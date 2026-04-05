Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Inzaghi decide seu futuro... Será que ele vai trair o Al-Hilal pela Itália?

O técnico do Al-Zaeem responde com franqueza às perguntas delicadas

O técnico do Al-Hilal, Simone Inzaghi, revelou suas intenções quanto à permanência na Arábia Saudita e comentou sobre o fracasso da seleção italiana, que mais uma vez não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo.

A Azzurra não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, após perder na final da repescagem para a Bósnia e Herzegovina.

Inzaghi concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal italiano Libertà, coincidindo com seu 50º aniversário (5 de abril), na qual revelou as propostas que recebeu da Itália para voltar ao país. 

  • A situação na Arábia Saudita e a saudade da Itália

    Inzaghi foi questionado inicialmente sobre sua situação na Arábia Saudita e se sentia saudades de voltar para a Itália, e sua resposta foi a seguinte: “Saudades? Definitivamente não sinto isso agora. Aqui não estou apenas vivendo bem, mas muito mais do que isso”.

    E continuou: “Na Arábia Saudita, encontrei uma situação maravilhosa em todos os aspectos: o estilo de vida, a infraestrutura esportiva e não esportiva, e a tranquilidade que te acompanha mesmo em um trabalho que pode ser exaustivo, como o treinamento”.

  • Seleção da Itália... Otimismo apesar da magnitude do desastre

    Sobre a ausência da Itália na próxima Copa do Mundo, ele disse: “Fico muito triste por a Itália não participar da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva. Sou 100% italiano e meu irmão ganhou a Copa do Mundo. Tenho plena certeza de que o futebol italiano vai se recuperar muito em breve; acompanho-o sempre com grande interesse”.

  • Você foi embora por causa do dinheiro? ... A questão polêmica

    É muito divulgado que o que atraiu Inzaghi ao Golfo foram os valores financeiros astronômicos, algo que ele negou categoricamente.

    O técnico do Al-Hilal enfatizou: “Isso é um equívoco. Ganhar dinheiro é algo gratificante, é claro — e ele é o mais bem pago do mundo atualmente, com 27 milhões de euros líquidos por ano —, mas o que me trouxe até aqui foram outras considerações; eu não precisava de dinheiro”.

    Ele explicou suas verdadeiras motivações, dizendo que era “o desejo de viver uma experiência totalmente nova em um ambiente totalmente novo”.

    E acrescentou: “Os anos no Inter foram muito satisfatórios do ponto de vista profissional — um título da liga, três Supercopas, duas Copas da Itália, duas finais da Liga dos Campeões — mas também foram muito desgastantes. Senti a necessidade de viver o futebol em alto nível, mas longe da pressão que se tornara muito pesada sobre mim”.

  • O cargo esperado... Será que Inzaghi voltará à seleção italiana?

    Em meio à intensa polêmica sobre a situação da seleção italiana e à lista de nomes cotados para iniciar o processo de renovação após a saída de Gattuso, o nome de Inzaghi surge na frente, mas será que ele realmente está pensando no cargo?

    Sua resposta foi categórica: “Sinto-me lisonjeado, mas, como já disse, estou bem aqui e tenho mais um ano de contrato com o Al-Hilal”.

  • Como Inzaghi vê sua carreira ao completar 50 anos?

    Inzaghi comemorou seu 50º aniversário com um ar de satisfação e disse: “Estou feliz por ter uma família maravilhosa, por trabalhar na profissão que amo e por ter conquistado conquistas na minha carreira, tanto como jogador quanto como técnico”.

    E continuou: “Também estou feliz por sempre ter conseguido evitar me envolver em polêmicas”.

    Ele revelou que seu filho mais velho, Lorenzo, de 13 anos, joga como atacante, assim como o pai, e marcou 21 gols na liga juvenil pela Academia do Al-Hilal, confirmando que seu filho mais novo, Andrea, de 5 anos, também demonstra um grande entusiasmo pelo futebol.