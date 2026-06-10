Mehdi Taremi, ex-atacante da Inter que representará o Irã na Copa do Mundo de 2026 no Canadá, no México e nos EUA, afirmou que as medidas adotadas pelo governo norte-americano, como a recusa de vistos e a proibição de entrada no país de um árbitro somali, estão prejudicando a imagem do país e criando “muita tensão” às vésperas da Copa do Mundo. O país asiático está envolvido em um conflito com os Estados Unidos, razão pela qual a seleção do técnico Ghalenoei, embora vá disputar as três partidas da fase de grupos nos EUA, treinará no México.
Embora a decisão tenha permitido que toda a delegação de jogadores e comissão técnica iraniana se deslocasse ao México, 14 membros da comissão técnica tiveram o visto de entrada nos Estados Unidos negado. Taremi compartilhou suas impressões com a ESPN.