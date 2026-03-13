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Irmão e irmã continuam juntos! Lauren James assina novo contrato com o Chelsea poucas horas depois de seu irmão, Reece, ter assinado o seu
Um compromisso duplo histórico em Stamford Bridge
Para Lauren, permanecer no clube onde treinou desde jovem foi uma decisão fácil. Ao falar sobre a renovação, ela disse: “Estou muito feliz e nas nuvens por ter assinado um novo contrato com o Chelsea. É o meu clube desde que eu era jovem, então estou muito contente por ter prolongado minha permanência aqui. Mal posso esperar para criar mais memórias, espero ter mais sucesso e conquistar mais troféus com este clube incrível.”
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De jovem promessa a superestrela mundial
A trajetória de Lauren é marcada por um crescimento notável, tendo sido formada na academia do Chelsea desde as categorias sub-10 até sub-14, antes de retornar ao oeste de Londres vinda do Manchester United em 2021. Desde então, ela se tornou uma das jogadoras mais dominantes do futebol feminino. Com 105 partidas e 31 gols, ela foi fundamental para garantir quatro títulos consecutivos da Superliga Feminina, três Copas da Inglaterra e uma conquista da Copa da Liga. A CEO do Chelsea Feminino, Aki Mandhar, destacou sua importância, afirmando: “Estamos muito felizes que Lauren tenha renovado seu contrato. Lauren é uma das jogadoras com maior talento técnico que este país já produziu e é Chelsea de corpo e alma. Todos os que estão ligados ao clube estão extremamente orgulhosos de tudo o que ela conquistou vestindo o azul e estamos ansiosos pelo próximo capítulo de sua trajetória.”
Talento individual e reconhecimento internacional
A temporada 2023-24 foi decisiva para a talentosa atacante, que marcou 16 gols em 23 partidas como titular, incluindo seu primeiro hat-trick contra o Liverpool. Seus prêmios individuais refletem essa excelência: ela foi eleita a Jovem Jogadora do Ano pela PFA, integrou duas vezes o FIFPRO Women’s World XI e ficou em 13º lugar na votação do Ballon d’Or de 2024. Sua influência se estende ao cenário internacional, onde desempenhou um papel fundamental na conquista da Inglaterra na Euro 2025, principalmente ao marcar dois gols impressionantes contra a Holanda durante a fase de grupos, ajudando as Lionesses a defenderem o título.
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Liderando a mudança em uma nova era
Apesar de ter enfrentado problemas com lesões, Lauren continuou sendo o coração criativo do time sob o comando da treinadora Sonia Bompastor. Recentemente, ela ultrapassou a marca de 100 partidas durante uma semifinal crucial da Copa da Liga contra o Manchester City, provando sua resiliência e sua capacidade de lidar com jogos decisivos. À medida que o Chelsea entra em uma nova fase de conquistas nacionais e europeias, a garantia de Lauren e Reece com contratos de longo prazo consolida o nome James como um pilar da identidade do clube. Os torcedores do Blues agora podem esperar muitos mais anos de brilhantismo de seus ícones formados na base.
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