“Isso é um absurdo!” – Liverpool é ridicularizado quando Dominik Szoboszlai e Mohamed Salah são filmados jogando uma bola medicinal por cima da trave em um treino “desconcertante”

O Liverpool viaja para Istambul depois de ter sofrido uma derrota por 1 a 0 na fase de grupos da competição. O calendário também não fica mais fácil para os gigantes de Anfield, com uma viagem a Brighton se aproximando após a partida de volta contra o Galatasaray. Além do desafio europeu imediato, a equipe médica do Liverpool trabalhará sem parar para garantir que Alisson esteja em condições de jogar no fim de semana. Os Reds enfrentam um confronto importante na Premier League contra o Tottenham, uma partida vital para suas esperanças de garantir uma colocação entre os quatro primeiros.