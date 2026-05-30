"Essa prática de mudar de seleção é muito ruim e também desvaloriza as seleções nacionais", enfatizou Völler em entrevista ao Funke Mediengruppe.
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"Isso desvaloriza as seleções nacionais": o diretor esportivo da DFB, Rudi Völler, gostaria de alterar drasticamente uma regra
"Não pode ser que os jogadores possam decidir a qualquer momento por quem querem jogar. Isso não é bom”, argumentou Völler ao criticar os atuais estatutos da FIFA. A entidade mundial havia feito uma ampla reformulação deles em 2020, permitindo que um jogador mude para outra seleção elegível caso tenha disputado no máximo três partidas internacionais (excluindo torneios) antes dos 21 anos e a última delas tenha ocorrido há pelo menos três anos.
Até alguns anos atrás, bastava uma participação em partida oficial por um país para se “fixar” e, a partir daí, não era mais possível jogar por outra seleção nacional pela qual também se tivesse elegibilidade. Uma exceção eram as participações em amistosos; nesses casos, a mudança de federação já era possível mesmo antes de 2020. Um exemplo conhecido é o ex-jogador profissional da Bundesliga Jermaine Jones, que em 2008 disputou inicialmente três partidas amistosas pela Alemanha, mas em 2010 conseguiu mesmo assim mudar para a federação dos EUA e disputou 69 partidas internacionais pelos Estados Unidos.
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Mudança de federação: Rudi Völler defende uma regulamentação simples e clara
Völler vê a regulamentação atual com olhos críticos, entre outras razões, porque ela não contribui para promover a identificação com uma seleção nacional. “Ou você quer jogar por esse país porque seu coração e sua terra natal estão ligados a ele. Ou simplesmente não”, afirma o ex-atacante da seleção alemã (90 partidas pela seleção). “O fato de você poder decidir tão tarde quanto agora é errado.”
Völler defende, portanto, a criação de “uma regra simples” que determine que “a decisão sobre por qual país jogar deve ser tomada, no máximo, aos 18 anos. Essa seria a melhor solução. Essa é a minha firme convicção.”
O que Völler também aborda é o cenário irritante para as federações: contribuir de forma decisiva para a formação de jovens jogadores em suas seleções de base e, ao mesmo tempo, investir financeiramente em atletas que, mais tarde, no nível da seleção principal, acabam jogando por outro país. É o caso, por exemplo, do talentoso meio-campista do Bayer Leverkusen, Ibrahim Maza, que ainda vestia a camisa da DFB nas categorias sub-18, sub-19 e sub-20, mas depois optou pela Argélia e agora disputará a Copa do Mundo pelo país natal de seu pai.
Outros casos semelhantes ameaçam a DFB com o atual atacante da seleção alemã sub-21, Nicolo Tresoldi (Club Brugge), que também teria direito a jogar pela Itália ou pela Argentina. Ou com a joia da zaga do Werder Bremen, Karim Coulibaly, que joga pela Alemanha desde a seleção sub-17, mas que também estaria sendo cortejado pela federação da Costa do Marfim.
No caso de Jamal Musiala, quem saiu ganhando foi a DFB
O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, já havia sido questionado em novembro do ano passado sobre a crescente tendência de jogadores mudarem de federação e encarou o assunto com relativa tranquilidade.
“Vamos ter essa questão com mais frequência no futuro”, disse Nagelsmann quando questionado sobre a decisão de Maza de jogar pela Argélia. Ele deixou claro que tal escolha deveria ser uma questão de coração e que, por isso, “só quer convencer os jogadores que realmente sentem vontade de jogar pela Alemanha. Caso contrário, não faz sentido. [...] Se Maza quer jogar pela Argélia porque é o que seu coração diz, então ele deve fazer isso. Eu serei o último a dizer: ‘Você tem que jogar pela Alemanha’. É uma pena, porque ele é um grande talento — mas a seleção nacional é um pouco mais do que futebol, há também coração e emoções em jogo.”
Enquanto isso, no caso de Jamal Musiala, um dos melhores jogadores alemães da atualidade, a DFB se beneficiou do fato de que a mudança de federação é sempre possível após atuações nas categorias de base. O gênio do meio-campo do Bayern de Munique passou, como se sabe, grande parte de sua infância e juventude na Inglaterra e jogou pelas seleções sub-15, sub-16, sub-17 e sub-21 dos Three Lions. Poucos meses após sua última partida pela seleção sub-21 da Inglaterra, Musiala, filho de mãe alemã e pai nigeriano, decidiu-se, em fevereiro de 2021, pouco antes de completar 18 anos, pela DFB e, pouco depois, estreou-se na seleção principal sob o comando do então técnico Joachim Löw.
Felix Nmecha, que cresceu na Inglaterra, também atuou inicialmente em nível juvenil principalmente pelas seleções inglesas (Sub-16, Sub-18 e Sub-19), antes de se decidir pela Alemanha.
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A Costa do Marfim já tentou contratar Jonathan Tah
Além de Musiala e Nmecha, vários outros jogadores da seleção alemã na Copa do Mundo também teriam direito a jogar por outras nações, entre eles Aleksandar Pavlovic (Sérvia), Jonathan Tah (Costa do Marfim), Jamie Leweling (Gana) ou Deniz Undav (Turquia).
Tah revelou recentemente que a federação da Costa do Marfim também já havia tentado contratá-lo. “Isso foi antes da Copa do Mundo de 2014. Naquela época, eu ainda não fazia parte da seleção alemã. Eu tinha 17 ou 18 anos quando eles me procuraram. Mas recusei relativamente rápido – e dois ou três anos depois, eu já estava aqui”, disse o zagueiro do FC Bayern, cujo pai é originário da Costa do Marfim e que, com vistas ao jogo da fase de grupos da Copa do Mundo contra os africanos, enfatizou: “Tenho raízes lá e me sinto ligado ao país.”
O jogador nascido em Hamburgo passou pelas seleções de base da DFB desde a sub-16 e estreou pela seleção alemã principal em março de 2016. Até agora, Tah disputou 45 partidas pela seleção e deve formar a dupla de zagueiros centrais na Copa do Mundo ao lado de Nico Schlotterbeck, do Borussia Dortmund.