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"Isso é errado!" – Por que Cristiano Ronaldo evita beber leite e todos os segredos da dieta da superestrela do Al-Nassr revelados por seu ex-chef
Motivo por trás da regra de não consumir leite
Segundo Barone, Ronaldo considera o consumo de leite por adultos algo fundamentalmente incorreto e evita-o por completo, optando por alternativas aos laticínios.
Em entrevista ao Covers.com sobre o motivo, Barone explicou: “Nada de leite. Os seres humanos são os únicos animais que bebem o leite de outros animais. Nenhum outro animal bebe leite após os três meses. Os bezerros não bebem leite após os três meses de idade. Os animais não bebem o leite de outros animais. Isso não existe na natureza. Apenas os seres humanos continuam a beber leite até os 30, 40, 50 e 60 anos, e, na minha opinião, isso é errado. Nós mamamos das nossas mães, como cães, lobos, vacas e burros. Isso é normal. Após a infância, não é normal. É contra a natureza.”
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Por dentro da rotina alimentar diária de Ronaldo
O ex-atacante do Manchester United e do Real Madrid segue uma rotina rigorosa que prioriza proteínas magras e gorduras saudáveis, ao mesmo tempo em que elimina completamente os açúcares refinados. Cada refeição é planejada para fornecer o máximo de energia, sem o excesso de processamento presente nas dietas modernas.
Barone detalhou a rotina diária, afirmando: “A dieta de Cristiano Ronaldo é equilibrada. Ele come um pouco de tudo, mas é sempre saudável. Começando pelo café da manhã, ele toma café com abacate, ovos e sem açúcar. Absolutamente sem açúcar. O almoço pode ser frango, peixe e sempre vegetais. Se ele precisa de carboidratos, obtém-nos através dos vegetais, por isso não precisa de nada feito com farinha. Nada como massas, pão e outros tipos de alimentos. À noite, ele come alimentos leves, geralmente peixe ou carne na forma de filé. É sempre acompanhado por vegetais.”
Ronaldo x Haaland: O debate sobre as vísceras
Curiosamente, embora Ronaldo discorde da estrela do Manchester City, Erling Haaland, no que diz respeito ao leite — já que o norueguês é conhecido por defender os benefícios do leite cru —, os dois encontram pontos em comum quando se trata de “superalimentos”, como vísceras. Barone revelou que Ronaldo é fã de fígado, que é rico em nutrientes essenciais como o ferro.
Barone comentou sobre a comparação entre os dois atacantes: “Concordo com [a dieta de Erling Haaland de] comer vísceras. Fígado, coração e cérebro são todos alimentos saudáveis. São superalimentos. Cristiano também gostava de fígado. Eu adoro. É muito rico em ferro e é importante na dieta, então, quanto às vísceras, eu aprovo, mas não quanto ao leite.”
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Longevidade por meio da recuperação e da disciplina
A alimentação é apenas um dos pilares do regime do lendário atacante. Para se manter em forma para o Al-Nassr e a seleção portuguesa, Ronaldo recorre a tecnologia de ponta, incluindo câmaras de crioterapia e oxigenoterapia hiperbárica, para acelerar a recuperação entre as partidas.
Sua dedicação à saúde é de conhecimento público há anos, talvez mais notoriamente quando ele retirou garrafas de Coca-Cola de uma coletiva de imprensa da Euro 2020. Com a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá se aproximando, esses hábitos rigorosos são o que permitem ao veterano continuar capitaneando seu país mesmo depois dos 40 anos.