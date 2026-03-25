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Gabriele Stragapede

Traduzido por

Irlanda do Norte, o técnico O'Neill: "Um empate em 0 a 0 aumentará a pressão, mas temos tudo a ganhar. A Itália não tem Totti nem Del Piero; não há nenhum jogador que nos cause medo"

Irlanda do Norte
Itália x Irlanda do Norte
Itália
Eliminatórias Europeias
M. O'Neill

As declarações do técnico da Irlanda do Norte na véspera da semifinal dos playoffs contra a Itália.

A expectativa cresce para o confronto entre Itália e Irlanda do Norte, válido como semifinal das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo.

Em entrevista coletiva, o técnico da Irlanda do Norte, Michael O'Neill, apresentou o jogo da seguinte forma: “Temos tudo a ganhar nesta partida, não há dúvida alguma sobre isso. Esses jogadores já disputaram partidas importantes, em Colônia contra a Alemanha e depois na Eslováquia. O jogo de amanhã à noite será um teste muito importante para nós, mas estamos prontos. Precisamos jogar a partida e não pensar demais no que está em jogo. Há uma grande expectativa em relação à Itália, por ser uma grande nação, mas não devemos nos intimidar demais. Temos muitos jovens jogadores em ascensão; o jogo de amanhã será apenas mais um passo nesse crescimento”.

  • USAR O MESMO MODULO É UMA VANTAGEM?

    "Gattuso comandou a Seleção Nacional em seis partidas, e podemos nos inspirar nesses jogos que analisamos. Sabemos o que pode acontecer; eles têm opções no ataque e na defesa com três zagueiros. Há jogadores adversários que esperamos que entrem em campo, mas o que vai ser importante é o que nós fizermos. Tudo vai depender do nível do nosso desempenho, de como conseguiremos lidar com as dificuldades que a partida vai apresentar.”

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  • A ITÁLIA ESTÁ SUBESTIMANDO VOCÊS?

    O'Neill é muito claro sobre o assunto: "Não, não penso nisso. Eles também fazem lançamentos longos, do zagueiro central para a lateral. O mais importante é que temos um plano de jogo que queremos colocar em prática. Precisamos ser realistas. Não podemos chegar aqui e achar que vamos impor nosso jogo, isso seria ingenuidade. O mais importante é executar nosso plano de jogo, desenvolvido nos últimos dias e que já utilizamos em outras partidas no passado”.

  • COMO LIDAR COM AS EMOÇÕES

    Será que é o jogo decisivo ou é preciso jogar sem pressão? Esta é a opinião do técnico da Irlanda do Norte: “Eu não digo essas coisas aos meus jogadores. É um jogo decisivo, estamos aqui. Repito: os jovens jogadores tendem a jogar sem medo; a maioria do nosso grupo terá muitas oportunidades no futuro, mas não podemos desperdiçar esta chance. Não podemos perder o foco. Temos grande respeito pela Itália, precisamos tentar dificultar o jogo para que o aspecto psicológico possa se tornar um fator".

  • VOCÊS TEMEM ALGUM JOGADOR DA ITÁLIA?

    "Não acho que haja um único jogador que nos assuste, mas estamos cientes da força do meio-campo italiano, com Tonali, Locatelli e Barella. Depois, há o Esposito, o Retegui. Conhecemos bem a Itália, sabemos que eles têm muitos jogadores à disposição. Mas essa seleção não tem um Del Piero, um Totti; a força dessa Itália está no grupo e não nos jogadores individuais. Dito isso, respeitamos a equipe: ela tem jogadores que atuam em alto nível”.

  • O TEMPO É SEU ALIADO?

    O'Neill revela então um possível plano de jogo: "É importante para nós tentarmos nos manter na partida, fazer com que o jogo não fique muito aberto. Espero que a Itália espere que joguemos dessa forma; quanto mais o tempo passa com o placar em 0 a 0, maior é a pressão sobre a equipe favorita. Esperamos um início muito difícil, mas sabemos que também podemos ser perigosos: um contra-ataque bem planejado ou talvez jogadas de bola parada... Não esperamos vir aqui e ver um jogo com muitos gols, esperamos uma partida muito equilibrada”.

  • A ITÁLIA TEM TUDO A PERDER...

    "Sim, conversamos sobre esse aspecto da partida. É claro que precisamos trabalhar principalmente no aspecto técnico-tático, mas também discutimos isso. Recolhemos algumas citações da imprensa de vocês para mostrar aos nossos jogadores. Sabemos como devemos abordar a partida, e a forma como a Itália lidará com a pressão será um fator determinante."

  • GATTUSO DISSE QUE VOCÊS TÊM VENENO POR DENTRO, QUAL?

    "Acho que é um grande elogio para a nossa equipe. A única coisa que não pode faltar é a vontade, a competitividade. Temos jovens jogadores que adoram correr durante a maior parte da partida; precisamos mostrar o nosso melhor. Independentemente do resultado, queremos que a Itália compreenda a dificuldade da partida."

  • GATTUSO NÃO ESTÁ PENSANDO NA FINAL, E VOCÊS?

    O técnico O'Neill conclui assim: "Sinceramente, nem eu pensei tão longe. Nossos analistas de jogos trabalharam nisso, mas estamos concentrados na partida que temos pela frente. Se for o caso, pensaremos nisso nos próximos quatro dias, e a preparação se daria naturalmente após essa eventual façanha".

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