Radja Nainggolan pode ser condenado a dois anos de prisão. O Ministério Público de Bruxelas pediu uma pena severa para o ex-jogador da seleção belga no processo sobre um suposto tráfico internacional de cocaína da América do Sul para a Europa.
O ex-jogador da Roma e da Inter, hoje com 38 anos e ainda em atividade pelo Patro Eisden, da segunda divisão belga, foi preso em janeiro passado no âmbito da investigação e passou uma noite na prisão. Segundo os investigadores, ele teria contribuído para a lavagem de 105.500 euros ligados a uma organização criminosa, dinheiro que teria recebido do irmão de um conhecido criminoso belga, ou seja, Nasr-Eddine Sekkaki, irmão de Ashraf Sekkaki. Também foi solicitada para o jogador uma multa de 105 mil euros.