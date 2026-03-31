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Julian NagelsmannGetty
Tim Ursinus

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Isso dificilmente agradará a um torcedor da seleção alemã! As declarações polêmicas de Julian Nagelsmann se confirmam

Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Alemanha x Gana
Alemanha
Amistosos
Gana
J. Nagelsmann
D. Undav

As duas vitórias da seleção alemã em jogos amistosos foram acompanhadas por muitas discussões sobre as decisões, ações e declarações de Julian Nagelsmann. No final, o técnico da seleção nacional acabou tendo razão na maior parte das vezes!

Março deveria ter sido o pontapé inicial para a grande redenção da Seleção Alemã na Copa do Mundo. Após as eliminações nas fases de grupos na Rússia e no Catar, e uma Eurocopa em casa que, no fim das contas, foi satisfatória, toda a Alemanha anseia por um bom desempenho no exterior.

Mas mal o mês havia começado, Julian Nagelsmann causou um verdadeiro alvoroço na primeira noite com sua entrevista à revista kicker. Discussões por toda parte. Parecia que cada segunda declaração poderia servir de base para uma longa conversa de bar. As palavras de Nagelsmann eram, em parte, contraditórias ou, no caso da evolução de Aleksandar Pavlovic durante seu mandato no FC Bayern de Munique, até mesmo erradas. Outras eram simplesmente questionáveis. 

  • E também em torno dos dois jogos-teste, o técnico de 38 anos manteve sua linha de conduta. Nagelsmann enfrentou as críticas durante a habitual maratona de perguntas na coletiva de imprensa sobre a convocação do elenco, respondeu com sinceridade e, como de costume, de forma detalhada, o que acabou causando polêmica. Embora muitos torcedores e alguns jornalistas tenham acusado-o, como já havia acontecido em Munique, de um comportamento em parte exibicionista, ele manteve, com suas declarações polêmicas, inicialmente (!) mas acima de tudo, uma coisa: a razão!

    A maneira de Nagelsmann explicar e detalhar suas decisões até o menor pormenor é, claro, uma questão de gosto – e, às vezes, um pouco exagerada. No entanto, os jogadores parecem saber o que esperar sob sua liderança e como são planejados. Isso pode até causar algum desânimo. Ao olhar para a ficha de jogo antes de uma partida, no entanto, não há de forma alguma olhos de espanto ou descontentamento. Afinal, Nagelsmann conduziu com cada um de seus pupilos as “conversas sobre funções” que ele aparentemente tanto aprecia e montou seu elenco de acordo com isso. Quem não tem vontade de ficar no banco nem sequer é levado. 

    Isso ficou claro após a partida contra Gana, sobretudo no caso de Deniz Undav, que havia sido muito discutido antes do jogo. Como anunciado, Nick Woltemade, que já havia entrado no lugar de seu ex-companheiro do VfB contra a Suíça, recebeu preferência em detrimento do melhor artilheiro alemão da temporada atual, comprovado pelas estatísticas (23 gols, 13 assistências). O atacante de grande estatura “não está passando por um momento fácil” em Newcastle, justificou Nagelsmann após o apito final, reforçando sua decisão com uma crítica aos muitos psicólogos de ocasião do país. 

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  • Deniz UndavGetty Images

    Undav confirma as declarações de Nagelsmann em campo

    Woltemade retribuiu a confiança de Nagelsmann com uma atuação bastante convincente. Entretanto, Undav entrou em campo após o intervalo no lugar de Kai Havertz, que também teve mais uma vez um ótimo desempenho, mas que, na opinião de muitos torcedores, deveria ficar atrás dele devido ao seu longo período de lesão. A entrada de Undav já havia sido exigida no primeiro tempo por gritos inconfundíveis dos torcedores alemães presentes em Stuttgart, sua cidade de adoção. 

    No entanto, antes da partida, Nagelsmann justificou à ARD, mais uma vez, sua decisão de não escalar Undav como titular, afirmando que ele “é mais um finalizador” e se destaca principalmente “quando o adversário já está cansado. Suas qualidades acabam se perdendo um pouco quando ele precisa trabalhar muito durante a partida”. Além disso, se voltasse atrás, poderia “perder sua credibilidade”. Pouco antes do fim, Undav marcou o gol da vitória por 2 a 1, sob a comemoração frenética dos torcedores. O tom geral agora poderia ser: Undav mostrou ao Nagelsmann!

