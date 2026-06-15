Apesar de estar atualmente ocupado com compromissos internacionais na Copa do Mundo, não se espera que a transferência de Saibari sofra atrasos significativos. O craque marroquino ganhou destaque no cenário mundial após marcar um gol brilhante contra o Brasil no empate em 1 a 1, comprovando mais uma vez sua capacidade de atuar sob os holofotes.

Já foram tomadas providências para que Saibari realize exames médicos nos Estados Unidos, conforme confirmado por Fabrizio Romano. Isso é possível porque o médico do Bayern está atualmente trabalhando com a seleção alemã do outro lado do Atlântico, permitindo que os últimos obstáculos sejam superados sem que o jogador precise voar para Munique imediatamente.



