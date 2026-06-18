Kane, que normalmente é tão certeiro nas cobranças de pênalti, errou sua primeira tentativa — o goleiro croata Dominik Livakovic adivinhou o canto e defendeu. No entanto, o árbitro Clement Turpin mandou repetir a cobrança. Por um lado, porque Livakovic se afastou da linha do gol um instante antes do tempo e, por outro, porque o zagueiro Josko Gvardiol entrou na área antes da hora.

Na segunda tentativa, Kane finalmente conseguiu mandar a bola para o fundo da rede croata. Mais uma vez, ele mirou no canto inferior direito (do seu ponto de vista), enquanto Livakovic optou, desta vez, pela direção oposta.

Em seguida, houve críticas do ex-jogador da Bundesliga Kevin-Prince Boateng, que repreendeu o atacante do FC Bayern de Munique por sua técnica de corrida com atraso. Segundo ele, Kane estaria provocando os goleiros a perderem o contato com a linha do gol antes da hora. “Isso deveria ser proibido”, exigiu Boateng à CBS.