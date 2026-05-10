"Isso é extremamente perigoso para a saúde": ex-árbitro defende cartão vermelho após falta terrível contra Angelo Stiller, do VfB Stuttgart

Como Tapsoba havia jogado a bola antes, a jogada foi, de fato, “difícil de perceber”. “Mas, pelo menos, é preciso desviar os pitões depois disso. Não dá para dizer: ‘Joguei a bola e o resto não importa’. Quando se entra com tudo e atinge o adversário dessa forma (com os pitões contra a tíbia, de modo que toda a perna se dobra na articulação do tornozelo), isso representa um grave risco à saúde e, portanto, pênalti e cartão vermelho”, escreveu Gräfe no X.

Stiller, após um breve intervalo para atendimento médico, saiu com um susto e pôde continuar jogando. Tapsoba, por sua vez, voltou a se destacar negativamente e, pouco antes do intervalo, acabou cometendo um pênalti ao derrubar o atacante do VfB, Ermedin Demirovic. Maxi Mittelstädt converteu o pênalti, dando uma vantagem merecida de 2 a 1 para os suábios, que, graças a um gol de Deniz Undav, acabaram vencendo por 3 a 1 e deram assim um passo importante rumo à classificação para a Liga dos Campeões.