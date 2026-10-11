Sira Martínez, filha do técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, envolveu-se em um acidente fatal perto da cidade de Oliva, ao sul de Valência, que resultou na morte de um motociclista de 20 anos.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal alemão Bild, citando a imprensa espanhola, o acidente ocorreu na noite de quinta-feira na estrada nacional N-332, nas proximidades de Oliva, a cerca de uma hora ao sul de Valência, quando o carro colidiu com uma motocicleta, provocando a queda do motociclista do veículo.

As equipes de resgate se deslocaram até o local da ocorrência, mas não conseguiram salvar o jovem. Já Martínez e uma mulher britânica, que estavam no carro, saíram sem ferimentos, segundo o relato.