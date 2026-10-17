Os dirigentes do Camp Nou fizeram a primeira investida após as atuações de destaque de Silva na Eurocopa de 2008. Txiki Begiristain, então diretor esportivo, entrou em contato pessoalmente para tentar levá-lo à Catalunha. No entanto, os dirigentes do clube se recusaram inicialmente a negociar, pois queriam montar a equipe em torno de seus jogadores mais valiosos. Dois anos depois, graves dificuldades financeiras forçaram a venda de dois deles.

Ao detalhar como a possível transferência se desenrolou no podcast El Camino de Mario, apresentado pelo ex-jogador Mario Suarez, Silva disse, segundo o MARCA: “Em 2008, Txiki me ligou depois que conquistamos a Eurocopa com a seleção. Na época, ele estava no Barcelona. Mas, naquele momento, o Valencia não vendia seus jogadores. Mais tarde, o clube enfrentou problemas financeiros e vendeu a mim e a ‘El Guaje’ Villa.”

Ao relembrar sua posterior ida para a Inglaterra, onde conquistou quatro títulos da Premier League antes de deixar o clube em 2020, o jogador das Ilhas Canárias continuou: “Ir para o City foi a melhor decisão. Tive dez anos espetaculares, e os torcedores me trataram muito bem.”