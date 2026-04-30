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"Isso é contra as regras!" – Mikel Arteta expressa sua FÚRIA contra os árbitros da Liga dos Campeões por causa da decisão "totalmente inaceitável" sobre o pênalti de Eberechi Eze
Arteta critica reviravolta "inaceitável"
Arteta não mediu palavras em sua análise pós-jogo, após ver uma decisão crucial sobre um pênalti ser revertida no Metropolitano. O incidente ocorreu aos 78 minutos, quando Eze — que entrou em campo como reserva no segundo tempo — foi derrubado por David Hancko, mas o árbitro Danny Makkelie reverteu sua decisão inicial após uma longa análise do VAR.
“Depois de voltar para o vestiário, conversar com os rapazes e assistir ao lance do pênalti, é extremamente decepcionante e irritante porque foi contra as regras e muda o rumo da partida”, disse Arteta àTNT Sports. “Estou muito, muito chateado. Toda a sequência. Há um contato claro. Você toma a decisão, não pode reverter essa decisão depois de ter que assistir 13 vezes. É completamente inaceitável neste nível. É a decisão errada.”
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Uma história de três lances de pênalti
A partida foi marcada por decisões de pênalti, começando com Viktor Gyokeres abrindo o placar para os visitantes. O atacante sueco sofreu uma falta de Hancko no primeiro tempo e converteu com frieza o pênalti, dando a vantagem ao Arsenal. No entanto, o Atlético conseguiu voltar ao jogo após o intervalo por meio de um pênalti a seu favor.
Julian Alvarez empatou para a equipe de Diego Simeone após Ben White ter sido considerado culpado por tocar a bola com a mão dentro da área, com Arteta observando: “Eles têm sido consistentes nisso. Se você vai marcar um pênalti por esse tipo de coisa, tem que aceitar.”
Controvérsia no handebol "mancha" a competição
A decisão de punir White reacendeu o debate em torno das regras relativas à mão na bola nas competições europeias, especialmente após um episódio semelhante ocorrido em Paris no início desta semana. O ex-zagueiro do Liverpool, Jamie Carragher, recorreu às redes sociais para expressar suas preocupações em relação aos atuais padrões de arbitragem na Liga dos Campeões.
Carragher postou no X: “A Liga dos Campeões é, de longe, o melhor futebol, mas essas decisões de pênalti por mão realmente são uma mancha na competição. A de ontem à noite [durante PSG x Bayern] foi pior, mas aquilo não deveria ter sido pênalti contra White.”
Apesar do alvoroço externo, Arteta se recusou a confirmar se um protesto formal seria apresentado em relação ao incidente envolvendo Eze, afirmando: “Deixo isso para o clube decidir qual é a melhor coisa a fazer. Agora eles não vão nos dar um pênalti. É isso. Já passou.”
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Os Gunners continuam confiantes para a segunda partida
Apesar da frustração com a decisão de Eze, Arteta continua otimista quanto às chances do Arsenal chegar à final. Ele elogiou seus jogadores pela resiliência em um ambiente hostil, observando que o empate em Madri lhes dá uma base para concluir o trabalho no norte de Londres na próxima semana.
“Estou muito orgulhoso, disse isso aos rapazes: a maneira como lidamos com a situação durante nove meses e meio foi simplesmente notável”, acrescentou o espanhol. “Valorizo muito o que eles fizeram, porque vi algumas das melhores equipes do mundo desmoronarem aqui e sofrerem três ou quatro gols. Não conseguimos o resultado que queríamos, e da forma como planejamos o jogo, queríamos vencê-lo. Pelo menos está nas nossas mãos, diante da nossa torcida. Queremos estar nessa final e, daqui a uma semana, teremos a oportunidade de fazer isso.”