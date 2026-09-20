O jogo ficou muito mais aberto após o gol de Isak, com as duas equipes encontrando espaço no terço final. Bradley Barcola já havia testado Djordje Petrovic depois de uma de suas tradicionais arrancadas sinuosas, enquanto Dominik Szoboszlai viu uma cobrança de falta poderosa passar rente à trave. O Bournemouth pressionou muito em busca do empate nos minutos finais, mas Evanilson só conseguiu mandar uma finalização colocada diretamente nas mãos de Alisson à medida que a pressão aumentava.

O Liverpool teve chances de tornar os minutos finais mais tranquilos, principalmente por causa da intervenção heroica de James Hill. Gakpo deixou Isak na cara do gol para o que parecia ser um segundo gol certo, mas Hill produziu um bloqueio magnífico para manter a desvantagem em um gol. Nos acréscimos, o reserva Lewis Koumas também desperdiçou uma chance de ouro para definir o resultado, finalizando um passe de Victor Munoz diretamente em Petrovic.