excessiva”.
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"Um escândalo e uma vergonha"
O Real Madrid já havia usado anteriormente a Real Madrid TV como forma de pressionar os árbitros na Espanha e aproveitou a oportunidade novamente após a vitória de domingo, criticando duramente a arbitragem e insistindo que um cartão amarelo teria sido suficiente.
“Isso é um escândalo, é uma vergonha, isso resume essa jogada. É uma falta clara de cartão amarelo, é flagrante, mas se lembrarmos o que aconteceu em Pamplona, podemos entender isso e por que o VAR não marcou”, disseram.
“Vocês vão ouvir que o problema é a Real Madrid TV, que eles fazem vídeos. Estamos fazendo isso para denunciar o fato de que isso nunca pode ser cartão vermelho, é um cartão amarelo clássico. Baena toca na bola, afasta-a, e é por isso que Valverde não a toca. Ele não tentou arruinar o clássico, tentou arruinar o Real Madrid, o que não é a mesma coisa. Depois veremos ‘Hora da Justificativa’, onde talvez até concordem com ele.
“Tenho certeza de que ele vai justificar essa ação e dizer que tanto o árbitro quanto o oficial do VAR estavam certos. Isso não pode ser; um jogador não deveria ser expulso por isso. Depois, vão tentar te enrolar com um monte de bobagens, vão falar de intensidade, de que não tem bola. Claro que tem bola, mas Valverde não consegue alcançá-la porque Baena toca nela.”
Arbeloa agradece ao árbitro pela "explicação"
Embora discordasse da decisão, o técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, agradeceu a Munuera Montero por ter recebido uma explicação.
Ele disse: “Mostramos personalidade e força mental. Tivemos que sofrer com um jogador a menos. Tenho uma opinião diferente sobre o cartão vermelho, mas agradeço a José Luis por ter vindo me explicar por que o expulsou. Conseguimos conquistar os três pontos, que era o que queríamos.
“Ele me disse que foi força excessiva e eu não considero isso. Não há intenção de machucar ou lesionar o adversário. É a minha opinião, diferente da dele. Mas ele veio explicar e eu agradeço por isso. Às vezes, isso é valorizado, mesmo que não mude nada. O cartão vermelho tornou tudo mais difícil e tivemos que sofrer muito. Cada vitória é um ponto de virada. Agora vem a luta pelo campeonato. Objetivo cumprido.”
- AFP
Valverde estará disponível para o próximo confronto da Liga dos Campeões
O cartão vermelho é um duro golpe para o Real Madrid, que agora ficará sem Valverde nas duas primeiras partidas nacionais após a pausa para os jogos internacionais. O versátil meio-campista estará, no entanto, à disposição para o confronto das quartas de final contra o Bayern de Munique na Liga dos Campeões, enquanto o gigante espanhol busca conquistar o 15º título europeu, ampliando assim seu recorde.
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