Internacional lança nova camisa away inspirada no Mundial de 2006, no Japão: veja preço, fotos, onde comprar, novidades e mais informações

A adidas apostou em um design que remete diretamente ao modelo usado pelo Internacional na final contra o Barcelona. O escudo do clube aparece no mesmo formato estampado na decisão do Mundial, reforçando a conexão com a conquista histórica.

Outro detalhe de destaque está nos ombros: as tradicionais três listras da adidas surgem em dourado, simbolizando a grandeza do título conquistado no Japão.

A camisa conta ainda com gola polo sem botão, trazendo um visual clássico inspirado nos modelos da época.

Além da tradicional versão de manga curta, a coleção também marca o retorno da icônica camisa de manga longa, peça que ficou eternizada entre os torcedores colorados durante a campanha do Mundial.