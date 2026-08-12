Getty Images Sport
Traduzido por
Investida turca! Galatasaray faz oferta oficial de £ 38 milhões pela estrela do Arsenal Gabriel Martinelli, enquanto Mikel Arteta enfrenta enorme decisão sobre transferência
Galatasaray faz proposta formal por astro brasileiro
Os campeões turcos estão dando sequência à sua estratégia agressiva de contratações ao apresentar uma proposta formal de € 45 milhões (£ 38 milhões) por Martinelli. De acordo com informações do especialista em transferências Florian Plettenberg, a oferta agora está oficialmente na mesa no Emirates Stadium, forçando o Arsenal a tomar uma decisão difícil sobre o futuro de longo prazo de seu eletrizante jogador de lado. O clube de Istambul fez do ponta sua prioridade absoluta nesta janela.
O Galatasaray tem demonstrado ambição significativa nas últimas temporadas, atraindo com sucesso talentos de alto nível como Victor Osimhen e Wilfried Zaha para o RAMS Park. Ao mirar Martinelli, o clube busca garantir uma contratação de impacto que possa ajudá-lo a competir no mais alto nível da Champions League.
- Getty Images Sport
Mikel Arteta enfrenta difícil dilema no elenco
Para Mikel Arteta, a proposta representa um dilema tático e financeiro complexo, especialmente porque a profundidade ofensiva do Arsenal já foi alterada neste verão após a saída de Leandro Trossard para o Besiktas e a única chegada para o ataque, de Christos Tzolis, vindo do Club Brugge. Martinelli tem sido uma peça fundamental no projeto do espanhol, ajudando o Arsenal a conquistar títulos e a voltar ao topo do futebol inglês, o que faz de uma possível saída uma decisão de enorme peso para o clube.
O internacional brasileiro chegou ao Arsenal vindo do Ituano em 2019 como um nome relativamente desconhecido, mas rapidamente se desenvolveu e se tornou um dos jovens atacantes mais empolgantes da Premier League. Capaz de atuar em toda a linha de frente ou em sua função preferida, pela ponta esquerda, ele se tornou um dos favoritos da torcida no Emirates.
Avaliando o valor de Martinelli a longo prazo
Aos 25 anos, Martinelli está entrando no auge da carreira, já com vasta experiência em alto nível. Ele foi fundamental na campanha histórica do Arsenal na última temporada, atuando em 53 partidas em todas as competições, marcando 11 gols e dando sete assistências para ajudar o Arsenal a reconquistar o tão aguardado título da Premier League pela primeira vez desde 2004, além de chegar à final da Champions League antes de perder para o Paris Saint-Germain. O clube do norte de Londres agora precisa pesar suas possíveis contribuições futuras diante da injeção imediata de recursos.
Desde que chegou ao norte de Londres, Martinelli se firmou como uma peça-chave no sucesso recente do Arsenal, ajudando o clube a conquistar o título da Premier League junto com a FA Community Shield de 2023. No geral, o atacante brasileiro fez 278 partidas pelo Arsenal em todas as competições, com 62 gols e 36 assistências.
- Getty Images Sport
Novas contratações e início da pré-temporada
O Arsenal tem sido ativo na janela de transferências de verão, reforçando seu elenco com as contratações de Illan Meslier, Tzolis e Bruno Guimaraes. O Arsenal está pronto para iniciar sua temporada oficial contra o Manchester City na Supercopa da Inglaterra, em 16 de agosto, antes de começar a defesa do título da Premier League em casa contra o Coventry City, em 21 de agosto.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.