Irlanda do Norte, o técnico O'Neill: "No primeiro tempo, houve uma mão na bola que eu gostaria de rever..."

A seguir, a coletiva de imprensa de Michael O'Neill, técnico da Irlanda do Norte: "Não poderia ter pedido mais; nosso plano de jogo no primeiro tempo foi excelente. Tivemos também uma chance no primeiro tempo em um escanteio e houve um possível toque de mão que gostaria de rever... No segundo tempo, prejudicamos a nós mesmos; não foi um bom cabeceio no gol de Tonali e sofremos o gol. A média de idade desta equipe é de 22 anos, enquanto a Itália é uma equipe muito experiente. Há personalidade e energia nesta equipe, mas também há muitos jogadores com grande habilidade técnica que vão crescer. Todos os jovens foram excelentes, mas, no geral, estou orgulhoso do desempenho”.