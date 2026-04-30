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Ismaila Sarr marca o gol mais rápido da história da Liga dos Campeões, enquanto o Crystal Palace surpreende o Shakhtar Donetsk na primeira partida da semifinal
Sarr deixa o Shakhtar em estado de choque
A campanha europeia de conto de fadas do Palace atingiu um novo patamar na noite de quinta-feira, quando Sarr marcou aos 21 segundos da partida de ida da semifinal da Liga Conferência contra o Shakhtar. O gol deu às Águias uma vantagem imediata no jogo, disputado em Cracóvia, na Polônia, definindo o tom para uma vitória convincente por 3 a 1 que coloca o time em uma posição sólida antes da partida de volta no Selhurst Park.
A finalização precisa de Sarr surpreendeu os anfitriões e estabeleceu um novo padrão para a competição. O gol serviu como uma declaração de intenções para a equipe de Oliver Glasner, que continua superando as expectativas em sua temporada de estreia no cenário continental após se classificar graças à conquista da FA Cup no ano passado.
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Novo recorde estabelecido na Liga das Conferências
O gol marcado pelo craque senegalês aos 21 segundos superou facilmente o recorde anterior da Liga de Conferências, detido por Ferdy Druijf. Druijf havia estabelecido a marca originalmente em 2022, quando marcou aos 32 segundos pelo Rapid de Viena contra o Vitesse de Arnhem. O gol de Sarr é agora o mais rápido desde que a competição foi criada pela UEFA em 2021.
Em busca dos recordes europeus de todos os tempos
Apesar do caráter histórico do gol de Sarr na Liga Conferência, ele ainda fica atrás dos recordes estabelecidos nas outras principais competições de clubes da Europa. O recorde da Liga dos Campeões continua firmemente nas mãos de Roy Makaay, que marcou após apenas 10,12 segundos pelo Bayern de Munique contra o Real Madrid em 2007.
O recorde da Liga Europa também é significativamente mais rápido do que o feito de Sarr, com Jan Sýkora marcando aos 10,69 segundos pelo Slovan Liberec contra o Qarabag em 2016. No entanto, Sarr garantiu seu lugar como pioneiro no mais novo torneio da UEFA, proporcionando um momento que os torcedores do Palace vão guardar com carinho por muitos anos.
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O Palace dá continuidade à sua histórica estreia na Europa
Em sua estreia em uma grande competição europeia, o Crystal Palace alcançou mais um marco ao se aproximar de uma possível final. Após o sucesso no campeonato nacional na temporada passada, o clube do sul de Londres se adaptou bem à Liga de Conferências e, após o gol recorde de Sarr, está agora em boa posição para garantir uma vaga na final contra o Rayo Vallecano ou o Estrasburgo.