"Irritante" — Barcelona fica furioso com a lesão de Raphinha durante convocação para a seleção brasileira, enquanto o presidente Joan Laporta critica o calendário

O presidente do clube não mediu palavras ao avaliar o calendário internacional, expressando sua profunda frustração após Raphinha ter voltado da convocação para a seleção brasileira com uma lesão grave. Em entrevista ao Mon Esport, o presidente do Barcelona deixou claro que o clube se sente decepcionado com a gestão da FIFA em relação ao calendário futebolístico mundial.

“A lesão de Raphinha é uma pena. Temos que pedir à FIFA que elabore um calendário internacional que leve em conta as competições nas quais os grandes clubes estão envolvidos”, afirmou Laporta. “É um amistoso, e um dos nossos melhores jogadores sofre uma lesão. Claro que é irritante. Não se pode culpar os jogadores, eles são profissionais e dão tudo de si pelo seu país. O problema é o calendário sobrecarregado, numa fase da temporada em que estamos jogando por tudo. É revoltante!”