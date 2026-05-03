“Isso é inaceitável” – a mensagem direta de Lionel Messi aos companheiros do Inter Miami após ver o atual campeão da MLS Cup desperdiçar uma vantagem de três gols na derrota para o Orlando City

A frustração de Messi ficou evidente quando ele se dirigiu diretamente para o túnel ao final da partida, mas o zagueiro Ian Fray revelou mais tarde o tom severo do discurso do capitão após o jogo. Em declarações à imprensa, Fray explicou o clima no vestiário e o ultimato específico dado pelo líder da equipe. Ele disse: “Nosso capitão falou e, obviamente, nos deu uma bronca. Ele nos incentivou para o próximo jogo e disse que isso é inaceitável. Todos concordamos com ele, é inaceitável, e com certeza não vai acontecer de novo.”



