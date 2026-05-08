Briga no treino, traumatismo cranioencefálico, punição severa, e Aurelien Tchouameni e Federico Valverde no meio de tudo isso. Os últimos dias no Real Madrid foram mais do que turbulentos, e o francês acabou de se desculpar publicamente por seu comportamento.
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"Isso é inaceitável!" Aurelien Tchouameni pede desculpas aos torcedores do Real Madrid após o desentendimento com Fede Valverde
"O que aconteceu esta semana nos treinos é inaceitável — digo isso tendo em vista o exemplo que devemos dar aos jovens, seja no futebol ou na escola. Independentemente de quem esteja certo ou errado, devemos sempre buscar a solução mais sensata para resolver um conflito", escreveu Tchouameni em sua postagem.
Valverde chegou a ser hospitalizado com um corte na cabeça após uma briga com o jogador de 26 anos e precisou levar vários pontos. O Real anunciou na noite de quinta-feira que o uruguaio foi diagnosticado com traumatismo cranioencefálico, e que Valverde está “em casa e em boas condições. Ele precisa se repousar por dez a 14 dias, de acordo com os protocolos médicos para esse diagnóstico”, informou o comunicado. Com isso, Valverde definitivamente perderá o Clássico.
“Incidentes como esse, mesmo que possam ocorrer em qualquer vestiário, não são dignos do Real Madrid. Especialmente porque o Real Madrid é o clube mais comentado do mundo”, continuou Tchouameni. “Agora não é mais o momento certo para descobrir quem fez o quê, quem disse o quê ou quem estava certo ou errado. Tomo nota da punição imposta pelo clube e a aceito.”
Tchouameni e Valverde recebem multa astronômica
Tanto Tchouameni quanto Valverde foram multados em 500 mil euros cada um após uma audiência interna, conforme informou o Real Madrid em comunicado oficial na sexta-feira. Os processos disciplinares estão, assim, encerrados.
O que teria desencadeado o conflito foi o fato de Valverde ter se recusado a apertar a mão de Tchouameni no início de um treino. Segundo o relatório, a tensão entre o uruguaio e o francês teria aumentado durante o treino, e, por fim, Valverde teria sofrido uma contusão acompanhada de um corte no vestiário — sem intenção e não provocada por um golpe de seu companheiro de equipe. Vários membros da equipe tiveram que intervir para acalmar os ânimos. Segundo o Marca, uma reunião de crise foi realizada posteriormente no vestiário.
- Getty Images Sport
"Não me bateu!" Valverde defende Tchouameni
Na noite de quinta-feira, o próprio Valverde já havia se pronunciado nas redes sociais: “Ontem, durante um treino, ocorreu um incidente com um companheiro de equipe. Em um time, coisas assim podem acontecer e geralmente são resolvidas internamente, sem chegar ao conhecimento do público. É óbvio que há alguém por trás disso, espalhando rapidamente essa história. E, em uma temporada sem títulos, tudo é exagerado”, escreveu ele.
“Hoje ocorreu mais uma divergência de opiniões. Durante a discussão, bati contra uma mesa, o que me causou um pequeno corte na testa, exigindo uma consulta de rotina no hospital. Em nenhum momento meu companheiro de equipe me bateu, e eu também não bati nele”, esclareceu o uruguaio. “Sinto muito. Sinto muito mesmo, porque essa situação no Real me dói, esse momento que estamos vivendo agora me dói”, disse Valverde.
"Colocar sempre nossos objetivos acima de tudo!" Tchouameni, sensato
"Gostaria, acima de tudo, de pedir desculpas pela imagem que transmitimos do clube. Sei que os torcedores, a comissão técnica, meus companheiros de equipe, a diretoria – simplesmente todos – estão profundamente decepcionados com o desenrolar desta temporada. Mas a frustração não pode servir de desculpa para tudo", escreveu Tchouameni para concluir. “Continuamos sendo uma família – mesmo que às vezes haja divergências –, mas precisamos sempre colocar nossos objetivos acima de tudo. Pedi desculpas à equipe e gostaria de pedir desculpas também a todos os madridistas.”