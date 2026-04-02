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"Irritante" — Barcelona fica furioso com a lesão de Raphinha durante convocação para a seleção brasileira, enquanto o presidente Joan Laporta critica o calendário
Laporta critica o calendário da FIFA
O presidente do clube não mediu palavras ao avaliar o calendário internacional, expressando sua profunda frustração após Raphinha ter voltado da convocação para a seleção brasileira com uma lesão grave. Em entrevista ao Mon Esport, o presidente do Barcelona deixou claro que o clube se sente decepcionado com a gestão da FIFA em relação ao calendário futebolístico mundial.
“A lesão de Raphinha é uma pena. Temos que pedir à FIFA que elabore um calendário internacional que leve em conta as competições nas quais os grandes clubes estão envolvidos”, afirmou Laporta. “É um amistoso, e um dos nossos melhores jogadores sofre uma lesão. Claro que é irritante. Não se pode culpar os jogadores, eles são profissionais e dão tudo de si pelo seu país. O problema é o calendário sobrecarregado, numa fase da temporada em que estamos jogando por tudo. É revoltante!”
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Grande revés na Liga dos Campeões
O momento em que a lesão ocorreu é um pesadelo para o técnico Hansi Flick, já que a equipe médica do clube confirmou que o tempo estimado de recuperação é de cinco semanas. Esse diagnóstico praticamente exclui o ex-jogador do Leeds United das duas partidas da crucial disputa das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, bem como de vários jogos decisivos da La Liga. Raphinha vem apresentando a melhor forma de sua carreira nesta temporada, com 19 gols e oito assistências em 31 partidas. Perder um jogador tão produtivo justamente quando o Blaugrana luta para manter a liderança na tabela e avançar na Europa é um revés que Laporta acredita que poderia ter sido evitado com uma melhor proteção aos jogadores.
Reclamação formal e indenização
Diante da perda de um jogador fundamental, o Barcelona estaria se preparando para tomar medidas formais a fim de manifestar seu descontentamento. Relatos sugerem que o Blaugrana pretende apresentar uma reclamação oficial à FIFA para resolver a situação, especialmente considerando que a lesão ocorreu em uma partida não competitiva após uma longa viagem aos Estados Unidos. Embora o clube possa ter direito a uma indenização financeira por meio do Programa de Proteção aos Clubes da FIFA, devido ao fato de que o jogador ficará afastado dos gramados por mais de 28 dias, o valor esperado de cerca de € 144.000 é considerado insignificante.
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Flick é obrigado a encontrar soluções
Com Raphinha fora até pelo menos o início de maio, a pressão recai agora sobre Flick para reorganizar suas opções de ataque. O técnico alemão tem contado fortemente com a dedicação e a eficiência de Raphinha, e sua ausência cria uma enorme lacuna na lateral que precisa ser preenchida imediatamente. O Barcelona detém atualmente uma vantagem de quatro pontos sobre o Real Madrid na disputa pelo título, mas essa liderança será posta à prova sem seu segundo maior artilheiro. Enquanto a equipe se prepara para uma agenda lotada em abril, as consequências desta pausa para os jogos internacionais servem como um forte lembrete do atrito contínuo entre os clubes de elite e o calendário do futebol internacional.