Mata deu uma resposta bem-humorada à notícia de que o Manchester City foi considerado culpado pela grande maioria das acusações financeiras feitas contra o clube pela Premier League. O espanhol, que teve uma passagem bem-sucedida de oito anos por Old Trafford entre 2014 e 2022, foi peça importante em times do United que frequentemente terminaram como vice-campeões atrás dos rivais locais durante um período de domínio sem precedentes da metade azul de Manchester.

Falando durante a cobertura da ITV sobre o confronto da Liga das Nações entre Inglaterra e Espanha, o veterano meio-campista comentou as possíveis consequências da investigação. "Na verdade, diretamente, isso me afeta", disse. "Tive a sorte de jogar jogos suficientes e ganhar alguns troféus, mas nunca venci a Premier League. Ou venci? Não sei o que vai acontecer, mas acho que eles estão certos. Claro que é justo o que Rodri disse, com títulos conquistados em campo, e acho que ele sente que eles eram o melhor time em campo, mas quem diz que isso é a coisa certa a fazer?"

Os comentários dele acontecem em um momento em que uma comissão independente supostamente manteve 114 das 115 acusações originalmente apresentadas pela liga em fevereiro de 2023.



