O Internacional terá pela frente a fase mais delicada da temporada nos próximos dias. Pressionado após quatro derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Colorado enfrentará uma sequência de confrontos decisivos diante de Flamengo, Corinthians e Palmeiras, em jogos que podem definir os rumos da equipe tanto na Série A quanto na Copa do Brasil.
Internacional encara sequência decisiva contra Flamengo, Corinthians e Palmeiras para reagir na temporada
- LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Maratona na temporada
A crise se intensificou desde a retomada do calendário após a Copa do Mundo, com duas derrotas seguidas no Brasileirão. Os resultados deixaram o time comandado por Paulo Pezzolano em situação delicada na tabela, ocupando a 16ª colocação, com 21 pontos, mesma pontuação do Vasco, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.
O primeiro desafio será contra o Flamengo, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Na sequência, o Internacional encara o Corinthians em dois confrontos pelas oitavas de final da Copa do Brasil, duelo considerado decisivo para as pretensões do clube na temporada. Entre os mata-matas, o Colorado ainda terá pela frente o Palmeiras, líder do Brasileirão, em mais um teste de alto nível.
Duelos podem definir o ano
A maratona de partidas é vista como determinante para o restante do ano. Além da necessidade de interromper a sequência negativa e se afastar da zona de rebaixamento, o Internacional busca manter vivo o sonho de avançar na Copa do Brasil.
Mesmo após essa série de confrontos contra adversários tradicionais, o calendário seguirá exigente. Durante o mês de agosto, o Colorado ainda enfrentará Remo e Atlético-MG como mandante, além de visitar o Bahia.
Com pouco espaço para erros, os próximos jogos podem representar um ponto de virada para o Internacional ou aumentar ainda mais a pressão sobre o elenco e a comissão técnica na reta decisiva da temporada.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.