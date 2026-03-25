A expectativa cresce para o confronto entre Itália e Irlanda do Norte, válido como semifinal das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo.

Em entrevista coletiva, o técnico da Irlanda do Norte, Michael O'Neill, apresentou o jogo da seguinte forma: “Temos tudo a ganhar nesta partida, não há dúvida alguma sobre isso. Esses jogadores já disputaram partidas importantes, em Colônia contra a Alemanha e depois na Eslováquia. O jogo de amanhã à noite será um teste muito importante para nós, mas estamos prontos. Precisamos jogar a partida e não pensar demais no que está em jogo. Há uma grande expectativa em relação à Itália, por ser uma grande nação, mas não devemos nos intimidar demais. Temos muitos jovens jogadores em ascensão; o jogo de amanhã será apenas mais um passo nesse crescimento”.