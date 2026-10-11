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Investigação sobre a morte de um motociclista: qual a relação com a filha de Enrique?

Luis Enrique
F. Torres
PSG
Espanha
França

Revelado o resultado dos exames de álcool e drogas!

Sira Martínez, filha do técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, envolveu-se em um acidente fatal perto da cidade de Oliva, ao sul de Valência, que resultou na morte de um motociclista de 20 anos.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal alemão Bild, citando a imprensa espanhola, o acidente ocorreu na noite de quinta-feira na estrada nacional N-332, nas proximidades de Oliva, a cerca de uma hora ao sul de Valência, quando o carro colidiu com uma motocicleta, provocando a queda do motociclista do veículo.

As equipes de resgate se deslocaram até o local da ocorrência, mas não conseguiram salvar o jovem. Já Martínez e uma mulher britânica, que estavam no carro, saíram sem ferimentos, segundo o relato.

  • As investigações policiais: acusação de homicídio culposo?

    A Guarda Civil espanhola abriu uma investigação para esclarecer as circunstâncias e, segundo a imprensa local, era uma mulher britânica quem conduzia o carro, uma "amazona olímpica" de 41 anos.

    Os relatos locais informaram que os testes de álcool e drogas realizados no local do acidente deram negativo.

    Os investigadores suspeitam que uma possível manobra irregular de condução possa ter causado a colisão. A motorista britânica é investigada por homicídio culposo, e os detalhes do acidente ainda não foram esclarecidos, incluindo a velocidade da motocicleta.

    Um porta-voz da Guarda Civil afirmou que não dispõe, até o momento, de informações que possa compartilhar com a imprensa.

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  • Quem é Sira Martínez?

    Sira Martínez, de 26 anos, é modelo e amazona profissional de salto com obstáculos, e tem mais de 400 mil seguidores no Instagram.

    Ela também ficou conhecida no meio esportivo por causa de seu antigo relacionamento com o ex-astro do Barcelona Ferran Torres, que começou quando ele jogava no Manchester City e continuou depois de sua transferência para o Barcelona, antes de se separarem em maio de 2023, após mais de um ano e meio. 

    Segundo o Bild, "Sira é a segunda na ordem dos filhos de Enrique, depois de seu irmão Pacho (28 anos), enquanto sua filha mais nova, Xana, morreu em agosto de 2019, aos 9 anos, após sofrer com um tipo raro de câncer nos ossos".

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