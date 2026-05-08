"Isso é inaceitável!" Aurelien Tchouameni pede desculpas aos torcedores do Real Madrid após o desentendimento com Fede Valverde

"O que aconteceu esta semana nos treinos é inaceitável — digo isso tendo em vista o exemplo que devemos dar aos jovens, seja no futebol ou na escola. Independentemente de quem esteja certo ou errado, devemos sempre buscar a solução mais sensata para resolver um conflito", escreveu Tchouameni em sua postagem.

Valverde chegou a ser hospitalizado com um corte na cabeça após uma briga com o jogador de 26 anos e precisou levar vários pontos. O Real anunciou na noite de quinta-feira que o uruguaio foi diagnosticado com traumatismo cranioencefálico, e que Valverde está “em casa e em boas condições. Ele precisa se repousar por dez a 14 dias, de acordo com os protocolos médicos para esse diagnóstico”, informou o comunicado. Com isso, Valverde definitivamente perderá o Clássico.

“Incidentes como esse, mesmo que possam ocorrer em qualquer vestiário, não são dignos do Real Madrid. Especialmente porque o Real Madrid é o clube mais comentado do mundo”, continuou Tchouameni. “Agora não é mais o momento certo para descobrir quem fez o quê, quem disse o quê ou quem estava certo ou errado. Tomo nota da punição imposta pelo clube e a aceito.”