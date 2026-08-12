Myles Lewis-Skelly se viu no centro de rumores crescentes de transferência, com o Standard Sport informando que Chelsea e Manchester United receberam a chance de contratar o produto da base. No entanto, o jovem deixou seu futebol falar por si no amistoso.

O Arsenal encerrou sua preparação de pré-temporada com um empate por 1 a 1 contra a equipe de Cesc Fabregas, com Lewis-Skelly marcando o gol de abertura para o clube de infância no primeiro tempo.

Depois de aproveitar um passe ruim de Jean Butez, ele fez um sinal de coração para as quatro arquibancadas e bateu no escudo em seu peito, um gesto que sugere que está disposto a permanecer no clube que representa desde os oito anos.