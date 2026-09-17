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Alvino Hanafi

Traduzido por

Ira de Priske após goleada por 4 a 1! Técnico do Sparta Praga se irrita apesar de impressionante vitória europeia

Liga Europa
Sparta Prague

O Sparta Praga iniciou sua campanha na fase de liga da Liga Europa da UEFA com uma confortável vitória por 4 a 1 fora de casa sobre o Ararat-Armenia. A partida marcou uma das duas partidas de abertura disputadas simultaneamente, ao lado de Omonia Nicósia x Celta de Vigo.

  • Superando um susto inicial na Armênia

    O Sparta Praga voltou à fase de grupos da Liga Europa da UEFA após três anos de ausência com uma sonora vitória por 4 a 1 fora de casa sobre o Ararat-Armenia, em uma das duas partidas de abertura disputadas no mesmo horário, ao lado do confronto entre Omonia Nicósia e Celta de Vigo. Os mandantes começaram melhor no Republic Stadium, em Yerevan, acertando a trave nos dez minutos iniciais e levando perigo nos contra-ataques. No entanto, a equipe do técnico Brian Priske suportou a pressão inicial, recuperou a compostura e, por fim, assumiu controle total da partida.

    A vitória marca o terceiro triunfo consecutivo do Sparta em todas as competições, à medida que a equipe ganha ritmo e confiança gradualmente.

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    O domínio aéreo de Guddal decide o confronto

    Tobias Guddal surgiu como um herói improvável para os visitantes, marcando duas vezes no primeiro tempo para colocar o jogo firmemente a favor do Sparta. Os dois gols saíram em bolas paradas cobradas com precisão por Adam Karabec, evidenciando um plano tático bem direcionado que agradou à comissão técnica. Apesar de sua estatura imponente, o defensor marcou mais gols nesta única partida do que em toda a sua carreira na Noruega.

    "Dissemos antes da temporada que um dos nossos objetivos era que os defensores nos ajudassem dessa forma", observou Priske sobre o impacto crucial do defensor central calçador.

  • Corrigindo falhas defensivas e as dificuldades de Brunes

    Apesar do placar convincente, Priske manteve a cobrança em sua avaliação pós-jogo, destacando inconsistências persistentes e falhas defensivas nos minutos iniciais. O treinador também abordou o jejum de gols do atacante Jonatan Brunes, que agora chegou a nove partidas sem balançar as redes. Priske ressaltou que o atacante precisa focar no trabalho duro e no jogo coletivo, em vez de perseguir os gols de forma frenética.

    "Ele não deve focar tanto nos gols, mas sim em fazer as coisas certas em campo", explicou Priske.

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    Ganhando embalo antes do compromisso nacional

    Patrik Vydra marcou o quarto gol do Sparta depois do intervalo, após uma boa jogada coletiva com a participação do substituto Matyas Vojta, para coroar uma noite bem-sucedida. Com o compromisso europeu superado com sucesso, Priske e seus jogadores correram imediatamente para o aeroporto para voltar para casa. Agora, o elenco precisa voltar rapidamente o foco para as questões domésticas, enquanto se prepara para o próximo compromisso da liga contra o Olomouc, no domingo.

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