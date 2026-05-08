Internacional lança nova camisa away inspirada no Mundial de 2006, no Japão: veja preço, fotos, onde comprar, novidades e mais informações

O Internacional apresentou nesta sexta-feira (8) sua nova camisa away para a temporada 2026. Desenvolvido em parceria com a adidas, o uniforme celebra os 20 anos da histórica conquista do Mundial de Clubes de 2006, quando o Colorado derrotou o Barcelona por 1 a 0 no Estádio Internacional de Yokohama, no Japão.
A nova coleção aposta em elementos nostálgicos e referências diretas ao uniforme utilizado naquela campanha histórica. O modelo principal é predominantemente branco e resgata detalhes marcantes do título mundial, incluindo a tradicional versão de manga longa, eternizada pelos jogadores comandados por Abel Braga.