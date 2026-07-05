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1. FC Köln v SV Werder Bremen - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

Isso é inesperado! Parece que uma grande surpresa está por vir para Said El Mala, a joia do Colônia

Bundesliga
Mercado da bola
S. El Mala
Colônia

Parece que há uma reviravolta surpreendente na questão sobre o futuro do atacante Said El Mala, do 1. FC Köln.

Embora, diante dos inúmeros supostos interessados, principalmente da Premier League, tudo parecesse indicar recentemente uma transferência de El Mala no verão, o jornal *Bild* agora informa: o craque do drible agora pretende permanecer no FC.

  • Segundo essas informações, El Mala teria repensado seus planos para o futuro e, atualmente, parte do princípio de que jogará mais uma temporada pela equipe de Colônia na Bundesliga. O FC, por sua vez, já estaria planejando integralmente a temporada 2026/27 com El Mala e teria desistido da ideia de vender o jogador de 19 anos.

    Ainda há algumas semanas, era de se esperar que El Mala deixasse o time que ficou em 14º lugar na última temporada da Bundesliga neste verão. No início de junho, uma transferência para o FC Brentford, da Premier League, aparentemente já estava prestes a se concretizar. Na época, o jornal “Bild” havia noticiado um acordo entre o Colônia e o clube inglês, com uma transferência de 50 milhões de euros. Também teria sido acordado um contrato de quatro anos e um salário anual de quatro milhões de euros para El Mala.

    No entanto, no fim das contas, a transferência não se concretizou; a mãe de El Mala teria feito com que ela fosse cancelada no último segundo. Depois disso, surgiram especulações sobre se o lado de El Mala estaria, possivelmente, esperando por uma oferta de um clube ainda maior e, na melhor das hipóteses, de um clube de ponta.

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  • Said El MalaGetty Images

    Parece que Said El Mala vai mesmo continuar no 1. FC Köln

    De acordo com uma reportagem do Express, o comportamento de El Mala teria causado “estupor” entre os dirigentes do Colônia, liderados pelo diretor esportivo Thomas Kessler. Afinal, a diretoria já havia se preparado, pelo menos temporariamente, para receber essas receitas generosas e de grande importância para o clube.

    Além do Brentford, outros clubes ingleses — com destaque para o Brighton & Hove Albion, o Liverpool FC e o Newcastle United — teriam demonstrado interesse persistente em El Mala. No entanto, segundo o jornal “Bild”, não chegou mais nenhuma oferta concreta a Colônia desde aquela do Brentford. Além disso, o próprio El Mala também não teria mais procurado os dirigentes do clube para reiterar seu desejo de transferência. Assim, uma transferência não seria mais uma possibilidade no momento — a menos que um clube do porte do Liverpool apresentasse novamente uma oferta adequada. O contrato de El Mala na cidade da catedral ainda tem validade até 2030.

    Se nenhum clube de ponta se manifestar nas próximas semanas, o futuro de El Mala parece continuar em Colônia, pelo menos no curto prazo. Foi com o time da Renânia que ele comemorou sua ascensão na Bundesliga na última temporada. Enquanto sob o comando do ex-técnico Lukas Kwasniok ainda era frequentemente reserva, ele conquistou uma vaga constante no time titular sob o comando de seu sucessor, Rene Wagner. No total, El Mala marcou 13 gols e deu cinco assistências em 36 partidas na temporada 2025/26; especialmente na reta final da temporada, o atacante contribuiu de forma decisiva para a permanência do Colônia na divisão.

    O ex-técnico da seleção alemã Julian Nagelsmann, que renunciou após a eliminação nas oitavas de final contra o Paraguai, não convocou El Mala para a Copa do Mundo de 2026 e, em vez do jogador do Colônia, escalou Assan Ouedraogo, do RB Leipzig, para substituir Lennart Karl, que estava lesionado. Recentemente, El Mala causou polêmica com uma postagem noTikTok, na qual publicou fotos suas vestindo a camisa da DFB, inicialmente acompanhadas da legenda “Valeu a pena?”. Depois que muitos suspeitaram que houvesse uma mensagem oculta dirigida a Nagelsmann, o jogador da seleção sub-21 excluiu a legenda.

    Embora Nagelsmann tenha convocado El Mala pela primeira vez para a seleção principal em novembro de 2025 e o astro do FC tenha sido incluído na escalação para a partida das eliminatórias da Copa do Mundo contra Luxemburgo (2 a 0), ele não chegou a entrar em campo. Posteriormente, seguindo um acordo prévio, Nagelsmann enviou El Mala para a seleção sub-21.

    El Mala, portanto, continua aguardando sua primeira partida pela seleção principal; talvez ele venha a disputá-la sob o comando de Jürgen Klopp. Como é sabido, a DFB pretende nomear o técnico de 59 anos como sucessor de Nagelsmann.

  • Said El Mala teria assumido claramente a liderança: as vendas recordes do 1. FC Köln


    Posição

    Jogadores

    Ano

    Transferência para

    Valor da transferência

    1

    Anthony Modeste

    2018

    TJ Tianhai

    29 milhões de euros

    2

    Lukas Podolski

    2012

    FC Arsenal

    15 milhões de euros

    3

    Jhon Córdoba

    2020

    Hertha BSC

    15 milhões de euros

    4

    Sebastiaan Bornauw

    2021

    VfL Wolfsburg

    14,1 milhões de euros

    5

    Yannick Gerhardt

    2016

    VfL Wolfsburg

    13 milhões de euros


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