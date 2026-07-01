“Isso dói” - Sebastián Beccacece deixa o cargo de técnico do Equador após a derrota para o México, um dos anfitriões da Copa do Mundo

A trajetória da La Tri na Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim nas oitavas de final e, com isso, também o mandato de seu técnico. Beccacece confirmou que suas obrigações contratuais com a Federação Equatoriana de Futebol foram encerradas com a eliminação da seleção do torneio. Apesar de uma campanha animada, que incluiu uma vitória memorável sobre a Alemanha, o técnico sentiu que não poderia permanecer no cargo após não ter conseguido atingir as metas que havia estabelecido para si mesmo e para o país.

Em declarações à imprensa após a derrota por 2 a 0 para o México, Beccacece foi franco sobre os motivos de sua saída. “Nosso contrato terminou com a Copa do Mundo. Não acho que conseguimos realizar o feito que prometemos: fazer desta a melhor Copa do Mundo de todos os tempos. Hoje é a minha vez de dizer adeus”, admitiu.