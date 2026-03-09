Goal.com
Donny Afroni

Traduzido por

“Isso é um absurdo!” – Liverpool é ridicularizado quando Dominik Szoboszlai e Mohamed Salah são filmados jogando uma bola medicinal por cima da trave em um treino “desconcertante”

Os preparativos do Liverpool para o confronto crucial da Liga dos Campeões contra o Galatasaray tiveram uma reviravolta bizarra na manhã de segunda-feira. Enquanto o foco estava em quem estava presente no Centro de Treinamento AXA, o ex-técnico do Tottenham, Tim Sherwood, ficou perplexo com as imagens de vídeo de um treino envolvendo algumas das maiores estrelas do clube — um clipe que acabou sendo excluído pela Sky Sports.

  • Treino do Liverpool com bola medicinal

    Surgiram imagens de Mohamed Salah e Dominik Szoboszlai envolvidos em um exercício em que lançavam pesadas bolas medicinais por cima da trave. O vídeo viral surgiu enquanto outros membros da equipe de Arne Slot realizavam trabalhos técnicos, com o elenco fazendo os preparativos finais antes da viagem para Istambul. Embora esses exercícios de força e condicionamento sejam comuns no futebol moderno para desenvolver potência explosiva, a imagem do três vezes vencedor da Chuteira de Ouro da Premier League e de um meio-campista de £ 60 milhões jogando uma partida de alto risco de “por cima da trave” com equipamentos pesados deixou muitos observadores perplexos.

  • Exercício de treinamento gera ridicularização

    O comentarista da Sky Sports, Sherwood, questionou a lógica de uma tarefa tão física apenas 24 horas antes de uma partida crucial das eliminatórias europeias. Ele classificou o exercício, que pode ser visto sendo realizado em uma sessão separada, abaixo, como “absurdo”, afirmando que estava “perplexo” quanto ao motivo pelo qual os jogadores estavam fazendo isso durante um treino. A Sky Sports postou brevemente os comentários de Sherwood em suas contas nas redes sociais, mas removeu o clipe completamente logo em seguida.

  • Aumentam as lesões na equipe de Slot

    Em relação às notícias da equipe para o confronto com o Galatasaray, o goleiro titular Alisson foi descartado depois que o jogador da seleção brasileira reclamou de desconforto após o treino de segunda-feira. De fato, ele não viajou com a equipe para Istambul e o goleiro reserva Giorgi Mamardashvili agora está pronto para substituí-lo no gol. Federico Chiesa também perdeu o treino antes da partida da equipe na tarde de segunda-feira.

  • liverpool Getty Images

    Confronto crucial para os homens de Slot

    O Liverpool viaja para Istambul depois de ter sofrido uma derrota por 1 a 0 na fase de grupos da competição. O calendário também não fica mais fácil para os gigantes de Anfield, com uma viagem a Brighton se aproximando após a partida de volta contra o Galatasaray. Além do desafio europeu imediato, a equipe médica do Liverpool trabalhará sem parar para garantir que Alisson esteja em condições de jogar no fim de semana. Os Reds enfrentam um confronto importante na Premier League contra o Tottenham, uma partida vital para suas esperanças de garantir uma colocação entre os quatro primeiros.

Liga dos Campeões
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Liverpool crest
Liverpool
LIV
0