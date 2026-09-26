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Crystal Palace v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduzido por

"Isso de fato me afeta diretamente!" - Juan Mata se pergunta se o veredito sobre o Manchester City pode finalmente torná-lo campeão da Premier League

J. Mata
Manchester City
Premier League
Manchester United

Juan Mata questionou em tom de brincadeira se poderia, tardiamente, se tornar campeão da Premier League após a notícia dramática envolvendo a batalha judicial do Manchester City. O ex-meio-campista do Manchester United acompanhou de longe enquanto surgiam relatos de que uma comissão independente chegou a um veredito sobre as antigas acusações financeiras.

  • Mata reage a veredicto impressionante sobre o City

    Mata deu uma resposta bem-humorada à notícia de que o Manchester City foi considerado culpado pela grande maioria das acusações financeiras feitas contra o clube pela Premier League. O espanhol, que teve uma passagem bem-sucedida de oito anos por Old Trafford entre 2014 e 2022, foi peça importante em times do United que frequentemente terminaram como vice-campeões atrás dos rivais locais durante um período de domínio sem precedentes da metade azul de Manchester.

    Falando durante a cobertura da ITV sobre o confronto da Liga das Nações entre Inglaterra e Espanha, o veterano meio-campista comentou as possíveis consequências da investigação. "Na verdade, diretamente, isso me afeta", disse. "Tive a sorte de jogar jogos suficientes e ganhar alguns troféus, mas nunca venci a Premier League. Ou venci? Não sei o que vai acontecer, mas acho que eles estão certos. Claro que é justo o que Rodri disse, com títulos conquistados em campo, e acho que ele sente que eles eram o melhor time em campo, mas quem diz que isso é a coisa certa a fazer?"

    Os comentários dele acontecem em um momento em que uma comissão independente supostamente manteve 114 das 115 acusações originalmente apresentadas pela liga em fevereiro de 2023.


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  • Khaldoon Al Mubarak Pep Guardiola Man City 2023-24Getty

    Dirigentes do Etihad seguem desafiadores apesar das conclusões

    Apesar da gravidade das conclusões relatadas, o Manchester City manteve uma postura consistente e desafiadora durante todo o processo. O clube sempre negou qualquer irregularidade, insistindo que possui "provas irrefutáveis" para sustentar sua posição.

    Reforçando essa resposta oficial, o presidente do Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, escreveu uma carta aberta aos torcedores para tranquilizá-los durante um período de intensa atenção da mídia. Em sua mensagem, o presidente enfatizou a determinação do clube em limpar seu nome, escrevendo: "Após a cobertura da mídia de sexta-feira, muitos de vocês terão passado a noite respondendo a perguntas e a mensagens de amigos, familiares e colegas. Eu também. Foi isso que eu disse à minha família: o processo da Premier League ainda tem um longo caminho a percorrer, e nossa confiança e determinação em provar a inocência do clube são tão fortes quanto eram quando isso começou."

  • O processo de apelação e as possíveis sanções

    Enquanto o mundo do futebol espera por clareza, a natureza das possíveis punições segue sendo tema de intenso debate. Especialistas em direito sugeriram que, embora o painel tenha o poder de retirar títulos ou impor o rebaixamento, muitas vezes prefere sanções que afetem o futuro de um clube, em vez de reescrever o passado.

    Qualquer recurso atrasaria a implementação de possíveis sanções, incluindo multas, perda de pontos ou outras penalidades. A Regra W.51.7 concede à comissão uma flexibilidade significativa para definir consequências apropriadas, desde que sejam consideradas proporcionais à gravidade das violações financeiras descobertas durante a investigação de quatro anos que abrangeu a década entre 2009 e 2018.


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  • manchester city 2018(C)Getty Images

    O caminho para um recurso

    A saga está longe de acabar, já que é amplamente esperado que o Manchester City apresente um recurso formal contra a decisão do painel independente. De acordo com os protocolos estabelecidos pela liga, o clube tem um prazo de 14 dias a partir da data da decisão para apresentar sua contestação. Esse recurso seria então analisado por um painel separado de três membros, liderado por Sir Gary Hickinbottom, ex-juiz da High Court. Esta etapa do processo é crucial, já que a Premier League considera a decisão final do painel de recurso como definitiva, o que significa que o caso não pode ser levado adiante ao Tribunal Arbitral do Esporte.


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