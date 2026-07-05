Isso é inesperado! Parece que uma grande surpresa está por vir para Said El Mala, a joia do Colônia

De acordo com uma reportagem do Express, o comportamento de El Mala teria causado “estupor” entre os dirigentes do Colônia, liderados pelo diretor esportivo Thomas Kessler. Afinal, a diretoria já havia se preparado, pelo menos temporariamente, para receber essas receitas generosas e de grande importância para o clube.

Além do Brentford, outros clubes ingleses — com destaque para o Brighton & Hove Albion, o Liverpool FC e o Newcastle United — teriam demonstrado interesse persistente em El Mala. No entanto, segundo o jornal “Bild”, não chegou mais nenhuma oferta concreta a Colônia desde aquela do Brentford. Além disso, o próprio El Mala também não teria mais procurado os dirigentes do clube para reiterar seu desejo de transferência. Assim, uma transferência não seria mais uma possibilidade no momento — a menos que um clube do porte do Liverpool apresentasse novamente uma oferta adequada. O contrato de El Mala na cidade da catedral ainda tem validade até 2030.

Se nenhum clube de ponta se manifestar nas próximas semanas, o futuro de El Mala parece continuar em Colônia, pelo menos no curto prazo. Foi com o time da Renânia que ele comemorou sua ascensão na Bundesliga na última temporada. Enquanto sob o comando do ex-técnico Lukas Kwasniok ainda era frequentemente reserva, ele conquistou uma vaga constante no time titular sob o comando de seu sucessor, Rene Wagner. No total, El Mala marcou 13 gols e deu cinco assistências em 36 partidas na temporada 2025/26; especialmente na reta final da temporada, o atacante contribuiu de forma decisiva para a permanência do Colônia na divisão.

O ex-técnico da seleção alemã Julian Nagelsmann, que renunciou após a eliminação nas oitavas de final contra o Paraguai, não convocou El Mala para a Copa do Mundo de 2026 e, em vez do jogador do Colônia, escalou Assan Ouedraogo, do RB Leipzig, para substituir Lennart Karl, que estava lesionado. Recentemente, El Mala causou polêmica com uma postagem noTikTok, na qual publicou fotos suas vestindo a camisa da DFB, inicialmente acompanhadas da legenda “Valeu a pena?”. Depois que muitos suspeitaram que houvesse uma mensagem oculta dirigida a Nagelsmann, o jogador da seleção sub-21 excluiu a legenda.

Embora Nagelsmann tenha convocado El Mala pela primeira vez para a seleção principal em novembro de 2025 e o astro do FC tenha sido incluído na escalação para a partida das eliminatórias da Copa do Mundo contra Luxemburgo (2 a 0), ele não chegou a entrar em campo. Posteriormente, seguindo um acordo prévio, Nagelsmann enviou El Mala para a seleção sub-21.

El Mala, portanto, continua aguardando sua primeira partida pela seleção principal; talvez ele venha a disputá-la sob o comando de Jürgen Klopp. Como é sabido, a DFB pretende nomear o técnico de 59 anos como sucessor de Nagelsmann.