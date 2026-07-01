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“Isso dói” - Sebastián Beccacece deixa o cargo de técnico do Equador após a derrota para o México, um dos anfitriões da Copa do Mundo
Contrato é encerrado com eliminação na fase de mata-mata
A trajetória da La Tri na Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim nas oitavas de final e, com isso, também o mandato de seu técnico. Beccacece confirmou que suas obrigações contratuais com a Federação Equatoriana de Futebol foram encerradas com a eliminação da seleção do torneio. Apesar de uma campanha animada, que incluiu uma vitória memorável sobre a Alemanha, o técnico sentiu que não poderia permanecer no cargo após não ter conseguido atingir as metas que havia estabelecido para si mesmo e para o país.
Em declarações à imprensa após a derrota por 2 a 0 para o México, Beccacece foi franco sobre os motivos de sua saída. “Nosso contrato terminou com a Copa do Mundo. Não acho que conseguimos realizar o feito que prometemos: fazer desta a melhor Copa do Mundo de todos os tempos. Hoje é a minha vez de dizer adeus”, admitiu.
- AFP
Sentimentos contraditórios para o técnico que está de saída
Beccacece não escondeu o impacto emocional que a decisão teve sobre ele, especialmente devido ao forte vínculo que havia construído com seus jogadores e com a diretoria. Embora tenha manifestado o desejo de continuar trabalhando com o atual elenco, ele sentiu o dever de se demitir após não ter conseguido passar das oitavas de final.
“É por isso que tenho que sair. Eu gostaria de continuar, porque o apoio que recebi dos jogadores e da diretoria justificava a possibilidade de continuar. Mas entendo como as coisas funcionam e isso dói, mas acho que a decisão foi clara”, explicou Beccacece.
Dificuldades contra o México, cheio de energia
Ao refletir sobre a partida em si, o técnico reconheceu que sua equipe teve dificuldades para lidar com a intensidade imposta pelos co-anfitriões. O México começou a partida com uma energia incrível, apoiado por uma torcida local fanática, e o Equador se viu na defensiva quase imediatamente. Uma exibição defensiva impecável do El Tri garantiu que o melhor desempenho do Equador no segundo tempo não resultasse em gols.
“Fomos superados no primeiro tempo”, observou Beccacece. “Nós reagimos, mas não conseguimos marcar o gol que teria nos dado um impulso.”
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Um legado de juventude e gratidão
Apesar da decepção da eliminação, Beccacece manteve o foco nos aspectos positivos e nas bases que ajudou a construir para o futuro do futebol equatoriano. Ele destacou o perfil jovem de seu elenco como o verdadeiro sucesso de sua gestão. Ele reservou um momento para agradecer aos torcedores e aos jogadores pelo apoio que receberam durante todo o tempo em que esteve no comando.
“O legado vem dos jogadores, porque eles formaram a seleção mais jovem do Equador”, afirmou o técnico quando questionado sobre seu impacto. “Não tenho queixas, apenas gratidão ao povo e aos jogadores. Recebi tanta gratidão e carinho que me tocaram no fundo do coração. Os rapazes me proporcionaram duas horas maravilhosas após a partida e é isso que fica conosco.”