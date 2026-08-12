Para Mikel Arteta, a proposta representa um dilema tático e financeiro complexo, especialmente porque a profundidade ofensiva do Arsenal já foi alterada neste verão após a saída de Leandro Trossard para o Besiktas e a única chegada para o ataque, de Christos Tzolis, vindo do Club Brugge. Martinelli tem sido uma peça fundamental no projeto do espanhol, ajudando o Arsenal a conquistar títulos e a voltar ao topo do futebol inglês, o que faz de uma possível saída uma decisão de enorme peso para o clube.

O internacional brasileiro chegou ao Arsenal vindo do Ituano em 2019 como um nome relativamente desconhecido, mas rapidamente se desenvolveu e se tornou um dos jovens atacantes mais empolgantes da Premier League. Capaz de atuar em toda a linha de frente ou em sua função preferida, pela ponta esquerda, ele se tornou um dos favoritos da torcida no Emirates.