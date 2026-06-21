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Luis Felipe Gonçalves

Iraniano fecha o gol, belgas decepcionam e grupo segue aberto: o top 5 do que você precisa saber sobre Bélgica 0 x 0 Irã

Bélgica x República Islâmica do Irã
Bélgica
República Islâmica do Irã
Copa do Mundo
A. Beiranvand

Com atuação gigantesca de Beiranvand e muita disciplina defensiva, os iranianos seguram a pressão dos belgas e conquistaram um empate que mantém o Grupo G completamente indefinido

A Bélgica pressionou durante praticamente os 90 minutos, mas encontrou uma verdadeira muralha pela frente. Neste domingo (21), em Los Angeles, os belgas ficaram no empate sem gols com o Irã pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026.

Com destaque absoluto para o goleiro Alireza Beiranvand, os iranianos resistiram à pressão, aproveitaram a expulsão de Ngoy na reta final e saíram de campo com um resultado que mantém viva a esperança de classificação.

Veja abaixo os cinco acontecimentos mais importantes da partida!

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    Bélgica para em defesa organizada

    A seleção belga teve mais posse de bola, finalizou mais de 20 vezes e passou boa parte do jogo instalada no campo adversário. Ainda assim, encontrou enormes dificuldades para superar a linha defensiva iraniana. Bem compactado e disciplinado taticamente, o Irã neutralizou as principais armas ofensivas da Bélgica e segurou o empate até o apito final.

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    Beiranvand faz milagre

    O grande nome da partida foi Alireza Beiranvand. O goleiro iraniano realizou seis defesas e protagonizou uma das intervenções mais impressionantes desta Copa do Mundo. A principal delas aconteceu no segundo tempo, quando De Bruyne serviu De Cuyper livre na pequena área. Mesmo caído, Beiranvand conseguiu espalmar com uma das mãos e evitar um gol praticamente certo.

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    Expulsão atrapalha os belgas

    A situação belga ficou ainda mais complicada quando Ngoy recebeu cartão vermelho. O defensor precisou derrubar Taremi após erro de recuo da defesa e deixou a equipe com um jogador a menos. Com superioridade numérica, o Irã passou a controlar melhor a reta final da partida e conseguiu afastar a pressão que vinha sofrendo durante boa parte do confronto.


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    Nova regra estreia na Copa

    O duelo também marcou a primeira aplicação da nova regra da FIFA contra a cera nas substituições. Após Ezatolahi demorar mais de 10 segundos para deixar o campo, seu substituto precisou esperar para entrar. Com isso, o Irã atuou temporariamente com um jogador a menos, cenário inédito nesta Copa do Mundo e que chamou atenção durante os minutos finais.


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    Irã segue sonhando

    Muito além do ponto conquistado, o empate reforçou a competitividade iraniana nesta Copa. Mesmo enfrentando dificuldades logísticas e viajando constantemente entre México e Estados Unidos, a equipe voltou a mostrar organização e intensidade.

    Com dois pontos somados, o Irã segue vivo na briga pela classificação e chega à rodada final dependendo apenas de si para continuar sonhando com uma vaga no mata-mata.

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