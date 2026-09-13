Kartal havia anunciado anteriormente sua chocante renúncia logo após o empate por 1 a 1 contra a Roma na Champions League, na quinta-feira. Falando por meio da Anadolu Agency, ele disse: "Antes de tudo, parabenizo meus jogadores por terem cumprido à risca as tarefas que determinei para a partida desta noite. Jogamos um futebol digno da Champions League. Poderíamos ter vencido a partida; tivemos chances claras. O jogo terminou empatado, e estou orgulhoso dos meus jogadores. Nesta noite, estou renunciando ao meu cargo, para nunca mais voltar. Estendo meus sinceros agradecimentos aos meus jogadores."