"Isso desvaloriza as seleções nacionais": o diretor esportivo da DFB, Rudi Völler, gostaria de alterar drasticamente uma regra

Völler vê a regulamentação atual com olhos críticos, entre outras razões, porque ela não contribui para promover a identificação com uma seleção nacional. “Ou você quer jogar por esse país porque seu coração e sua terra natal estão ligados a ele. Ou simplesmente não”, afirma o ex-atacante da seleção alemã (90 partidas pela seleção). “O fato de você poder decidir tão tarde quanto agora é errado.”

Völler defende, portanto, a criação de “uma regra simples” que determine que “a decisão sobre por qual país jogar deve ser tomada, no máximo, aos 18 anos. Essa seria a melhor solução. Essa é a minha firme convicção.”

O que Völler também aborda é o cenário irritante para as federações: contribuir de forma decisiva para a formação de jovens jogadores em suas seleções de base e, ao mesmo tempo, investir financeiramente em atletas que, mais tarde, no nível da seleção principal, acabam jogando por outro país. É o caso, por exemplo, do talentoso meio-campista do Bayer Leverkusen, Ibrahim Maza, que ainda vestia a camisa da DFB nas categorias sub-18, sub-19 e sub-20, mas depois optou pela Argélia e agora disputará a Copa do Mundo pelo país natal de seu pai.

Outros casos semelhantes ameaçam a DFB com o atual atacante da seleção alemã sub-21, Nicolo Tresoldi (Club Brugge), que também teria direito a jogar pela Itália ou pela Argentina. Ou com a joia da zaga do Werder Bremen, Karim Coulibaly, que joga pela Alemanha desde a seleção sub-17, mas que também estaria sendo cortejado pela federação da Costa do Marfim.