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Adhe Makayasa

Traduzido por

Ismail Kartal pede demissão! Técnico do Fenerbahce renuncia após empate com a Roma, mas o presidente Aziz Yildirim se recusa a aceitar a saída

Fenerbahçe
I. Kartal
Fenerbahçe x Roma
Roma
Liga dos Campeões
Campeonato Turco

O Fenerbahce mergulhou em completo caos após o duelo da Liga dos Campeões contra a Roma, quando o técnico Ismail Kartal anunciou inesperadamente sua renúncia imediata. No entanto, o presidente do clube, Aziz Yildirim, interveio rapidamente minutos depois, rejeitou com firmeza a saída do treinador e insistiu que o profissional de 65 anos permaneceria no cargo.

  • Gigantes turcos enfrentam turbulência

    A noite de estreia do Fenerbahce na principal competição da Europa terminou em caos depois de a equipe empatar por 1 a 1 com a italiana Roma na noite de quinta-feira. Apesar de garantir um ponto valioso, Kartal surpreendeu na entrevista coletiva pós-jogo ao apresentar sua renúncia, no que descreveu como sendo pelo bem do clube. No entanto, o presidente do clube, Yildirim, rejeitou publicamente a saída do técnico poucos minutos depois, insistindo que o treinador segue firmemente no comando.

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  • imago-sport-1082817715.jpgAnadolu Agency

    Presidente rejeita renúncia chocante

    Kartal, que segue sob contrato até junho de 2027, afirmou que sua decisão de deixar o cargo tinha como objetivo abrir caminho para o elenco: "Deixei meu cargo esta noite." No entanto, Yildirim agiu rapidamente para impedir a saída, revelando que o treinador estava sob imensa pressão emocional após ser atingido na cabeça por uma garrafa arremessada pela torcida durante a partida. Ao confirmar que o técnico havia ficado profundamente abalado com o incidente, o presidente explicou: "Ele está chateado com isso."

  • As expectativas disparam após gastar

    A turbulência interna acontece em meio às expectativas em alta após cinco vice-campeonatos consecutivos na Super Lig turca. A pressão aumentou ainda mais depois das chegadas de peso no verão, incluindo Mason Greenwood, Nathan Ake, Romelu Lukaku e Vedat Muriqi, para liderar a campanha. De volta à fase principal da Liga dos Campeões pela primeira vez em 18 anos, o marco do clube acabou sendo ofuscado por uma intensa pressão nas redes sociais, afetando o moral do elenco.

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  • Fenerbahce SK v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Desafios continentais extenuantes aguardam

    O Fenerbahce precisa resolver rapidamente sua crise interna antes de viajar para a Inglaterra para enfrentar o Aston Villa na segunda rodada da fase de liga, em 14 de outubro. A Roma terá uma tarefa igualmente exigente na mesma noite, quando receberá o gigante europeu Real Madrid no Stadio Olimpico. O próximo teste em Birmingham servirá como uma avaliação definitiva da autoridade de Kartal em meio a um ambiente cada vez mais volátil.

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