Irmão e irmã continuam juntos! Lauren James assina novo contrato com o Chelsea poucas horas depois de seu irmão, Reece, ter assinado o seu

A trajetória de Lauren é marcada por um crescimento notável, tendo sido formada na academia do Chelsea desde as categorias sub-10 até sub-14, antes de retornar ao oeste de Londres vinda do Manchester United em 2021. Desde então, ela se tornou uma das jogadoras mais dominantes do futebol feminino. Com 105 partidas e 31 gols, ela foi fundamental para garantir quatro títulos consecutivos da Superliga Feminina, três Copas da Inglaterra e uma conquista da Copa da Liga. A CEO do Chelsea Feminino, Aki Mandhar, destacou sua importância, afirmando: “Estamos muito felizes que Lauren tenha renovado seu contrato. Lauren é uma das jogadoras com maior talento técnico que este país já produziu e é Chelsea de corpo e alma. Todos os que estão ligados ao clube estão extremamente orgulhosos de tudo o que ela conquistou vestindo o azul e estamos ansiosos pelo próximo capítulo de sua trajetória.”