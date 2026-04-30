"Isso é contra as regras!" – Mikel Arteta expressa sua FÚRIA contra os árbitros da Liga dos Campeões por causa da decisão "totalmente inaceitável" sobre o pênalti de Eberechi Eze

Arteta não mediu palavras em sua análise pós-jogo, após ver uma decisão crucial sobre um pênalti ser revertida no Metropolitano. O incidente ocorreu aos 78 minutos, quando Eze — que entrou em campo como reserva no segundo tempo — foi derrubado por David Hancko, mas o árbitro Danny Makkelie reverteu sua decisão inicial após uma longa análise do VAR.

“Depois de voltar para o vestiário, conversar com os rapazes e assistir ao lance do pênalti, é extremamente decepcionante e irritante porque foi contra as regras e muda o rumo da partida”, disse Arteta àTNT Sports. “Estou muito, muito chateado. Toda a sequência. Há um contato claro. Você toma a decisão, não pode reverter essa decisão depois de ter que assistir 13 vezes. É completamente inaceitável neste nível. É a decisão errada.”