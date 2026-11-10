Há cerca de 9 meses, o argentino Gianluca Prestianni se viu no centro de uma tempestade futebolística mundial, depois de ser acusado por Vinícius Júnior de dirigir ofensas racistas a ele durante um confronto pela Liga dos Campeões da Europa.
Mas o cenário mudou de forma notável desde então, já que o ponta do Benfica conseguiu voltar as atenções para o que apresenta dentro de campo, fazendo com que seu nome passasse a figurar na mesa dos grandes clubes europeus, em meio a estimativas de que seu valor chegue a níveis recordes.
Desde aquele episódio ocorrido em fevereiro de 2026, Prestianni se impôs como um dos principais elementos do Benfica e atraiu o interesse de grandes clubes europeus, após superar o impacto daquele caso em sua carreira e conseguir recuperar sua presença futebolística.
E sua marca mais recente foi um belo gol contra o Estrela Amadora, no último domingo, com um chute que alojou a bola no ângulo superior da meta, contribuindo para a vitória do Benfica, à qual Fámedes acrescentou mais um gol.