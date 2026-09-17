O Sparta Praga voltou à fase de grupos da Liga Europa da UEFA após três anos de ausência com uma sonora vitória por 4 a 1 fora de casa sobre o Ararat-Armenia, em uma das duas partidas de abertura disputadas no mesmo horário, ao lado do confronto entre Omonia Nicósia e Celta de Vigo. Os mandantes começaram melhor no Republic Stadium, em Yerevan, acertando a trave nos dez minutos iniciais e levando perigo nos contra-ataques. No entanto, a equipe do técnico Brian Priske suportou a pressão inicial, recuperou a compostura e, por fim, assumiu controle total da partida.

A vitória marca o terceiro triunfo consecutivo do Sparta em todas as competições, à medida que a equipe ganha ritmo e confiança gradualmente.