O clima de provocações no CBS Sports Golazo atingiu um novo patamar durante uma transmissão recente, quando Scott resolveu provocar Richards. Ao apresentar a bancada repleta de estrelas, ela começou enumerando as conquistas de Thierry Henry: Copa do Mundo, Eurocopa, Champions League, Premier League e Campeonato Espanhol. Depois, passou a Jamie Carragher, lembrando uma carreira marcada por títulos da Champions League, da Copa da Uefa, da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa.

O tom, porém, mudou drasticamente na hora de apresentar o ex-lateral-direito do Manchester City. Scott não poupou palavras ao destacar a diferença no número de títulos entre os três comentaristas, antes de fazer referência às questões judiciais que pairam sobre o Etihad Stadium. A troca de provocações viralizou rapidamente, com espectadores reagindo à ousadia da piada. Muitos observaram que a fala incisiva da apresentadora deixou Richards momentaneamente sem palavras.



