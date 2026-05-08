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Camisa away Internacional 2026Divulgação/Sport Club Internacional
Gabriel Marin

Internacional lança nova camisa away inspirada no Mundial de 2006, no Japão: veja preço, fotos, onde comprar, novidades e mais informações

Internacional

Novo uniforme branco homenageia os 20 anos da conquista sobre o Barcelona no Japão e resgata icônica versão de manga longa usada pelos campeões mundiais

O Internacional apresentou nesta sexta-feira (8) sua nova camisa away para a temporada 2026. Desenvolvido em parceria com a adidas, o uniforme celebra os 20 anos da histórica conquista do Mundial de Clubes de 2006, quando o Colorado derrotou o Barcelona por 1 a 0 no Estádio Internacional de Yokohama, no Japão.

A nova coleção aposta em elementos nostálgicos e referências diretas ao uniforme utilizado naquela campanha histórica. O modelo principal é predominantemente branco e resgata detalhes marcantes do título mundial, incluindo a tradicional versão de manga longa, eternizada pelos jogadores comandados por Abel Braga.

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    Uniforme resgata visual do Mundial de 2006

    A adidas apostou em um design que remete diretamente ao modelo usado pelo Internacional na final contra o Barcelona. O escudo do clube aparece no mesmo formato estampado na decisão do Mundial, reforçando a conexão com a conquista histórica.

    Outro detalhe de destaque está nos ombros: as tradicionais três listras da adidas surgem em dourado, simbolizando a grandeza do título conquistado no Japão.

    A camisa conta ainda com gola polo sem botão, trazendo um visual clássico inspirado nos modelos da época.

    Além da tradicional versão de manga curta, a coleção também marca o retorno da icônica camisa de manga longa, peça que ficou eternizada entre os torcedores colorados durante a campanha do Mundial.

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  • Camisa away Internacional 2026Divulgação/Sport Club Internacional

    Campeões mundiais participam da campanha

    A divulgação do novo uniforme reuniu atletas do atual elenco e personagens históricos da conquista de 2006.

    Representando o time masculino, participaram da campanha os jogadores Allex, Bernabei e Rafael Borré. No futebol feminino, as coloradas Aninha e Valéria Cantuário foram os rostos do lançamento.

    A ação também contou com presenças especiais de nomes marcantes do título mundial, como o técnico Abel Braga e os atacantes Iarley e Luiz Adriano.

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    Preços e onde comprar a nova camisa do Inter

    O novo uniforme away do Internacional chega ao mercado em diferentes versões. Confira os preços divulgados:

    - Modelo masculino e feminino: R$ 449,99

    - Modelo infantil: R$ 399,99

    - Versão manga longa: R$ 599,99

    A camisa já está disponível para venda na InterStore online, no site oficial da adidas Brasil e nas lojas físicas da adidas e do Internacional. A partir do dia 15 de maio, o uniforme também será comercializado em lojas esportivas e pontos franqueados em todo o país.

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