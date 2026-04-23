"Isso é errado!" – Por que Cristiano Ronaldo evita beber leite e todos os segredos da dieta da superestrela do Al-Nassr revelados por seu ex-chef

Segundo Barone, Ronaldo considera o consumo de leite por adultos algo fundamentalmente incorreto e evita-o por completo, optando por alternativas aos laticínios.

Em entrevista ao Covers.com sobre o motivo, Barone explicou: “Nada de leite. Os seres humanos são os únicos animais que bebem o leite de outros animais. Nenhum outro animal bebe leite após os três meses. Os bezerros não bebem leite após os três meses de idade. Os animais não bebem o leite de outros animais. Isso não existe na natureza. Apenas os seres humanos continuam a beber leite até os 30, 40, 50 e 60 anos, e, na minha opinião, isso é errado. Nós mamamos das nossas mães, como cães, lobos, vacas e burros. Isso é normal. Após a infância, não é normal. É contra a natureza.”