A seguir, a coletiva de imprensa de Michael O'Neill, técnico da Irlanda do Norte: "Não poderia ter pedido mais; nosso plano de jogo no primeiro tempo foi excelente. Tivemos também uma chance no primeiro tempo em um escanteio e houve um possível toque de mão que gostaria de rever... No segundo tempo, prejudicamos a nós mesmos; não foi um bom cabeceio no gol de Tonali e sofremos o gol. A média de idade desta equipe é de 22 anos, enquanto a Itália é uma equipe muito experiente. Há personalidade e energia nesta equipe, mas também há muitos jogadores com grande habilidade técnica que vão crescer. Todos os jovens foram excelentes, mas, no geral, estou orgulhoso do desempenho”.
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Irlanda do Norte, o técnico O'Neill: "No primeiro tempo, houve uma mão na bola que eu gostaria de rever..."
O QUE ELE DISSE AOS JOGADORES?
"Antes da partida, estávamos em boa posição e queríamos passar de fase. Mas acho que esta noite demos um passo à frente; é muito difícil jogar aqui, mesmo com todas as ausências que tivemos. O fato de termos que disputar duas partidas fora de casa na repescagem é um fator importante; teria sido melhor enfrentá-las com todos os jogadores à disposição."
O FUTURO
"É difícil quando se perde; a equipe está muito decepcionada. Claro, há muitos aspectos positivos, mas não temos um elenco grande e, quando faltam certos jogadores, fica complicado. Quando analisarmos a partida e todo o percurso geral, encontraremos muitos aspectos positivos. Muito trabalho já havia sido feito antes de chegar ao Blackburn; continuarei como técnico para a partida de terça-feira à noite e nos próximos sete jogos do Blackburn. Tenho contrato com a Federação até 2028 e, após as últimas partidas como técnico, voltarei a ser o técnico."
O PERCURSO
"Queremos manter sempre uma atitude positiva, mas, sinceramente, para nós é muito difícil chegar a uma Copa do Mundo. Teríamos que passar por cima de uma grande seleção. Para nós, foi muito positivo chegar a esta partida, e vamos aproveitar essa experiência de vista à qualificação para o Euro. Este elenco vai se tornar cada vez mais forte e completo."