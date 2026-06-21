Iraniano fecha o gol, belgas decepcionam e grupo segue aberto: o top 5 do que você precisa saber sobre Bélgica 0 x 0 Irã

A Bélgica pressionou durante praticamente os 90 minutos, mas encontrou uma verdadeira muralha pela frente. Neste domingo (21), em Los Angeles, os belgas ficaram no empate sem gols com o Irã pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026.

Com destaque absoluto para o goleiro Alireza Beiranvand, os iranianos resistiram à pressão, aproveitaram a expulsão de Ngoy na reta final e saíram de campo com um resultado que mantém viva a esperança de classificação.

Veja abaixo os cinco acontecimentos mais importantes da partida!