Nos Three Lions receberam um pênalti aos nove minutos da partida contra a Croácia, na primeira partida da fase de grupos, após intervenção do VAR, que Kane, como batedor titular, deveria cobrar. O experiente Luka Modric havia derrubado Noni Madueke dentro da grande área durante uma tentativa frustrada de afastar a bola.
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"Isso deveria ser proibido": críticas contundentes ao truque de Harry Kane no pênalti na vitória da Inglaterra sobre a Croácia
Kane, que normalmente é tão certeiro nas cobranças de pênalti, errou sua primeira tentativa — o goleiro croata Dominik Livakovic adivinhou o canto e defendeu. No entanto, o árbitro Clement Turpin mandou repetir a cobrança. Por um lado, porque Livakovic se afastou da linha do gol um instante antes do tempo e, por outro, porque o zagueiro Josko Gvardiol entrou na área antes da hora.
Na segunda tentativa, Kane finalmente conseguiu mandar a bola para o fundo da rede croata. Mais uma vez, ele mirou no canto inferior direito (do seu ponto de vista), enquanto Livakovic optou, desta vez, pela direção oposta.
Em seguida, houve críticas do ex-jogador da Bundesliga Kevin-Prince Boateng, que repreendeu o atacante do FC Bayern de Munique por sua técnica de corrida com atraso. Segundo ele, Kane estaria provocando os goleiros a perderem o contato com a linha do gol antes da hora. “Isso deveria ser proibido”, exigiu Boateng à CBS.
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Kane explica sua técnica: “É exatamente por isso que faço uma pesquisa tão minuciosa”
No entanto, Kane não utilizou nenhuma técnica de corrida de impulso especial ou mesmo proibida em seu primeiro pênalti. Mesmo vestindo a camisa do FC Bayern, o jogador de 32 anos, de vez em quando, retarda seu movimento pouco antes do ponto de cobrança. No regulamento oficial, isso também é expressamente permitido, desde que se perceba um movimento fluido e o cobrador não pare abruptamente.
O próprio Kane explicou posteriormente ter optado conscientemente por uma corrida de impulso mais lenta. “Quando assisti às gravações, percebi que ele costuma sair correndo cedo. Por isso, sabia que havia a possibilidade de ele sair da linha em caso de uma corrida de impulso retardada”, afirmou o capitão dos Three Lions.
Em sua segunda tentativa, ele então “ajustou um pouco a técnica. É exatamente por isso que eu pesquiso tão minuciosamente, e no final funcionou bem para mim”, disse Kane.
Graças também ao gol do jogador de 32 anos, a Inglaterra acabou vencendo por 4 a 2 (2 a 2) sua estreia na Copa do Mundo contra a Croácia. O 2 a 0 também foi marcado por Kane, de cabeça, enquanto os outros gols foram de Jude Bellingham e Marcus Rashford.