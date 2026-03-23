Falta cada vez menos para o jogo entre Itália e Irlanda do Norte, semifinal da repescagem para a Copa do Mundo de 2026. Antes da partida em Bergamo, o técnico da seleção britânica, Michael O'Neill – que também é treinador do Blackburn – falou sobre o desafio e fez um balanço de como seus jogadores estão se preparando para o confronto.
Traduzido por
Irlanda do Norte, o técnico O’Neill: “Contra a Itália, será um jogo com poucos gols. Temos que acreditar, temos tudo a ganhar”
AS PALAVRAS DO TÉCNICO
"Temos que acreditar nisso, porque se nós não acreditarmos, ninguém mais acreditará. Enfrentamos muitas dificuldades e as superamos bem. Somos um time jovem, em ascensão, e temos mais a ganhar do que a perder. Sabemos que será muito difícil vencer, mas estamos orgulhosos de ainda estarmos na disputa. Não espero um jogo com muitos gols; teremos que ser impecáveis na defesa e aproveitar ao máximo as oportunidades."
AS ESPERANÇAS DA IRLANDA DO NORTE
O'Neill está em seu segundo mandato à frente da seleção da Irlanda do Norte. Ele já havia comandado a seleção por nove anos, entre 2011 e 2020, e levou o time ao Euro 2016. Agora, ele está diante de um momento histórico: primeiro, terá de derrotar a Itália e, depois, o vencedor do confronto entre País de Gales e Bósnia-Herzegovina. Caso consiga, levará sua equipe à Copa do Mundo, em uma missão quase improvável, considerando também que dois dos melhores jogadores do elenco, Conor Bradley e Dan Ballard, não estarão disponíveis.