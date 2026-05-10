Durante uma tentativa de desarme, Edmond Tapsoba atingiu violentamente a panturrilha do jogador da seleção alemã com uma entrada na área, fazendo com que este torcesse o pé direito e ficasse caído no chão com o rosto contorcido de dor. O árbitro Robert Schröder, no entanto, decidiu não marcar pênalti, pelo que o zagueiro central do Werkself saiu impune. O VAR também não interveio. Uma decisão claramente errada, explicou Gräfe.
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"Isso é extremamente perigoso para a saúde": ex-árbitro defende cartão vermelho após falta terrível contra Angelo Stiller, do VfB Stuttgart
Como Tapsoba havia jogado a bola antes, a jogada foi, de fato, “difícil de perceber”. “Mas, pelo menos, é preciso desviar os pitões depois disso. Não dá para dizer: ‘Joguei a bola e o resto não importa’. Quando se entra com tudo e atinge o adversário dessa forma (com os pitões contra a tíbia, de modo que toda a perna se dobra na articulação do tornozelo), isso representa um grave risco à saúde e, portanto, pênalti e cartão vermelho”, escreveu Gräfe no X.
Stiller, após um breve intervalo para atendimento médico, saiu com um susto e pôde continuar jogando. Tapsoba, por sua vez, voltou a se destacar negativamente e, pouco antes do intervalo, acabou cometendo um pênalti ao derrubar o atacante do VfB, Ermedin Demirovic. Maxi Mittelstädt converteu o pênalti, dando uma vantagem merecida de 2 a 1 para os suábios, que, graças a um gol de Deniz Undav, acabaram vencendo por 3 a 1 e deram assim um passo importante rumo à classificação para a Liga dos Campeões.
- AFP
VfB Stuttgart: Deniz Undav também causou preocupações
Antes da última rodada, o VfB está empatado em pontos com o TSG Hoffenheim, seu perseguidor, na quarta colocação. Na última partida da temporada, o time de Stuttgart enfrenta o Eintracht Frankfurt. O time de Kraichgau visita o Gladbach. Enquanto isso, o Leverkusen precisa torcer por uma derrota de cada um desses times e cumprir sua parte contra o HSV para se classificar para a Liga dos Campeões.
Enquanto isso, houve também um susto com Undav, que caiu no chão aos 68 minutos e precisou ser substituído devido a uma contusão. Assim como no caso de Stiller, porém, o alarme foi desativado. “Ele já vinha sentindo alguns problemas durante a semana. Não deve ser uma lesão. Mas ele percebeu que a dor estava aumentando”, disse o técnico Sebastian Hoeneß após a partida.