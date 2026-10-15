O Real Betis conquistou sua primeira vitória em casa na Champions League em 21 anos ao vencer o Porto por 3 a 2, de virada, em um jogo emocionante. O capitão Isco marcou o gol da vitória, de pênalti, aos 83 minutos, e manteve o início perfeito de sua equipe na competição.

Abde Ezzalzouli abriu o placar, mas o Porto reagiu com gols em rápida sequência de Gabri Veiga e Samu Aghehowa.

O reserva Cucho Hernandez empatou para o Betis antes de Isco completar a virada e garantir apenas a segunda vitória em casa do clube na história da Champions League.