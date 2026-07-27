Internacional encara sequência decisiva contra Flamengo, Corinthians e Palmeiras para reagir na temporada

A maratona de partidas é vista como determinante para o restante do ano. Além da necessidade de interromper a sequência negativa e se afastar da zona de rebaixamento, o Internacional busca manter vivo o sonho de avançar na Copa do Brasil.

Mesmo após essa série de confrontos contra adversários tradicionais, o calendário seguirá exigente. Durante o mês de agosto, o Colorado ainda enfrentará Remo e Atlético-MG como mandante, além de visitar o Bahia.

Com pouco espaço para erros, os próximos jogos podem representar um ponto de virada para o Internacional ou aumentar ainda mais a pressão sobre o elenco e a comissão técnica na reta decisiva da temporada.