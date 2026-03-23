Irlanda do Norte, o técnico O’Neill: “Contra a Itália, será um jogo com poucos gols. Temos que acreditar, temos tudo a ganhar”

O'Neill está em seu segundo mandato à frente da seleção da Irlanda do Norte. Ele já havia comandado a seleção por nove anos, entre 2011 e 2020, e levou o time ao Euro 2016. Agora, ele está diante de um momento histórico: primeiro, terá de derrotar a Itália e, depois, o vencedor do confronto entre País de Gales e Bósnia-Herzegovina. Caso consiga, levará sua equipe à Copa do Mundo, em uma missão quase improvável, considerando também que dois dos melhores jogadores do elenco, Conor Bradley e Dan Ballard, não estarão disponíveis.