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“Ir para o Manchester City foi a melhor decisão!”: David Silva revela detalhes da transferência frustrada para o Barcelona e da recusa do Valencia em vendê-lo em 2008
Maestro espanhol relembra transferência barrada
Silva afirmou que se transferir para o Manchester City foi a melhor decisão de sua carreira, depois que uma ida anterior ao Barcelona foi barrada por dirigentes do Valencia. Após ingressar nas categorias de base do Mestalla aos 14 anos, em 2000, o meio-campista acabou se transferindo para a Inglaterra por £ 24 milhões em julho de 2010. Ao longo de uma década em Manchester, marcou 77 gols em 436 partidas e conquistou 14 títulos de expressão.
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Crise financeira força êxodo do Mestalla
Os dirigentes do Camp Nou fizeram a primeira investida após as atuações de destaque de Silva na Eurocopa de 2008. Txiki Begiristain, então diretor esportivo, entrou em contato pessoalmente para tentar levá-lo à Catalunha. No entanto, os dirigentes do clube se recusaram inicialmente a negociar, pois queriam montar a equipe em torno de seus jogadores mais valiosos. Dois anos depois, graves dificuldades financeiras forçaram a venda de dois deles.
Ao detalhar como a possível transferência se desenrolou no podcast El Camino de Mario, apresentado pelo ex-jogador Mario Suarez, Silva disse, segundo o MARCA: “Em 2008, Txiki me ligou depois que conquistamos a Eurocopa com a seleção. Na época, ele estava no Barcelona. Mas, naquele momento, o Valencia não vendia seus jogadores. Mais tarde, o clube enfrentou problemas financeiros e vendeu a mim e a ‘El Guaje’ Villa.”
Ao relembrar sua posterior ida para a Inglaterra, onde conquistou quatro títulos da Premier League antes de deixar o clube em 2020, o jogador das Ilhas Canárias continuou: “Ir para o City foi a melhor decisão. Tive dez anos espetaculares, e os torcedores me trataram muito bem.”
Treinador italiano persistente concretiza transferência
Antes de concluir sua transferência para Manchester após conquistar a Copa do Mundo de 2010, o meia também foi ligado a outro gigante espanhol, mas os telefonemas frequentes do técnico Roberto Mancini no fim de 2009 o fizeram mudar de ideia.
Ao falar sobre os rumores de transferência e o orgulho de ter disputado 125 partidas pela seleção antes de o clube inglês se tornar uma potência, Silva acrescentou: “Sempre havia rumores, como o interesse do Real Madrid. Mas, quando voltei da África do Sul, meu objetivo já era ir para o City. Em novembro, Mancini já me ligava regularmente. Ele estava muito interessado.
“Disputar 125 partidas pela seleção foi uma grande conquista, especialmente jogando pelo City quando o clube ainda não era a potência que é hoje.”
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Retorno surpreendente prolonga carreira brilhante
Após deixar o futebol inglês, o veterano meio-campista voltou à Espanha para uma passagem pela Real Sociedad antes de anunciar sua aposentadoria devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior em 2023. Surpreendentemente, aos 40 anos, ele retornou ao futebol profissional em outubro de 2026, após três anos sem jogar. Ele assinou oficialmente com o Supreme Sha Tin, da Premier League de Hong Kong, para escrever um capítulo final inesperado.
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