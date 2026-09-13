Anadolu Agency
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Ismail Kartal está de volta como técnico do Fenerbahce, apesar da dramática renúncia pública após o sorteio da Champions League
Retorno ao campo de treinamento confirmado
A cúpula do Fenerbahce divulgou um comunicado oficial na noite de sexta-feira para confirmar que Kartal permaneceria no comando da equipe principal. Seu retorno foi reforçado na manhã de sábado, quando os canais oficiais do clube nas redes sociais compartilharam fotos do treinador comandando o treino do time principal. O desdobramento desmentiu diretamente as notícias que afirmavam que suas conversas de crise anteriores com o dirigente do clube Oguz Cetin haviam fracassado.
- Anadolu Agency
Saída dramática da coletiva de imprensa
Kartal havia anunciado anteriormente sua chocante renúncia logo após o empate por 1 a 1 contra a Roma na Champions League, na quinta-feira. Falando por meio da Anadolu Agency, ele disse: "Antes de tudo, parabenizo meus jogadores por terem cumprido à risca as tarefas que determinei para a partida desta noite. Jogamos um futebol digno da Champions League. Poderíamos ter vencido a partida; tivemos chances claras. O jogo terminou empatado, e estou orgulhoso dos meus jogadores. Nesta noite, estou renunciando ao meu cargo, para nunca mais voltar. Estendo meus sinceros agradecimentos aos meus jogadores."
Presidente do clube descarta saída
O presidente do Fenerbahce, Aziz Yildirim, rapidamente saiu em defesa do treinador e descartou sua renúncia durante uma entrevista coletiva separada, pouco depois. Citando garrafas de água arremessadas por torcedores e duros abusos nas redes sociais como o estopim para o desabafo do técnico, Yildirim disse: "Vocês viram o estado em que Ismail estava. Uma pessoa consegue suportar tanta aflição? Jogaram uma garrafa de água na cabeça de Ismail Kartal. Nós vimos. É por isso que ele está chateado. Ismail Kartal permanece no cargo. Eu disse [a Kartal]: 'Você vai continuar', e foi isso."
- Getty Images Sport
Teste da liga de segunda-feira se aproxima
O Fenerbahce agora precisa voltar imediatamente seu foco para a Super Lig quando receber o Gaziantep FK na noite de segunda-feira. Kartal enfrenta pressão significativa para melhorar a situação da equipe no cenário doméstico, com seu time ocupando a 11ª colocação na tabela de 18 equipes. Garantir os três pontos contra o Gaziantep continua sendo imperativo se quiser aliviar as tensões internas e reconquistar os torcedores frustrados.
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