“Isso é um absurdo!” – Liverpool é ridicularizado quando Dominik Szoboszlai e Mohamed Salah são filmados jogando uma bola medicinal por cima da trave em um treino “desconcertante”
Treino do Liverpool com bola medicinal
Surgiram imagens de Mohamed Salah e Dominik Szoboszlai envolvidos em um exercício em que lançavam pesadas bolas medicinais por cima da trave. O vídeo viral surgiu enquanto outros membros da equipe de Arne Slot realizavam trabalhos técnicos, com o elenco fazendo os preparativos finais antes da viagem para Istambul. Embora esses exercícios de força e condicionamento sejam comuns no futebol moderno para desenvolver potência explosiva, a imagem do três vezes vencedor da Chuteira de Ouro da Premier League e de um meio-campista de £ 60 milhões jogando uma partida de alto risco de “por cima da trave” com equipamentos pesados deixou muitos observadores perplexos.
Exercício de treinamento gera ridicularização
O comentarista da Sky Sports, Sherwood, questionou a lógica de uma tarefa tão física apenas 24 horas antes de uma partida crucial das eliminatórias europeias. Ele classificou o exercício, que pode ser visto sendo realizado em uma sessão separada, abaixo, como “absurdo”, afirmando que estava “perplexo” quanto ao motivo pelo qual os jogadores estavam fazendo isso durante um treino. A Sky Sports postou brevemente os comentários de Sherwood em suas contas nas redes sociais, mas removeu o clipe completamente logo em seguida.
Aumentam as lesões na equipe de Slot
Em relação às notícias da equipe para o confronto com o Galatasaray, o goleiro titular Alisson foi descartado depois que o jogador da seleção brasileira reclamou de desconforto após o treino de segunda-feira. De fato, ele não viajou com a equipe para Istambul e o goleiro reserva Giorgi Mamardashvili agora está pronto para substituí-lo no gol. Federico Chiesa também perdeu o treino antes da partida da equipe na tarde de segunda-feira.
Confronto crucial para os homens de Slot
O Liverpool viaja para Istambul depois de ter sofrido uma derrota por 1 a 0 na fase de grupos da competição. O calendário também não fica mais fácil para os gigantes de Anfield, com uma viagem a Brighton se aproximando após a partida de volta contra o Galatasaray. Além do desafio europeu imediato, a equipe médica do Liverpool trabalhará sem parar para garantir que Alisson esteja em condições de jogar no fim de semana. Os Reds enfrentam um confronto importante na Premier League contra o Tottenham, uma partida vital para suas esperanças de garantir uma colocação entre os quatro primeiros.