    Isso, porém, não corresponde totalmente à realidade — e isso provavelmente não agradará a alguns torcedores críticos. Pois Undav confirmou a avaliação de Nagelsmann desde o primeiro segundo após sua entrada em campo. Em um tempo de jogo, Undav tocou na bola apenas 13 vezes, deu dois passes errados e perdeu suas duas disputas. Apenas a missão de ser um finalizador foi cumprida com brilhantismo pelo atacante, que estava mal integrado ao jogo. Posteriormente, ele afirmou que, embora conhecesse seu papel após uma “conversa com o técnico da seleção”, este “talvez pudesse mudar com gols como esses”. 

    O próprio Nagelsmann deixou claro, no entanto, que “provavelmente” nada mudaria. Questionado novamente sobre o papel, ele explicou com expressão séria: “É improvável, afinal não estou discutindo os papéis para março, mas para a Copa do Mundo.” E, graças à comunicação clara na seleção alemã, Undav também está ciente disso, como ele mesmo acrescentou após expressar sua esperança: “Eu aceito isso.” De fato, Undav marcou a maior parte de seus gols (16 de 23) pelo VfB no segundo tempo, o que havia servido de base para a justificativa anterior de Nagelsmann. 

    No entanto, sua declaração na coletiva de imprensa que se seguiu foi, mais uma vez, no mínimo infeliz, ao sugerir que Undav se colocaria sob pressão com seu desejo de ser titular: “Nesse sentido, para mim está tudo bem, desde que ele comece a marcar menos gols. Se ele consegue lidar bem com isso, pode muito bem fazer isso.”

  • Nagelsmann não só está certo no caso de Undav

    Mesmo fora do debate acalorado sobre os atacantes Undav, Havertz e Woltemade, as decisões de Nagelsmann acabaram se revelando, em grande parte, acertadas. Veja-se, por exemplo, a escolha igualmente controversa de Leroy Sané, que vinha em baixa e chegou a ser vaiado em Stuttgart, mas que, após seu fraco desempenho na Suíça, preparou o gol de Undav com uma importante jogada de deslocamento. Ou a garantia velada de vaga no time titular para Leon Goretzka, que, saindo do banco na função desejada por Nagelsmann como meio-campista ofensivo, causou impacto imediato e iniciou de forma brilhante o 2 a 1. Ou Joshua Kimmich, que muitos consideravam desperdiçado na lateral direita, mas que, graças à sua interpretação, esteve quase tão presente no jogo quanto os outros. Defensivamente, ele abriu espaços, como no primeiro gol da Suíça na sexta-feira, mas seu substituto, Josha Vagnoman, certamente não se saiu melhor contra Gana e foi responsável pelo empate. Ou ainda o fato de Angelo Stiller ter inicialmente ficado de fora da convocação e só ter sido convocado posteriormente devido às ausências de Pavlovic e Felix Nmecha, mas não ter brilhado muito nas duas vezes em que foi titular, jogando no máximo de forma sólida. 

    O que resta são duas vitórias que, com certas ressalvas — mas não insuperáveis —, do ponto de vista puramente esportivo, certamente alimentam esperanças de um desempenho finalmente bem-sucedido em uma Copa do Mundo. 

    Se a conta não bater, o barril de pólvora em que Nagelsmann está sentado — sem dúvida ainda mais cheio por ele mesmo — explodiria de qualquer maneira. Mas uma boa sorte contínua do técnico da seleção alemã poderia neutralizá-lo — e também proporcionaria aos referidos torcedores a tão saudosa euforia da Copa do Mundo. 

  • Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    Seleção da DFB: Os próximos amistosos da Seleção Alemã antes da Copa do Mundo

    DataHoraAdversárioLocal
    31 de maio20h45FinlândiaMainz, Alemanha
    6 de junho20h30EUAChicago, EUA