Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
RonaldoGetty/GOAL/IG:@cristiano

Traduzido por

"Isso é errado!" – Por que Cristiano Ronaldo evita beber leite e todos os segredos da dieta da superestrela do Al-Nassr revelados por seu ex-chef

C. Ronaldo
Al-Nassr
Campeonato Saudita

A longevidade de Cristiano Ronaldo no mais alto nível do futebol não é por acaso, já que o astro do Al-Nassr, de 41 anos, mantém-se em excelente forma física. Agora, seu ex-chef pessoal, Giorgio Barone, revelou os hábitos alimentares meticulosos que alimentam um dos maiores atletas da história, incluindo a abstinência de leite.

  • Motivo por trás da regra de não consumir leite

    Segundo Barone, Ronaldo considera o consumo de leite por adultos algo fundamentalmente incorreto e evita-o por completo, optando por alternativas aos laticínios.

    Em entrevista ao Covers.com sobre o motivo, Barone explicou: “Nada de leite. Os seres humanos são os únicos animais que bebem o leite de outros animais. Nenhum outro animal bebe leite após os três meses. Os bezerros não bebem leite após os três meses de idade. Os animais não bebem o leite de outros animais. Isso não existe na natureza. Apenas os seres humanos continuam a beber leite até os 30, 40, 50 e 60 anos, e, na minha opinião, isso é errado. Nós mamamos das nossas mães, como cães, lobos, vacas e burros. Isso é normal. Após a infância, não é normal. É contra a natureza.”

    • Publicidade
  • Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26Getty

    Por dentro da rotina alimentar diária de Ronaldo

    O ex-atacante do Manchester United e do Real Madrid segue uma rotina rigorosa que prioriza proteínas magras e gorduras saudáveis, ao mesmo tempo em que elimina completamente os açúcares refinados. Cada refeição é planejada para fornecer o máximo de energia, sem o excesso de processamento presente nas dietas modernas.

    Barone detalhou a rotina diária, afirmando: “A dieta de Cristiano Ronaldo é equilibrada. Ele come um pouco de tudo, mas é sempre saudável. Começando pelo café da manhã, ele toma café com abacate, ovos e sem açúcar. Absolutamente sem açúcar. O almoço pode ser frango, peixe e sempre vegetais. Se ele precisa de carboidratos, obtém-nos através dos vegetais, por isso não precisa de nada feito com farinha. Nada como massas, pão e outros tipos de alimentos. À noite, ele come alimentos leves, geralmente peixe ou carne na forma de filé. É sempre acompanhado por vegetais.”

  • Ronaldo x Haaland: O debate sobre as vísceras

    Curiosamente, embora Ronaldo discorde da estrela do Manchester City, Erling Haaland, no que diz respeito ao leite — já que o norueguês é conhecido por defender os benefícios do leite cru —, os dois encontram pontos em comum quando se trata de “superalimentos”, como vísceras. Barone revelou que Ronaldo é fã de fígado, que é rico em nutrientes essenciais como o ferro.

    Barone comentou sobre a comparação entre os dois atacantes: “Concordo com [a dieta de Erling Haaland de] comer vísceras. Fígado, coração e cérebro são todos alimentos saudáveis. São superalimentos. Cristiano também gostava de fígado. Eu adoro. É muito rico em ferro e é importante na dieta, então, quanto às vísceras, eu aprovo, mas não quanto ao leite.”

  • FBL-KSA-PRO LEAGUE-NASSR-ETTIFAQAFP

    Longevidade por meio da recuperação e da disciplina

    A alimentação é apenas um dos pilares do regime do lendário atacante. Para se manter em forma para o Al-Nassr e a seleção portuguesa, Ronaldo recorre a tecnologia de ponta, incluindo câmaras de crioterapia e oxigenoterapia hiperbárica, para acelerar a recuperação entre as partidas.

    Sua dedicação à saúde é de conhecimento público há anos, talvez mais notoriamente quando ele retirou garrafas de Coca-Cola de uma coletiva de imprensa da Euro 2020. Com a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá se aproximando, esses hábitos rigorosos são o que permitem ao veterano continuar capitaneando seu país mesmo depois dos 40 anos.

Campeonato Saudita
Al-Nassr crest
Al-Nassr
ALN
Al-Ahli crest
Al-Ahli
AHL