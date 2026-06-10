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Irã, Taremi acusa: “Que acolhimento é esse? Nos Estados Unidos, só há tensão. Talvez seja só uma impressão minha...”

República Islâmica do Irã
M. Taremi
Copa do Mundo

A tensão aumenta à medida que se aproximam os três jogos que a Seleção Melli disputará nos Estados Unidos

Mehdi Taremi, ex-atacante da Inter que representará o Irã na Copa do Mundo de 2026 no Canadá, no México e nos EUA, afirmou que as medidas adotadas pelo governo norte-americano, como a recusa de vistos e a proibição de entrada no país de um árbitro somali, estão prejudicando a imagem do país e criando “muita tensão” às vésperas da Copa do Mundo. O país asiático está envolvido em um conflito com os Estados Unidos, razão pela qual a seleção do técnico Ghalenoei, embora vá disputar as três partidas da fase de grupos nos EUA, treinará no México.

Embora a decisão tenha permitido que toda a delegação de jogadores e comissão técnica iraniana se deslocasse ao México, 14 membros da comissão técnica tiveram o visto de entrada nos Estados Unidos negado. Taremi compartilhou suas impressões com a ESPN.

  • AS PALAVRAS DE TAREMI

    "Participei de três Copas do Mundo e sempre se diz que, assim que se desce do avião e se chega ao país anfitrião, respira-se uma atmosfera única de cordialidade e cosmopolitismo. Infelizmente, no momento não estou sentindo isso. Há muita tensão nesta Copa do Mundo. Isso se percebe no ambiente e, infelizmente, é devido a ações como [a recusa dos vistos]. Talvez seja apenas uma impressão pessoal minha".

    “A equipe não é composta apenas pelos jogadores e pelo técnico, mas também por quem a apoia: a comissão técnica, a diretoria. Somos todos uma equipe unida. Esperamos que isso se resolva nos próximos dias. Não deveria haver discriminação no esporte. Todos deveriam ser tratados da mesma forma e esperamos que a questão se resolva logo.”

    “Obviamente, algumas pessoas fora do Irã, em guerra, podem ser contra o governo, mas somos todos iranianos. Estamos unidos e buscamos a paz. Acredito que eles virão até lá para nos apoiar e nós devemos fazê-los felizes e levar alegria a eles.”


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  • JAHANBAKHSH PREOCUPADO

    "Foi uma situação muito difícil, digo isso com toda a sinceridade, para cada um de nós", declarou o ponta Alireza Jahanbakhsh à ESPN. "Precisamos manter contato com a família, com os entes queridos, com as pessoas em casa e, obviamente, isso está afetando o grupo".

    "Como Team Melli, tentamos fazer tudo o que podemos para deixar nossos colegas felizes, especialmente nesta situação."

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