Kartal, que segue sob contrato até junho de 2027, afirmou que sua decisão de deixar o cargo tinha como objetivo abrir caminho para o elenco: "Deixei meu cargo esta noite." No entanto, Yildirim agiu rapidamente para impedir a saída, revelando que o treinador estava sob imensa pressão emocional após ser atingido na cabeça por uma garrafa arremessada pela torcida durante a partida. Ao confirmar que o técnico havia ficado profundamente abalado com o incidente, o presidente explicou: "Ele está chateado com isso."