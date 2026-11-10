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Ironia após o terremoto do racismo: salto estrondoso de craque do Benfica e Vinícius perde 20 milhões

G. Prestianni
Vinicius Junior
Real Madrid
Benfica
La Liga
Bayern de Munique
PSG
Argentina
Brasil
Espanha
Portugal
Alemanha
França

Bristiani lucra 240% e desperta interesse de Paris e Bayern

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Há cerca de 9 meses, o argentino Gianluca Prestianni se viu no centro de uma tempestade futebolística mundial, depois de ser acusado por Vinícius Júnior de dirigir ofensas racistas a ele durante um confronto pela Liga dos Campeões da Europa.

Mas o cenário mudou de forma notável desde então, já que o ponta do Benfica conseguiu voltar as atenções para o que apresenta dentro de campo, fazendo com que seu nome passasse a figurar na mesa dos grandes clubes europeus, em meio a estimativas de que seu valor chegue a níveis recordes.

Desde aquele episódio ocorrido em fevereiro de 2026, Prestianni se impôs como um dos principais elementos do Benfica e atraiu o interesse de grandes clubes europeus, após superar o impacto daquele caso em sua carreira e conseguir recuperar sua presença futebolística.

E sua marca mais recente foi um belo gol contra o Estrela Amadora, no último domingo, com um chute que alojou a bola no ângulo superior da meta, contribuindo para a vitória do Benfica, à qual Fámedes acrescentou mais um gol.

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    No quesito números, o ponta argentino marcou 7 gols e deu 4 assistências na liga portuguesa nesta temporada, além de 5 gols e duas assistências na competição europeia, a Liga Europa, segundo o jornal espanhol Sport.

    Os ganhos não se limitaram ao seu brilho com o Benfica, já que seus números começaram a chamar a atenção de Lionel Scaloni, técnico da seleção da Argentina, que o convocou para a atual data Fifa para disputar os amistosos contra Uruguai e Costa Rica.

    Prestianni já havia deixado sua marca com a seleção durante a data Fifa anterior, depois de marcar um gol e dar uma assistência diante de Burkina Faso, tornando-se seu objetivo atual firmar os pés com a seleção e provar sua capacidade de brilhar diante de adversários de níveis mais altos.

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  • Salto no valor de mercado: interesse do Paris e do Bayern

    De acordo com o relatório, o valor de mercado de Prestianni subiu cerca de 240% desde o episódio de fevereiro de 2026, refletindo a evolução que seu nível tem apresentado no Benfica.

    Ao mesmo tempo, parte da imprensa argentina fala sobre a possibilidade de o clube português vender o jogador na próxima janela de transferências de verão, por um valor próximo dos 100 milhões de euros.

    O programa "Record na Hora" apontou que clubes como Paris Saint-Germain e Bayern de Munique podem estudar uma investida para contratar o jogador, em razão das atuações que ele vem apresentando, fazendo do atleta de 20 anos um dos nomes cotados para agitar a janela de transferências de verão.

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  • Contraste impressionante: o que aconteceu com Vinícius desde o episódio Priestley?

    Por outro lado, o nível de Vinicius Junior caiu gradualmente durante o mesmo período. Apesar de ter encerrado a temporada passada com 22 gols e 14 assistências em todas as competições, o início da atual temporada trouxe indicadores diferentes: ele registrou apenas um gol e 3 assistências nos primeiros 8 jogos, e sua média de gols esperados caiu de 1,05 para 0,59 a cada 90 minutos. Além disso, sua média de finalizações no alvo diminuiu de 1,49 para 0,83, segundo estatísticas divulgadas pelas redes Opta e Squawka.

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    Esses números revelam uma queda evidente na eficiência ofensiva de Vinicius, que passou a ser alvo constante de críticas pela sua notável queda de rendimento, enquanto o desempenho da equipe melhorou muito em sua ausência, desde sua suspensão de 4 jogos após a expulsão diante do Villarreal.

    E o contraste não se limitou à diferença de trajetória técnica das duas estrelas, mas se estendeu também ao valor de mercado. Enquanto o valor de Prestianni subiu cerca de 240% desde o episódio de fevereiro de 2026, o valor de mercado de Vinicius Junior caiu de 150 milhões de euros para 130 milhões, segundo dados do "Transfermarkt", perdendo 20 milhões de euros, o equivalente a uma queda de 13,3%, num percurso divergente marcante entre os dois.

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