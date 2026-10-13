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Mohamed Saeed
Traduzido por

“Isso é constrangedor, não é?”: Kate Scott alfineta Micah Richards com bom humor sobre as acusações de irregularidades financeiras contra o Manchester City

Manchester City
Premier League
M. Richards
T. Henry
J. Carragher

A apresentadora da CBS Sports Kate Scott fez o estúdio cair na risada ao apresentar Micah Richards de forma impiedosa durante a cobertura da Champions League pela emissora. Ela brincou com os títulos conquistados pelo ex-zagueiro ao fazer referência à controvérsia financeira em curso envolvendo o Manchester City.

  • Apresentação brutal deixa Richards sem reação

    O clima de provocações no CBS Sports Golazo atingiu um novo patamar durante uma transmissão recente, quando Scott resolveu provocar Richards. Ao apresentar a bancada repleta de estrelas, ela começou enumerando as conquistas de Thierry Henry: Copa do Mundo, Eurocopa, Champions League, Premier League e Campeonato Espanhol. Depois, passou a Jamie Carragher, lembrando uma carreira marcada por títulos da Champions League, da Copa da Uefa, da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa.

    O tom, porém, mudou drasticamente na hora de apresentar o ex-lateral-direito do Manchester City. Scott não poupou palavras ao destacar a diferença no número de títulos entre os três comentaristas, antes de fazer referência às questões judiciais que pairam sobre o Etihad Stadium. A troca de provocações viralizou rapidamente, com espectadores reagindo à ousadia da piada. Muitos observaram que a fala incisiva da apresentadora deixou Richards momentaneamente sem palavras.


  • Kate Scott 2025Getty

    Richards fica constrangido após apresentação impiedosa

    A troca de provocações rapidamente viralizou. Os espectadores reagiram à ousadia da piada, e muitos observaram que Richards ficou sem palavras por um instante diante da fala afiada de quem apresentava. “E então... isso é constrangedor, não é? Na verdade, ele tem menos conquistas do que qualquer outra pessoa aqui na bancada. Por enquanto, ele ainda é campeão da Premier League e da Copa da Inglaterra... até ter que devolver suas medalhas a alguém do Stoke ou do Manchester United. O que ele vai ganhar em seguida, rapazes? Big Meeks... Micah Richards!”, exclamou Scott. O momento foi registrado e compartilhado pela conta oficial do CBS Sports Golazo nas redes sociais, onde torcedores descreveram a apresentação como absolutamente impiedosa.


  • O contexto das acusações financeiras

    As declarações incisivas de Scott faziam referência direta à longa disputa judicial entre o Manchester City e a Premier League. O caso ganhou força em fevereiro de 2023, quando a liga acusou oficialmente o clube de mais de 100 supostas violações de suas regras financeiras. As acusações abrangem um período de nove anos, entre 2009 e 2018, que coincide com a época em que Richards era presença constante no time principal do City.

    A investigação da liga se concentrou em várias áreas, incluindo a precisão das informações financeiras fornecidas às autoridades e os detalhes da remuneração de jogadores e treinadores. Além disso, o clube foi acusado de não cooperar com a investigação da Premier League ao longo de vários anos. Embora o City tenha negado reiteradamente qualquer irregularidade, o volume de acusações tornou o caso um dos mais importantes da história do futebol inglês e lançou uma sombra sobre o domínio do clube nas competições nacionais.

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  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN-CITYAFP

    Medalhas de Richards estão no centro de piada sobre o Manchester City

    Richards, que teve uma década de sucesso no clube entre 2005 e 2015, foi peça importante do elenco que conquistou a Copa da Inglaterra em 2011 e o histórico título da Premier League na temporada 2011-12. Como suas medalhas foram conquistadas no período que está sob investigação, ele se tornou alvo frequente de piadas sobre a possível cassação dos títulos. Embora os comentários de Scott tenham sido feitos em tom de brincadeira, eles refletem a incerteza que cerca as conquistas históricas do clube desde que as acusações foram anunciadas.



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