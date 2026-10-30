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Radja Nainggolan 2026Getty
Simone Gervasio
Traduzido por

Investigação sobre o tráfico de drogas na Bélgica: Ministério Público pede dois anos de prisão para Nainggolan

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Radja Nainggolan pode ser condenado a dois anos de prisão. O Ministério Público de Bruxelas pediu uma pena severa para o ex-jogador da seleção belga no processo sobre um suposto tráfico internacional de cocaína da América do Sul para a Europa.

O ex-jogador da Roma e da Inter, hoje com 38 anos e ainda em atividade pelo Patro Eisden, da segunda divisão belga, foi preso em janeiro passado no âmbito da investigação e passou uma noite na prisão. Segundo os investigadores, ele teria contribuído para a lavagem de 105.500 euros ligados a uma organização criminosa, dinheiro que teria recebido do irmão de um conhecido criminoso belga, ou seja, Nasr-Eddine Sekkaki, irmão de Ashraf Sekkaki. Também foi solicitada para o jogador uma multa de 105 mil euros.

  • Questionado sobre a origem do dinheiro, Nainggolan afirmou inicialmente que se tratava de um empréstimo concedido a um amigo; depois, explicou que havia recebido o dinheiro porque suas contas haviam sido bloqueadas após um divórcio.

    Segundo a versão da acusação, o dinheiro teria sido posteriormente devolvido em parcelas à conta da mãe de Sekkaki. Nas transferências, Nainggolan teria indicado como justificativa obras de construção civil fictícias, com o objetivo de ocultar a origem dos valores. Nainggolan não é acusado de ter participado diretamente do tráfico de drogas nem de integrar a organização criminosa: teria apenas contribuído para lavar esses 105.500 euros. O tribunal de Bruxelas decidirá sobre seu destino nas próximas semanas.

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