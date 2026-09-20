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Isak marca, e Liverpool supera Bournemouth por pouco no retorno de Iraola
Isak decide confronto tenso na Costa Sul
O Liverpool entrou no top 6 da Premier League antes da pausa internacional graças a uma suada vitória por 1 a 0 sobre o Bournemouth. A narrativa da tarde foi dominada pelo retorno de Iraola ao seu antigo palco, e o espanhol saiu com os três pontos graças ao gol decisivo de Isak no segundo tempo.
O momento que definiu a partida chegou aos 12 minutos do segundo tempo, quando Cody Gakpo fez uma bela jogada pela direita. Seu cruzamento para a área sofreu um leve desvio em Florian Wirtz e caiu perfeitamente para Isak balançar as redes aos 57 minutos.
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Dominante, o Bournemouth não consegue capitalizar
O Bournemouth terá motivos para se sentir injustiçado por não ter tirado nada da partida, depois de dominar longos períodos do primeiro tempo. A equipe de Marco Rose pareceu mais enérgica das duas, frequentemente pegando os visitantes desprevenidos com sua pressão alta. No entanto, faltou o toque final necessário para punir o gigante de Merseyside.
A vitória marca o segundo triunfo do Liverpool na liga na campanha, elevando sua pontuação para nove pontos e colocando o time em sexto lugar antes da pausa internacional. O Bournemouth, por outro lado, segue perto da parte de baixo da tabela, em 17º lugar, com apenas três pontos, empatado com o Coventry.
Chances perdidas para os dois lados
O jogo ficou muito mais aberto após o gol de Isak, com as duas equipes encontrando espaço no terço final. Bradley Barcola já havia testado Djordje Petrovic depois de uma de suas tradicionais arrancadas sinuosas, enquanto Dominik Szoboszlai viu uma cobrança de falta poderosa passar rente à trave. O Bournemouth pressionou muito em busca do empate nos minutos finais, mas Evanilson só conseguiu mandar uma finalização colocada diretamente nas mãos de Alisson à medida que a pressão aumentava.
O Liverpool teve chances de tornar os minutos finais mais tranquilos, principalmente por causa da intervenção heroica de James Hill. Gakpo deixou Isak na cara do gol para o que parecia ser um segundo gol certo, mas Hill produziu um bloqueio magnífico para manter a desvantagem em um gol. Nos acréscimos, o reserva Lewis Koumas também desperdiçou uma chance de ouro para definir o resultado, finalizando um passe de Victor Munoz diretamente em Petrovic.
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Pausa para a data Fifa traz alívio
Após a pausa internacional, o Liverpool voltará à ação na Premier League com um grande duelo contra o Manchester City em Anfield, no domingo, 11 de outubro. A equipe de Iraola estará ansiosa para conquistar sua primeira vitória em casa na liga na temporada, após empates frustrantes com o Nottingham Forest (2 a 2) e o Fulham (0 a 0) em seus primeiros jogos em Merseyside.
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