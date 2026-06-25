"Isso é muito simplista para mim": Julian Nagelsmann rejeita imediatamente uma crítica após a derrota da Alemanha para o Equador

Na jogada que resultou no gol de Leroy Sané, aos 2 minutos, Aleksandar Pavlovic acertou a cabeça do equatoriano Pedro Vite com a perna bem alta; no entanto, a árbitra Tori Penso não marcou falta e o VAR também não interveio – uma decisão que surpreendeu, entre outros, o ex-árbitro da Bundesliga Lutz Wagner.

Já Nagelsmann, ao se referir a outro momento polêmico, falou em “justiça compensatória”, tendo em mente o pênalti a favor da Alemanha que foi anulado após intervenção do VAR no início do segundo tempo: “Não acho que o jogador precisasse ficar deitado por dois minutos. Para mim, não foi uma decisão claramente errada.”

Após uma falta questionável em Kai Havertz dentro da área, Penso inicialmente apontou para o ponto de pênalti. No entanto, após analisar as imagens de vídeo, ela revisou sua decisão, pois o ataque alemão que levou ao suposto pênalti havia sido iniciado por uma falta de Sané em Vite na linha central. O equatoriano havia caído no chão de forma teatral.