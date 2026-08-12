Getty Images Sport
Traduzido por
'Interesse em nosso jogador é um bom sinal' - Arteta aborda rumores de transferência de Lewis-Skelly enquanto Guimaraes faz estreia pelo Arsenal
Lewis-Skelly brilha em meio a rumores de transferência
Myles Lewis-Skelly se viu no centro de rumores crescentes de transferência, com o Standard Sport informando que Chelsea e Manchester United receberam a chance de contratar o produto da base. No entanto, o jovem deixou seu futebol falar por si no amistoso.
O Arsenal encerrou sua preparação de pré-temporada com um empate por 1 a 1 contra a equipe de Cesc Fabregas, com Lewis-Skelly marcando o gol de abertura para o clube de infância no primeiro tempo.
Depois de aproveitar um passe ruim de Jean Butez, ele fez um sinal de coração para as quatro arquibancadas e bateu no escudo em seu peito, um gesto que sugere que está disposto a permanecer no clube que representa desde os oito anos.
- Getty Images Sport
Arteta elogia artilheiro emocionado
Após a partida, Arteta falou com a imprensa e foi rápido ao comentar a atuação do jovem meio-campista. O treinador expressou sua satisfação com o impacto causado pelos jogadores formados na base.
Ao falar sobre Lewis-Skelly, Arteta afirmou: "Emocional? É bom marcar um gol. [Ele é] um jogador muito emocional. Lembro quando ele fez a jogada em campo. O interesse em nosso jogador é um bom sinal."
O técnico também destacou a importância de integrar jovens ao elenco principal, acrescentando: "É incrível, é disso que se trata. Hale End faz um trabalho incrível, mas se você não coloca esse talento para jogar, não dá confiança a esse talento, ele se perde."
Guimaraes faz sua estreia pelo Arsenal
A partida também serviu como uma oportunidade para os torcedores terem a primeira visão de Guimaraes após sua transferência de £ 75 milhões. Arteta colocou o meio-campista brasileiro ao lado de Martin Odegaard e Viktor Gyokeres no intervalo.
Mesmo deixando Declan Rice e Bukayo Saka fora da lista para a partida, o Arsenal escalou uma equipe forte e acabou vencendo por 4 a 3 nos pênaltis graças a duas boas defesas de David Raya.
Ao falar sobre o impacto imediato de Guimaraes, Arteta disse: "Vamos ver, ele teve apenas três sessões de treinamento, mas pareceu bem. Ele estava pressionando para jogar alguns minutos e atuar diante dos nossos torcedores. Dá para sentir uma conexão forte imediatamente."
- AFP
O que vem a seguir para o Arsenal?
Agora, o Arsenal voltará toda a sua atenção para o próximo confronto da Supercopa da Inglaterra contra o Manchester City, no domingo. Arteta e seu elenco esperam conquistar o primeiro título da nova temporada. O técnico confirmou que o clube ainda busca ser ativo no mercado de transferências para melhorar ainda mais a qualidade do elenco antes do fechamento da janela.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.