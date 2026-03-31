Isso dificilmente agradará a um torcedor da seleção alemã! As declarações polêmicas de Julian Nagelsmann se confirmam

Woltemade retribuiu a confiança de Nagelsmann com uma atuação bastante convincente. Entretanto, Undav entrou em campo após o intervalo no lugar de Kai Havertz, que também teve mais uma vez um ótimo desempenho, mas que, na opinião de muitos torcedores, deveria ficar atrás dele devido ao seu longo período de lesão. A entrada de Undav já havia sido exigida no primeiro tempo por gritos inconfundíveis dos torcedores alemães presentes em Stuttgart, sua cidade de adoção.

No entanto, antes da partida, Nagelsmann justificou à ARD, mais uma vez, sua decisão de não escalar Undav como titular, afirmando que ele “é mais um finalizador” e se destaca principalmente “quando o adversário já está cansado. Suas qualidades acabam se perdendo um pouco quando ele precisa trabalhar muito durante a partida”. Além disso, se voltasse atrás, poderia “perder sua credibilidade”. Pouco antes do fim, Undav marcou o gol da vitória por 2 a 1, sob a comemoração frenética dos torcedores. O tom geral agora poderia ser: Undav mostrou ao Nagelsmann!

Isso, porém, não corresponde totalmente à realidade — e isso provavelmente não agradará a alguns torcedores críticos. Pois Undav confirmou a avaliação de Nagelsmann desde o primeiro segundo após sua entrada em campo. Em um tempo de jogo, Undav tocou na bola apenas 13 vezes, deu dois passes errados e perdeu suas duas disputas. Apenas a missão de ser um finalizador foi cumprida com brilhantismo pelo atacante, que estava mal integrado ao jogo. Posteriormente, ele afirmou que, embora conhecesse seu papel após uma “conversa com o técnico da seleção”, este “talvez pudesse mudar com gols como esses”.

O próprio Nagelsmann deixou claro, no entanto, que “provavelmente” nada mudaria. Questionado novamente sobre o papel, ele explicou com expressão séria: “É improvável, afinal não estou discutindo os papéis para março, mas para a Copa do Mundo.” E, graças à comunicação clara na seleção alemã, Undav também está ciente disso, como ele mesmo acrescentou após expressar sua esperança: “Eu aceito isso.” De fato, Undav marcou a maior parte de seus gols (16 de 23) pelo VfB no segundo tempo, o que havia servido de base para a justificativa anterior de Nagelsmann.

No entanto, sua declaração na coletiva de imprensa que se seguiu foi, mais uma vez, no mínimo infeliz, ao sugerir que Undav se colocaria sob pressão com seu desejo de ser titular: “Nesse sentido, para mim está tudo bem, desde que ele comece a marcar menos gols. Se ele consegue lidar bem com isso, pode muito bem fazer isso.”