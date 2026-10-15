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Isco mágico! Pênalti do ex-maestro do Real Madrid garante vitória emocionante de virada do Betis sobre o Porto
Pênalti de Isco coroa noite europeia histórica em Sevilha
O Real Betis conquistou sua primeira vitória em casa na Champions League em 21 anos ao vencer o Porto por 3 a 2, de virada, em um jogo emocionante. O capitão Isco marcou o gol da vitória, de pênalti, aos 83 minutos, e manteve o início perfeito de sua equipe na competição.
Abde Ezzalzouli abriu o placar, mas o Porto reagiu com gols em rápida sequência de Gabri Veiga e Samu Aghehowa.
O reserva Cucho Hernandez empatou para o Betis antes de Isco completar a virada e garantir apenas a segunda vitória em casa do clube na história da Champions League.
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Isco celebra retorno “especial” à Champions League
Autor do gol da vitória, Isco falou sobre uma noite emocionante diante de 67 mil torcedores e destacou o encanto único da principal competição da Europa. “No fim, conquistamos os três pontos, como queríamos”, disse Isco. “A atmosfera foi espetacular. Depois de 21 anos, conquistamos os três pontos para os torcedores.”
“Acho que foi uma partida muito disputada, com muitas reviravoltas, e que, no geral, merecemos vencer. Estamos muito felizes e queremos mais.”
O meio-campista acrescentou: “É muito especial. Sabemos o que esta competição significa. Ela tem algo diferente, com o hino, a atmosfera e a chance de jogar contra os melhores times da Europa.”
Pellegrini elogia confiança do elenco em meio à reação do Porto
O técnico do Betis, Manuel Pellegrini, elogiou a tranquilidade de sua equipe após sofrer dois gols em sete minutos durante um segundo tempo caótico. “Essa é a parte mais importante do jogo, porque confiávamos na maneira como jogávamos”, afirmou Pellegrini. “Continuamos jogando e, assim, marcamos os outros dois gols.”
Pellegrini também destacou o peso emocional da vitória para o clube. “É a segunda vez que o Betis joga a Champions League em 120 anos. O último jogo aqui foi há 21 anos... e talvez muita gente ainda não tivesse nascido naquela época.”
O técnico do Porto, Francesco Farioli, reconheceu a qualidade dos donos da casa: “Se você não estiver atento a tudo, há jogadores com qualidade e talento para aproveitar as chances.”
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Betis mira classificação antes de duelo contra o Feyenoord
Com duas vitórias em dois jogos, o Betis está em boa posição para avançar à fase eliminatória da Champions League.
A equipe de Pellegrini volta a jogar pela competição continental em casa contra o Feyenoord, da Holanda, na quarta-feira, 21 de outubro.
O Porto tentará se recuperar da derrota ao receber o PSV Eindhoven em Portugal na terça-feira, 20 de outubro.
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