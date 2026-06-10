"Participei de três Copas do Mundo e sempre se diz que, assim que se desce do avião e se chega ao país anfitrião, respira-se uma atmosfera única de cordialidade e cosmopolitismo. Infelizmente, no momento não estou sentindo isso. Há muita tensão nesta Copa do Mundo. Isso se percebe no ambiente e, infelizmente, é devido a ações como [a recusa dos vistos]. Talvez seja apenas uma impressão pessoal minha".

“A equipe não é composta apenas pelos jogadores e pelo técnico, mas também por quem a apoia: a comissão técnica, a diretoria. Somos todos uma equipe unida. Esperamos que isso se resolva nos próximos dias. Não deveria haver discriminação no esporte. Todos deveriam ser tratados da mesma forma e esperamos que a questão se resolva logo.”

“Obviamente, algumas pessoas fora do Irã, em guerra, podem ser contra o governo, mas somos todos iranianos. Estamos unidos e buscamos a paz. Acredito que eles virão até lá para nos apoiar e nós devemos fazê-los felizes e levar alegria a eles.”



