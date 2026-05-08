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Andreas Koenigl

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"Isso é inaceitável!" Aurelien Tchouameni pede desculpas aos torcedores do Real Madrid após o desentendimento com Fede Valverde

La Liga
Real Madrid
A. Tchouameni
F. Valverde

Aurelien Tchouameni pediu desculpas publicamente após o incidente ocorrido durante o treino envolvendo Federico Valverde e o traumatismo cranioencefálico resultante.

Briga no treino, traumatismo cranioencefálico, punição severa, e Aurelien Tchouameni e Federico Valverde no meio de tudo isso. Os últimos dias no Real Madrid foram mais do que turbulentos, e o francês acabou de se desculpar publicamente por seu comportamento.

  • "O que aconteceu esta semana nos treinos é inaceitável — digo isso tendo em vista o exemplo que devemos dar aos jovens, seja no futebol ou na escola. Independentemente de quem esteja certo ou errado, devemos sempre buscar a solução mais sensata para resolver um conflito", escreveu Tchouameni em sua postagem.

    Valverde chegou a ser hospitalizado com um corte na cabeça após uma briga com o jogador de 26 anos e precisou levar vários pontos. O Real anunciou na noite de quinta-feira que o uruguaio foi diagnosticado com traumatismo cranioencefálico, e que Valverde está “em casa e em boas condições. Ele precisa se repousar por dez a 14 dias, de acordo com os protocolos médicos para esse diagnóstico”, informou o comunicado. Com isso, Valverde definitivamente perderá o Clássico.

    “Incidentes como esse, mesmo que possam ocorrer em qualquer vestiário, não são dignos do Real Madrid. Especialmente porque o Real Madrid é o clube mais comentado do mundo”, continuou Tchouameni. “Agora não é mais o momento certo para descobrir quem fez o quê, quem disse o quê ou quem estava certo ou errado. Tomo nota da punição imposta pelo clube e a aceito.”

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  • Tchouameni e Valverde recebem multa astronômica

    Tanto Tchouameni quanto Valverde foram multados em 500 mil euros cada um após uma audiência interna, conforme informou o Real Madrid em comunicado oficial na sexta-feira. Os processos disciplinares estão, assim, encerrados.

    O que teria desencadeado o conflito foi o fato de Valverde ter se recusado a apertar a mão de Tchouameni no início de um treino. Segundo o relatório, a tensão entre o uruguaio e o francês teria aumentado durante o treino, e, por fim, Valverde teria sofrido uma contusão acompanhada de um corte no vestiário — sem intenção e não provocada por um golpe de seu companheiro de equipe. Vários membros da equipe tiveram que intervir para acalmar os ânimos. Segundo o Marca, uma reunião de crise foi realizada posteriormente no vestiário.

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    "Não me bateu!" Valverde defende Tchouameni

    Na noite de quinta-feira, o próprio Valverde já havia se pronunciado nas redes sociais: “Ontem, durante um treino, ocorreu um incidente com um companheiro de equipe. Em um time, coisas assim podem acontecer e geralmente são resolvidas internamente, sem chegar ao conhecimento do público. É óbvio que há alguém por trás disso, espalhando rapidamente essa história. E, em uma temporada sem títulos, tudo é exagerado”, escreveu ele.

    “Hoje ocorreu mais uma divergência de opiniões. Durante a discussão, bati contra uma mesa, o que me causou um pequeno corte na testa, exigindo uma consulta de rotina no hospital. Em nenhum momento meu companheiro de equipe me bateu, e eu também não bati nele”, esclareceu o uruguaio. “Sinto muito. Sinto muito mesmo, porque essa situação no Real me dói, esse momento que estamos vivendo agora me dói”, disse Valverde.

  • "Colocar sempre nossos objetivos acima de tudo!" Tchouameni, sensato

    "Gostaria, acima de tudo, de pedir desculpas pela imagem que transmitimos do clube. Sei que os torcedores, a comissão técnica, meus companheiros de equipe, a diretoria – simplesmente todos – estão profundamente decepcionados com o desenrolar desta temporada. Mas a frustração não pode servir de desculpa para tudo", escreveu Tchouameni para concluir. “Continuamos sendo uma família – mesmo que às vezes haja divergências –, mas precisamos sempre colocar nossos objetivos acima de tudo. Pedi desculpas à equipe e gostaria de pedir desculpas também a todos os madridistas.”

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