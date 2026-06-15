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Ismael Saibari fecha acordo de transferência de € 55 milhões para o Bayern de Munique; exames médicos já estão agendados para o craque de Marrocos e do PSV
Chega-se a um acordo com estrela da Eredivisie
A transferência de 55 milhões de euros representa um momento histórico para o PSV, pois marca o valor mais alto já recebido pelo clube por um jogador, superando amplamente seus recordes anteriores de vendas. O meio-campista de 25 anos viu sua cotação subir vertiginosamente nos últimos doze meses, atraindo o interesse dos principais clubes da Europa. O Bayern agiu rapidamente para garantir sua contratação, assinando com o talento marroquino um contrato de longo prazo que vai até o verão de 2031, segundo a Voetbal International.
Logística médica planejada para a Copa do Mundo
Apesar de estar atualmente ocupado com compromissos internacionais na Copa do Mundo, não se espera que a transferência de Saibari sofra atrasos significativos. O craque marroquino ganhou destaque no cenário mundial após marcar um gol brilhante contra o Brasil no empate em 1 a 1, comprovando mais uma vez sua capacidade de atuar sob os holofotes.
Já foram tomadas providências para que Saibari realize exames médicos nos Estados Unidos, conforme confirmado por Fabrizio Romano. Isso é possível porque o médico do Bayern está atualmente trabalhando com a seleção alemã do outro lado do Atlântico, permitindo que os últimos obstáculos sejam superados sem que o jogador precise voar para Munique imediatamente.
El Khannouss aprova transferência "merecida"
Anteriormente, os rumores sobre a transferência receberam um forte apoio de alguém que conhece bem a Bundesliga: o companheiro de seleção marroquina Bilal El Khannouss. Em declarações à imprensa, o meio-campista do Stuttgart expressou seu entusiasmo com a possibilidade de Saibari se juntar a ele na Alemanha.
“Para ser sincero, não me meto na carreira dos outros”, disse El Khannouss à Sky Sport Germany. “Ele é um amigo muito próximo, mas não me intrometo nessas questões pessoais. Não sei se é verdade ou não. Espero que sim, pelo bem dele, porque ele realmente merece. Claro [que Saibari é capaz de jogar na Alemanha]. Ele é um jogador incrível. E desejo a ele muita sorte jogando por um grande time. Espero que isso aconteça.”
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Números impressionantes no PSV Eindhoven
As estatísticas de Saibari na Holanda são impressionantes. Ele disputou 142 partidas oficiais pelo PSV. Nessas partidas, marcou 42 gols e deu 29 assistências. Além dos méritos individuais, o jogador da seleção marroquina tem sido um vencedor inveterado. Ele ajudou o PSV a conquistar o título da Eredivisie nas últimas três temporadas e acrescentou duas taças da Copa da KNVB à sua coleção de troféus.
Com o futuro garantido, Saibari continuará focado na seleção nacional. Marrocos enfrentará a Escócia em sua segunda partida do Grupo C, no dia 19 de junho, com o objetivo de garantir sua primeira vitória no torneio deste verão.