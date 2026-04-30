Ismaila Sarr marca o gol mais rápido da história da Liga dos Campeões, enquanto o Crystal Palace surpreende o Shakhtar Donetsk na primeira partida da semifinal

A campanha europeia de conto de fadas do Palace atingiu um novo patamar na noite de quinta-feira, quando Sarr marcou aos 21 segundos da partida de ida da semifinal da Liga Conferência contra o Shakhtar. O gol deu às Águias uma vantagem imediata no jogo, disputado em Cracóvia, na Polônia, definindo o tom para uma vitória convincente por 3 a 1 que coloca o time em uma posição sólida antes da partida de volta no Selhurst Park.

A finalização precisa de Sarr surpreendeu os anfitriões e estabeleceu um novo padrão para a competição. O gol serviu como uma declaração de intenções para a equipe de Oliver Glasner, que continua superando as expectativas em sua temporada de estreia no cenário continental após se classificar graças à conquista da FA Cup no ano passado.