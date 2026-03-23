"Isso é um escândalo" – O Real Madrid lança nova crítica aos árbitros da La Liga após o cartão vermelho recebido por Federico Valverde contra o Atlético

O Real Madrid já havia usado anteriormente a Real Madrid TV como forma de pressionar os árbitros na Espanha e aproveitou a oportunidade novamente após a vitória de domingo, criticando duramente a arbitragem e insistindo que um cartão amarelo teria sido suficiente.

“Isso é um escândalo, é uma vergonha, isso resume essa jogada. É uma falta clara de cartão amarelo, é flagrante, mas se lembrarmos o que aconteceu em Pamplona, podemos entender isso e por que o VAR não marcou”, disseram.

“Vocês vão ouvir que o problema é a Real Madrid TV, que eles fazem vídeos. Estamos fazendo isso para denunciar o fato de que isso nunca pode ser cartão vermelho, é um cartão amarelo clássico. Baena toca na bola, afasta-a, e é por isso que Valverde não a toca. Ele não tentou arruinar o clássico, tentou arruinar o Real Madrid, o que não é a mesma coisa. Depois veremos ‘Hora da Justificativa’, onde talvez até concordem com ele.

“Tenho certeza de que ele vai justificar essa ação e dizer que tanto o árbitro quanto o oficial do VAR estavam certos. Isso não pode ser; um jogador não deveria ser expulso por isso. Depois, vão tentar te enrolar com um monte de bobagens, vão falar de intensidade, de que não tem bola. Claro que tem bola, mas Valverde não consegue alcançá-la porque Baena toca nela.”