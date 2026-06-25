“Dá para contestar”, admitiu Nagelsmann à ARD após o último jogo da fase de grupos, referindo-se ao polêmico gol que colocou a seleção alemã na frente.
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"Isso é muito simplista para mim": Julian Nagelsmann rejeita imediatamente uma crítica após a derrota da Alemanha para o Equador
Na jogada que resultou no gol de Leroy Sané, aos 2 minutos, Aleksandar Pavlovic acertou a cabeça do equatoriano Pedro Vite com a perna bem alta; no entanto, a árbitra Tori Penso não marcou falta e o VAR também não interveio – uma decisão que surpreendeu, entre outros, o ex-árbitro da Bundesliga Lutz Wagner.
Já Nagelsmann, ao se referir a outro momento polêmico, falou em “justiça compensatória”, tendo em mente o pênalti a favor da Alemanha que foi anulado após intervenção do VAR no início do segundo tempo: “Não acho que o jogador precisasse ficar deitado por dois minutos. Para mim, não foi uma decisão claramente errada.”
Após uma falta questionável em Kai Havertz dentro da área, Penso inicialmente apontou para o ponto de pênalti. No entanto, após analisar as imagens de vídeo, ela revisou sua decisão, pois o ataque alemão que levou ao suposto pênalti havia sido iniciado por uma falta de Sané em Vite na linha central. O equatoriano havia caído no chão de forma teatral.
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A Alemanha perde o ritmo após um bom início contra o Equador
A vantagem inicial da Alemanha não durou muito: aos 9 minutos, Nilson Angulo empatou. “Tivemos um ótimo começo. Infelizmente, logo após o gol, começamos a cometer erros graves no posicionamento. Aí fica difícil”, analisou Nagelsmann na MagentaTV.
A seleção alemã já estava garantida como campeã do grupo antes mesmo da partida e, portanto, já tinha vaga assegurada na fase eliminatória. O técnico da seleção alemã, porém, não viu problemas de motivação: “Não, por favor, parem com isso! Bobagem, sinceramente! (...) Mas também não posso dizer de nenhum dos meus jogadores que ele não tenha se empenhado ao máximo. Isso é um generalismo demais para mim”, afirmou Nagelsmann.
O Equador foi tirando cada vez mais a força da Alemanha no segundo tempo e foi recompensado aos 78 minutos com o gol da vitória por 2 a 1, marcado por Gonzalo Plata. Com os três pontos, os sul-americanos conseguem, afinal, avançar para a fase eliminatória como um dos oito melhores terceiros colocados dos grupos.
Kimmich, apesar da derrota, mostra-se otimista: "... então podemos vencer qualquer um"
"Sempre que perdemos a posse de bola, acabamos dando chances ao adversário, o que o fortalece. No segundo tempo, a derrota foi merecida", admitiu o capitão da Alemanha, Joshua Kimmich, à ARD. No entanto, com vistas ao restante do torneio, o astro do Bayern também enfatizou: "Precisamos minimizar o número de perdas de bola; assim, poderemos vencer qualquer time."
Nas oitavas de final, a seleção alemã enfrentará, na próxima segunda-feira, um terceiro colocado de grupo. O adversário ainda não foi definido, mas a opção mais provável no momento seria o Paraguai. Em uma possível partida nas oitavas de final, pode rolar um confronto de tirar o fôlego contra a França.
- AFP
Alemanha avança como líder do grupo: a tabela final do Grupo E da Copa do Mundo
Posição
País
Partidas
Gols
Pontos
1
Alemanha
3
10:4
6
2
Costa do Marfim
3
4 a 2
6
3
Equador
3
2 a 2
4
4
Curaçao
3
1 a 9
1