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“Isso é inaceitável” – a mensagem direta de Lionel Messi aos companheiros do Inter Miami após ver o atual campeão da MLS Cup desperdiçar uma vantagem de três gols na derrota para o Orlando City
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Um desastre no Florida Derby
As dificuldades do Miami no novo Nu Stadium chegaram ao limite no sábado, quando o time desperdiçou uma vantagem confortável de 3 a 0 e acabou perdendo por 4 a 3 para o Orlando. Depois que o gol de Messi aos 33 minutos parecia ter garantido a vitória, um hat-trick de Martin Ojeda deu início a uma impressionante recuperação dos visitantes. O colapso foi selado aos 93 minutos por Tyrese Spicer, deixando os campeões sem nenhuma vitória em casa em quatro partidas disputadas.
A fúria do capitão
A frustração de Messi ficou evidente quando ele se dirigiu diretamente para o túnel ao final da partida, mas o zagueiro Ian Fray revelou mais tarde o tom severo do discurso do capitão após o jogo. Em declarações à imprensa, Fray explicou o clima no vestiário e o ultimato específico dado pelo líder da equipe. Ele disse: “Nosso capitão falou e, obviamente, nos deu uma bronca. Ele nos incentivou para o próximo jogo e disse que isso é inaceitável. Todos concordamos com ele, é inaceitável, e com certeza não vai acontecer de novo.”
Lições sobre responsabilidade
A derrota representa um duro golpe psicológico para o Miami, que vem enfrentando dificuldades em sua nova casa, apesar de Messi ter marcado oito gols em dez partidas nesta temporada. O companheiro de equipe Noah Allen concordou com o capitão, admitindo que a mentalidade do time mudou muito cedo na partida. Allen acrescentou: "O estado de espírito de toda a equipe após o terceiro gol foi devastador; isso é algo que precisa mudar... Foi muito ruim da parte de todos, então precisamos simplesmente seguir em frente.”
- AFP
Um teste de estrada decisivo
Atualmente estagnado na terceira posição da Conferência Leste, o Miami precisa agora se reorganizar antes de uma viagem crucial para enfrentar o Toronto no sábado, 9 de maio. Esta partida da 12ª rodada representa um grande teste para o caráter do time e sua capacidade de levar a sério o aviso de Messi sobre a disciplina defensiva. Após perder pontos importantes em casa, os campeões enfrentam uma pressão crescente para corrigir suas fragilidades defensivas, sob o risco de perder terreno na disputa por uma boa classificação nos playoffs.